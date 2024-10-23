Как научить собаку ходить на поводке и не тянуть его

Воспитание собаки – вопрос дисциплины и взаимного доверия между вами и вашим хвостиком. Один из основных аспектов обучения – это прогулка на поводке.

На странице Konura дали полезные советы, как легко научить свою собаку без проблем и страха ходить на поводке.

Основные правила

Замените рулетку на обычный поводок – это первый важный шаг. Идеальная длина поводка должна быть не менее трех метров. Это позволит вашей собаке чувствовать больше свободы во время прогулки. Никогда не натягивайте поводок намеренно. По возможности постарайтесь ослабить его. Это поможет песику почувствовать меньше напряжения и уменьшит вероятность того, что он начнет тянуть. Дайте возможность собаке изучить окружающую среду. Важно, чтобы ваша собака могла понюхать травку, выучить новые звуки и, конечно, сходить в туалет. Это поможет избежать стресса и сделает прогулки более приятными.

Важность обучения собачки не тянуть

Если вы постоянно гуляете на натянутом поводке, ваша собака приучается к такому стилю поведения. Она считает, что тянуть это нормально и будет делать это еще сильнее, если его что-то заинтересует. Это может привести к проблемам со здоровьем, а также к негативным ассоциациям с прогулками.

Практические советы

Как только вы чувствуете, что поводок натягивается, остановитесь. Это поможет вашей собаке понять, что тянуть не нужно.

Когда поводок расслабляется, предложите собаке вкусность. Это создаст положительную ассоциацию с ходьбой на расслабленном поводке.

В течение прогулки, если собака обращает на вас внимание или подходит поближе, обязательно наградите ее чем-то вкусненьким. Это повысит ее заинтересованность в вас и поможет установить более крепкую связь.

В начале практикуйте эти упражнения в спокойных местах, где мало раздражителей. К примеру, начните обучение в парке с небольшим количеством людей. Как только ваша собачка научится вести себя правильно в спокойной атмосфере, постепенно переходите к людным местам, где будет больше отвлекающих факторов.

Выбирайте правильную и качественную амуницию. Ваша собака должна понимать, что поводок — это не ограничение, а средство для безопасной прогулки. Амуниция должна быть комфортной для собаки и не причинять ей дискомфорта.

Следуя простым правилам, вы сможете создать комфортную и безопасную атмосферу для прогулок, а ваша собака сможет чувствовать себя свободно и уверенно.

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