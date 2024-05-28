Как нарисовать цветы с помощью пакета: интересный лайфхак от блогера

Это удивительный способ рисования с которым вы справитесь даже если не знаете как держать кисточку в руках.
Блогер рукодельница Gamze Sankaya на своей странице Instagram опубликовала интересное видео как сделать красивую картину с цветами. Для ее создания вам нужны только креативные мысли и никаких профессиональных навыков. Таким рисованием можно заниматься даже с ребенком.
Вам понадобится:
- Обычный пакет;
- Краска;
- Кисточка;
- Холст.
Как сделать:
- Возьмите пакет и завяжите его на узел с одной стороны;
- Выверните его наизнанку так, чтобы хвостик узла был внутри;
- Наберите в пакет воздух и зажмите его с другой стороны рукой (узел должен быть снизу), чтобы воздух не вышел (для удобства можете завязать еще один узел);
- Нанесите кисточкой краску на пакет (как на видео);
- Сделайте пакетом отпечаток краски на холсте, будто штампуете его;
- Это будут бутоны ваших цветов;
- Далее добавьте кисточкой стебель и листья;
- А губкой сделайте серединку ваших цветов;
- Можете аккуратно обвести бутоны цветов и листьев тонкой кисточкой по контуру и добавить все необходимые элементы.
Совет:
- Закрашивайте краской пакет с разным диаметром, чтобы цветы не были все одинакового размера;
- Используйте разные цвета, чтобы сделать их более "живыми";
Такая цветочная техника подойдет не только для картин, ее можно использовать в дизайне одежды или декоре интерьера. Главное использовать специальную краску, которая подойдет для вашего "мольберта".
Кстати, мы писали о том, "как сделать оригинальную текстурную стену воздушным шариком.
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