Как лучше замораживать грибы: полезные советы / © Associated Press

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Но, как и большинство деликатных продуктов, грибы быстро портятся — часто уже через несколько дней после покупки. Если вы не успели использовать их вовремя, вероятно, знаете, как досадно выбрасывать скользкие, испорченные шляпки.

Впрочем, хорошая новость: грибы прекрасно замораживаются. Это не только способ продлить срок их хранения, но и возможность всегда иметь под рукой ароматную добавку к соусам, супам, запеканкам и другим любимым блюдам. А еще это замечательный лайфхак против пищевых отходов, идеально вписывающийся в современную философию осознанного потребления. Обо всем этом рассказало издание Real Simple.

Можно ли замораживать грибы сырыми

Технически — да. Однако лучше предварительно обрабатывать грибы термически, ведь сырые грибы после размораживания могут оказаться водянистыми и потерять текстуру. Лучше немного протушить или обжарить их перед замораживанием — это поможет сохранить вкус и форму.

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Как правильно замораживать грибы

Подготовьте грибы

Тщательно промойте грибы под проточной водой (можно быстро замочить на несколько секунд, но не оставляйте надолго).

Обсушите кухонным полотенцем.

При необходимости нарежьте большие шляпки или оставьте маленькие грибы целиком.

Термически обработайте

На сковороде разогрейте немного растительного масла.

Тушите грибы на среднем огне до готовности — пока они не выпустят жидкость и не уменьшатся в объеме. Это займет 5-10 мин.

Посолите по вкусу (можно добавить немного перца или трав — по желанию).

Дайте грибам полностью остыть.

Замораживание

Выложите охлажденные грибы на противень, застеленный пергаментом или пищевой пленкой, одним слоем.

Поставьте в морозильник на 1–2 часа до полного замерзания (это поможет избежать слипания).

Затем пересыпьте замороженные грибы в герметичный пакет для замораживания или контейнер.

Обязательно отметьте дату — замороженные грибы можно хранить до 9 месяцев.

Варианты размораживания грибов

Все зависит от рецепта:

Для жарки или соусов грибы можно использовать прямо из морозилки, без предварительного размораживания.

Для запеканок, супов или омлетов лучше оставить грибы в холодильнике на ночь или дать постоять при комнатной температуре час.

Избегайте микроволновки — это может сделать их слишком водянистыми.

Совет: во время размораживания грибы могут выделить немного влаги — это нормально. Просто добавьте их в блюдо и дайте жидкости выпариться на сковороде.

Замораживание сырых шрибов без жарки

Подготовьте грибы, как описано выше.

Бланшируйте в кипящей воде 1–2 мин (особенно белые шампиньоны или шитаке).

Обсушите, выложите на противень и замораживайте.

Такой способ сохраняет форму, но текстура будет менее упругой, чем после обжарки.

Какие грибы замораживать

Шампиньоны

Беби-белла

Шиитаке

Портобелло

Лисички

Как использовать мороженые грибы

Грибные соусы

Крем-супы

Ризото

Омлеты

Паста с грибами

Запеканки

Блюда из мяса или овощей

Советы

Избегайте повторной заморозки — это испортит вкус и структуру.

Не замораживайте грибы, которые уже начали портиться.

Используйте небольшие порции — удобнее доставать и не размораживать весь пакет сразу.

Замораживание грибов — это идеальное решение для тех, кто ценит вкус, планирует бюджет и заботится об уменьшении пищевых отходов. Попробуйте этот метод один раз — и вы больше никогда не выбросите ни одной шляпки.