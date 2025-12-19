Как навести порядок в доме к Рождеству: полезные советы

Как навести порядок в доме к Рождеству / © Associated Press

Это «кусочки жизни», которые быстро превращаются в беспорядок. А что, если в этом году вы возьмете все под контроль и наведете порядок еще до праздников. Издание RTÉ рассказало о простых, но действенных советах, как сделать ваш дом и голову легче перед праздниками.

Список . Ведите «список действий», а не просто список закупок или задач. Записывайте все, что приходит в голову, от идеи подарка до того, что надо купить новую скатерть. Это помогает видеть, что нужно сделать и делает задачу менее страшной. Только помните, список должен мотивировать, а не пугать. Подумайте о нем как о маленьких шагах к большому результату.

Разбирайте комнату за комнатой. Не пытайтесь охватить все сразу. Разбивайте задачи на короткие отрезки времени — 20-30 мин. Пока вы разговариваете по телефону, можно перебирать шкаф или комод. Начинайте только то, что можете завершить. Не оставляйте пол убранного беспорядка, потому что мозг быстро отключается.

Систематизируйте шкафы и комоды. Выньте все, что есть в ящике или шкафу и разложите перед собой. Это позволяет оценить, что действительно нужно, а что давно не использовалось. Каждая вещь должна иметь свое место, от скрепки до рулона скотча. Когда все «живет» на своих местах, порядок поддерживать гораздо проще.

Организация еды. Праздники — это всегда много продуктов. Перед тем как покупать новое, пересмотрите морозильник и кладовки. То, что не используете более шести месяцев, лучше отдать или выбросить в мусорку. Это не только освобождает место, но и помогает планировать праздник без лишних затрат.

«Мусорные комнаты». Запасная комната часто превращается в склад. Задайте себе вопрос, можете ли вы жить без чего-то и действовать соответственно. Старые вещи можно отдать на благотворительность или сложить на повторное использование.

Игрушки . Праздники приносят новые игрушки, а старые могут загромождать пространство. Выбросьте или передайте те, что больше не подходят детям. Привлекайте детей к процессу, дайте им маленькую коробку для отбора игрушек. Это не только помогает поддерживать порядок, но и учит детей ценить пространство и вещи .

Рождественские украшения. Покупайте надежные контейнеры для хранения. Светодиодные гирлянды можно аккуратно наматывать на тубу от кухонного полотенца — дешево, удобно и долговечно.

Переосмысление подарков. Выбирайте опыт вместо вещей, например, билеты в театр, подписка на журнал или посещение ботанического сада. Часто после праздников остается множество ненужных подарков, которые потом отправляются на чердак, в мусорку или снова передариваются. Такой подход экономит место, деньги и дарит эмоции, которые остаются надолго в памяти.

Даже несколько маленьких изменений могут превратить праздничный хаос в атмосферу спокойствия и радости. Главное — начать заранее, не браться за все сразу и помнить, что Рождество — это не о вещах, а о моментах, которые мы создаем вместе с близкими.