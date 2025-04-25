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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
Количество просмотров
131
Время на прочтение
3 мин

Как лучше замораживать грибы: полезные советы

Грибы — это настоящее сокровище в кулинарном мире. Они способны превратить обычное блюдо в изысканное благодаря своему насыщенному вкусу и неповторимой текстуре.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Как лучше замораживать грибы: полезные советы

Как лучше замораживать грибы: полезные советы / © Associated Press

Но, как и большинство деликатных продуктов, грибы быстро портятся — часто уже через несколько дней после покупки. Если вы не успели использовать их вовремя, вероятно, знаете, как досадно выбрасывать скользкие, испорченные шляпки.

Впрочем, хорошая новость: грибы прекрасно замораживаются. Это не только способ продлить срок их хранения, но и возможность всегда иметь под рукой ароматную добавку к соусам, супам, запеканкам и другим любимым блюдам. А еще это замечательный лайфхак против пищевых отходов, идеально вписывающийся в современную философию осознанного потребления. Обо всем этом рассказало издание Real Simple.

Можно ли замораживать грибы сырыми

Технически — да. Однако лучше предварительно обрабатывать грибы термически, ведь сырые грибы после размораживания могут оказаться водянистыми и потерять текстуру. Лучше немного протушить или обжарить их перед замораживанием — это поможет сохранить вкус и форму.

Как правильно замораживать грибы

Подготовьте грибы

  • Тщательно промойте грибы под проточной водой (можно быстро замочить на несколько секунд, но не оставляйте надолго).

  • Обсушите кухонным полотенцем.

  • При необходимости нарежьте большие шляпки или оставьте маленькие грибы целиком.

Термически обработайте

  • На сковороде разогрейте немного растительного масла.

  • Тушите грибы на среднем огне до готовности — пока они не выпустят жидкость и не уменьшатся в объеме. Это займет 5-10 мин.

  • Посолите по вкусу (можно добавить немного перца или трав — по желанию).

  • Дайте грибам полностью остыть.

Замораживание

  • Выложите охлажденные грибы на противень, застеленный пергаментом или пищевой пленкой, одним слоем.

  • Поставьте в морозильник на 1–2 часа до полного замерзания (это поможет избежать слипания).

  • Затем пересыпьте замороженные грибы в герметичный пакет для замораживания или контейнер.

  • Обязательно отметьте дату — замороженные грибы можно хранить до 9 месяцев.

Варианты размораживания грибов

Все зависит от рецепта:

  • Для жарки или соусов грибы можно использовать прямо из морозилки, без предварительного размораживания.

  • Для запеканок, супов или омлетов лучше оставить грибы в холодильнике на ночь или дать постоять при комнатной температуре час.

  • Избегайте микроволновки — это может сделать их слишком водянистыми.

Совет: во время размораживания грибы могут выделить немного влаги — это нормально. Просто добавьте их в блюдо и дайте жидкости выпариться на сковороде.

Замораживание сырых шрибов без жарки

  • Подготовьте грибы, как описано выше.

  • Бланшируйте в кипящей воде 1–2 мин (особенно белые шампиньоны или шитаке).

  • Обсушите, выложите на противень и замораживайте.

Такой способ сохраняет форму, но текстура будет менее упругой, чем после обжарки.

Какие грибы замораживать

  • Шампиньоны

  • Беби-белла

  • Шиитаке

  • Портобелло

  • Лисички

Как использовать мороженые грибы

  • Грибные соусы

  • Крем-супы

  • Ризото

  • Омлеты

  • Паста с грибами

  • Запеканки

  • Блюда из мяса или овощей

Советы

  • Избегайте повторной заморозки — это испортит вкус и структуру.

  • Не замораживайте грибы, которые уже начали портиться.

  • Используйте небольшие порции — удобнее доставать и не размораживать весь пакет сразу.

Замораживание грибов — это идеальное решение для тех, кто ценит вкус, планирует бюджет и заботится об уменьшении пищевых отходов. Попробуйте этот метод один раз — и вы больше никогда не выбросите ни одной шляпки.

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Дата публикации
Количество просмотров
131
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