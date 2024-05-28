Как нарисовать цветы с помощью пакета: интересный лайфхак от блогера

Это удивительный способ рисования с которым вы справитесь даже если не знаете как держать кисточку в руках.

Блогер рукодельница Gamze Sankaya на своей странице Instagram опубликовала интересное видео как сделать красивую картину с цветами. Для ее создания вам нужны только креативные мысли и никаких профессиональных навыков. Таким рисованием можно заниматься даже с ребенком.

Вам понадобится:

Обычный пакет;

Краска;

Кисточка;

Холст.

Как сделать:

Возьмите пакет и завяжите его на узел с одной стороны;

Выверните его наизнанку так, чтобы хвостик узла был внутри;

Наберите в пакет воздух и зажмите его с другой стороны рукой (узел должен быть снизу), чтобы воздух не вышел (для удобства можете завязать еще один узел);

Нанесите кисточкой краску на пакет (как на видео);

Сделайте пакетом отпечаток краски на холсте, будто штампуете его;

Это будут бутоны ваших цветов;

Далее добавьте кисточкой стебель и листья;

А губкой сделайте серединку ваших цветов;

Можете аккуратно обвести бутоны цветов и листьев тонкой кисточкой по контуру и добавить все необходимые элементы.

Совет:

Закрашивайте краской пакет с разным диаметром, чтобы цветы не были все одинакового размера;

Используйте разные цвета, чтобы сделать их более "живыми";

Такая цветочная техника подойдет не только для картин, ее можно использовать в дизайне одежды или декоре интерьера. Главное использовать специальную краску, которая подойдет для вашего "мольберта".

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