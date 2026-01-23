ТСН в социальных сетях

Как можно использовать остатки воска от свечей — 7 интересных способов

Любимая ароматная свеча догорела, фитиль исчез, а на дне остался воск — не спешите выбрасывать баночку. Даже когда свеча формально «закончилась», она может получить новую жизнь и не одну.

Станислава Бондаренко
Мы все знаем, свеча горела-горела, а потом остался лишь слой воска без фитиля. Кажется, что ее путь завершен. Но издание Martha Stewart рассказало, что это только начало.

К концу жизни свечи аромат обычно ослабевает, но сам воск все еще можно использовать. Повторное использование воска — это не только экологично, но и красиво, практично и бюджетно. Как бонус, большинство идей имеют настолько эстетичный вид, что могут стать милым подарком для гостей или деталью вашего дома.

Аромавоск

Один из самых популярных способов повторного использования воска — аромавоск для ламп. Такие кусочки кладут в электрический или батарейный аромадиффузор, где воск плавится медленно и без открытого огня.

Как сделать:

  • Растопите остатки воска феном или термопистолетом.

  • Вылейте на пергамент или вощеную бумагу.

  • Дайте застыть (30-60 мин).

  • Вырежьте фигурки формочками для печенья.

Для большого количества воска лучше использовать водяную баню, так он плавится равномерно и без подгорания.

Чайные свечи

Остатки воска идеально подходят для маленьких свечей, ведь им не нужен интенсивный аромат.

Что понадобится:

  • Маленькие металлические или стеклянные емкости

  • Готовые фитили

  • Растопленный воск

Совет: закрепите фитиль каплей горячего клея на дне формы перед заливкой — так он останется ровно по центру.

Восковые саше для шкафа

Небольшие ароматные пластинки из воска — стильный способ освежить шкаф, комод или постель.

Как сделать:

  • Вылейте воск в силиконовые или кухонные формочки.

  • Добавьте несколько капель эфирного масла (по желанию).

  • Украсьте сушеными цветами, лавандой, лепестками роз.

  • Дайте полностью застыть.

Это красиво, компактно и очень эстетично.

Восковые печати для писем

Романтический и немного винтажный тренд — восковые печати для открыток, пригласительных или подарочных конвертов.

Как использовать:

  • Капните немного растопленного воска на конверт.

  • Когда воск еще мягкий, прижмите металлическую печать.

  • Дайте полностью остыть.

Маленькая деталь, которая мгновенно добавляет шарма.

Разжигатели для камина или пикника

Домашние разжигатели для огня — полезная вещь для камина, дачи или кемпинга.

Как сделать:

  • Выложите бумажные формочки для маффинов в форму.

  • Добавьте древесную стружку, сухие травы, нитки из шерсти, маленькие шишки.

  • Залейте растопленным воском наполовину.

  • Дайте застыть.

Важно: не используйте материалы из пластика или металла.

Если заедают ящики или молнии

Воск — неожиданный, но эффективный помощник в быту.

  • Проведите кусочком воска по направляющим ящика и он будет плавно открываться.

  • Нанесите воск на зубчики молнии и она перестанет заедать.

Просто, быстро и без химии.

Временная замена герметика

Если в старом доме ощущается сквозняк, размягченный воск может временно закрыть щель. Конечно, это не замена профессиональному герметику, но как быстрое решение — работает.

Остатки воска — это не мусор, а ресурс. Немного фантазии, несколько простых инструментов и вчерашняя свеча становится новым предметом декора, ароматом для дома или полезным лайфхаком.

