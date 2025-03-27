Как легко удалить пятна крови с ткани

Независимо от того, случайно ли вы порезали палец во время приготовления пищи, или имеете дело с пятнами от менструаций на простынях, а возможно порезали лодыжку во время бритья, важно знать, как правильно вывести пятна крови, чтобы они не остались на любимых вещах.

Быстрая реакция и правильные методы очищения помогут вернуть вещам чистоту и свежесть, а как это легко сделать, рассказало издание Real Simple.

Первые шаги перед пятновывдением

Независимо от того, загрязнена ли ткань – это белая блуза, льняная простыня или полотенце, сначала проверьте этикетку по уходу, чтобы убедиться, что изделие можно стирать вручную и проверьте рекомендованную температуру воды. Поскольку кровь является белковым пятном, используйте только холодную воду, горячая вода может закрепить ее. Прежде чем начать, проверьте каждый метод чистки на незаметном месте, например на внутреннем шве рубашки, чтобы убедиться, что он не обесцвечивает ткань.

Что вам понадобится

Бумажное полотенце или чистая ткань

Мягкая зубная щетка

Перчатки

Перекись водорода

Средство для мытья посуды

Аммиак

Пищевая сода

Моющее средство

Средство для предварительной обработки белья

Белый уксус

Соль

Как удалить пятна от свежей крови

Протестируйте перекись водорода на незаметном месте, чтобы убедиться, что она не обесцвечивает материал. Если ткань прошла тест, налейте немного перекиси водорода на пятно и оставьте на несколько минут. Затем промокните чистой тканью от наружного края до центра пятна. Попробуйте альтернативные методы: нанесите несколько капель жидкости для мытья посуды, осторожно потрите тканью или сбрызните нашатырным спиртом, затем посыпьте содой и оставьте на несколько минут. Используйте зубную щетку для осторожного втирания средства, а затем смойте холодной водой. После полного удаления пятна постирайте вещь в холодной воде.

Как удалить засохшие пятна крови

Смешайте 1 час. л средства для предварительной обработки белья или пятновыводителя с холодной водой. Дайте ткани пропитаться несколько часов или оставьте на ночь. Стирайте вещь в теплой воде с моющим средством. Если пятно осталось, повторите предварительное замачивание, добавив 1 ст. л нашатырного спирта. После замачивания стирайте одежду еще раз и проверьте результат.

Советы:

Если вы не можете постирать вещь сразу, смочите пятно перекисью водорода до момента стирки.

Для нежных тканей используйте уксус: налейте его на пятно, оставьте на 30 мин, затем смойте холодной водой.

Соль помогает: сделайте пасту из воды и соли, нанесите на пятно, оставьте на 30 мин, затем смойте холодной водой.

Для пятен на матрасе сделайте пасту из пищевой соды и воды, нанесите на пятно, оставьте на пол часа, затем протрите влажной тканью.

Следуйте этим советам и вы сможете эффективно избавиться даже от самых сложных пятен крови, сохранить свою одежду и постельное белье в идеальном состоянии.

Мы также писали о том, как вывести все типы пятен.

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