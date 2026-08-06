Как мыть овощи и фрукты, чтобы защитить себя от бактерий и пестицидов / © Associated Press

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Фрукты и овощи проходят долгий путь, прежде чем попадают на нашу кухню. В процессе выращивания, сбора урожая, упаковки, транспортировки и продажи на их поверхности могут скапливаться пыль, почва, остатки пестицидов и даже опасные бактерии, в частности Escherichia coli (E. coli), Salmonella и Listeria.

Особенно внимательно относиться к чистоте продуктов следует беременным женщинам, детям, пожилым людям и тем, у кого ослаблен иммунитет. Именно для них даже незначительное бактериальное загрязнение может представлять серьезную опасность, об этом сообщило издание The New York Times.

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Хорошая новость заключается в том, что для качественной очистки большинства овощей и фруктов не требуются дорогие средства. В большинстве случаев достаточно чистой воды, немного времени и правильного подхода.

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Что нужно для мытья овощей и фруктов

Рекомендуется начинать не с продуктов, а с чистоты собственной кухни. Перед мытьем овощей и фруктов необходимо тщательно вымыть руки с мылом не менее 20 секунд и убедиться, что раковина чистая. Для удобства стоит использовать:

миску или глубокую посуду

дуршлаг

чистые кухонные полотенца или бумажные салфетки

щетка для овощей (картофеля, моркови, яблок, свеклы)

сушилку для салата (по желанию)

Обычная вода

Именно холодная проточная вода по-прежнему является лучшим способом очистки овощей и фруктов. Для большинства продуктов достаточно:

вымыть руки

промыть овощи или фрукты под холодной проточной водой

при необходимости аккуратно потереть поверхность руками или щеткой

тщательно высушить чистым полотенцем

Именно механическая очистка, трение, промывка и сушка помогают удалить большинство загрязнений.

Уксус

Если хочется дополнительно очистить продукты, можно воспользоваться обычным белым уксусом. Нужно смешать 1 часть уксуса с 3 частями воды и замочить продукты примерно на 5–10 минут, после чего обязательно хорошо промыть их чистой водой. Такой способ хорошо подходит для:

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винограда

черники

брюссельской капусты

помидоров черри

Для крупных овощей и фруктов, таких как яблоки, брокколи, перец или персики, уксусный раствор можно перелить в бутылку с распылителем, нанести на поверхность, оставить на несколько минут и смыть. При этом после тщательного ополаскивания характерный запах или вкус уксуса практически не ощущается.

Пищевая сода

Еще один популярный домашний способ — использование пищевой соды. Для этого нужно:

добавить 1 ч. л. соды на 2 стакана холодной воды

замочить овощи или фрукты примерно на 12–15 мин.

периодически перемешивать

твердые овощи дополнительно потереть щеткой

тщательно промыть чистой водой и высушить

Такой метод помогает уменьшить количество загрязнений и частично удалить остатки пестицидов.

Какие продукты нужно тщательно мыть

Наибольший риск представляют овощи и зелень, которые мы едим в сыром виде:

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салаты

шпинат

руккола

капуста

ростки бобовых

ягоды

Перед мытьем кочанной капусты или салата желательно удалить наружные листья. Даже если вы не планируете есть кожуру, например, у дыни, тыквы или авокадо, их тоже обязательно нужно помыть. При разрезании нож переносит бактерии с внешней поверхности внутрь плода.

Какие продукты можно не мыть

Если на упаковке указано «предварительно вымыто» или «готово к употреблению», повторно мыть такие продукты не нужно. Это касается, например, фасованных салатных смесей или молодой моркови. Зато уже нарезанные овощи или фрукты стоит покупать только в том случае, если они хранятся в холодильнике.

Чего категорически не следует делать

Несмотря на распространенные советы в социальных сетях, не рекомендуется использовать:

средства для мытья посуды

хозяйственное или туалетное мыло

коммерческие средства для мытья овощей

хлорсодержащие растворы

Фрукты и овощи могут впитывать остатки этих веществ, что может вызвать раздражение желудочно-кишечного тракта.

Безопасность продуктов начинается ещё в магазине. Старайтесь выбирать овощи и фрукты без повреждений, трещин и следов гниения, ведь именно в таких местах бактерии размножаются наиболее активно.

В холодильнике свежие овощи и фрукты следует хранить отдельно от сырого мяса, птицы и рыбы, чтобы избежать перекрестного загрязнения. А если у продукта есть поврежденный участок, его лучше вырезать уже после мытья чистым ножом.

Мытье овощей и фруктов — простая привычка, которая занимает всего несколько минут, но существенно снижает риск пищевых отравлений. В большинстве случаев обычной холодной воды вполне достаточно, а уксус или пищевая сода могут стать дополнительными помощниками, если нужно более тщательно очистить продукты. Самое главное — не использовать мыло или агрессивные моющие средства, ведь они не делают пищу более безопасной. Несколько минут внимания перед приготовлением — и овощи с фруктами принесут максимум пользы, вкуса и уверенности в собственной безопасности.

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