Как научить собаку ходить на поводке и не тянуть его

Воспитание собаки – вопрос дисциплины и взаимного доверия между вами и вашим хвостиком. Один из основных аспектов обучения – это прогулка на поводке.
На странице Konura дали полезные советы, как легко научить свою собаку без проблем и страха ходить на поводке.
Основные правила
- Замените рулетку на обычный поводок – это первый важный шаг. Идеальная длина поводка должна быть не менее трех метров. Это позволит вашей собаке чувствовать больше свободы во время прогулки.
- Никогда не натягивайте поводок намеренно. По возможности постарайтесь ослабить его. Это поможет песику почувствовать меньше напряжения и уменьшит вероятность того, что он начнет тянуть.
- Дайте возможность собаке изучить окружающую среду. Важно, чтобы ваша собака могла понюхать травку, выучить новые звуки и, конечно, сходить в туалет. Это поможет избежать стресса и сделает прогулки более приятными.
Важность обучения собачки не тянуть
Если вы постоянно гуляете на натянутом поводке, ваша собака приучается к такому стилю поведения. Она считает, что тянуть это нормально и будет делать это еще сильнее, если его что-то заинтересует. Это может привести к проблемам со здоровьем, а также к негативным ассоциациям с прогулками.
Практические советы
- Как только вы чувствуете, что поводок натягивается, остановитесь. Это поможет вашей собаке понять, что тянуть не нужно.
- Когда поводок расслабляется, предложите собаке вкусность. Это создаст положительную ассоциацию с ходьбой на расслабленном поводке.
- В течение прогулки, если собака обращает на вас внимание или подходит поближе, обязательно наградите ее чем-то вкусненьким. Это повысит ее заинтересованность в вас и поможет установить более крепкую связь.
- В начале практикуйте эти упражнения в спокойных местах, где мало раздражителей. К примеру, начните обучение в парке с небольшим количеством людей. Как только ваша собачка научится вести себя правильно в спокойной атмосфере, постепенно переходите к людным местам, где будет больше отвлекающих факторов.
- Выбирайте правильную и качественную амуницию. Ваша собака должна понимать, что поводок — это не ограничение, а средство для безопасной прогулки. Амуниция должна быть комфортной для собаки и не причинять ей дискомфорта.
Следуя простым правилам, вы сможете создать комфортную и безопасную атмосферу для прогулок, а ваша собака сможет чувствовать себя свободно и уверенно.
Читайте также:
- Чего не стоит делать, когда вы учите собаку новой команды
- Как часто можно купать собаку: советы ветеринара
- Породы кошек, с которыми будет очень тяжело жить рядом