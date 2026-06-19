Как навсегда избавиться от запаха кошачьей мочи в доме / © Associated Press

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У любви к кошкам есть множество преимуществ. Они уютно мурлыкают рядом, создают домашнюю атмосферу и легко покоряют сердца своих хозяев. Впрочем, иногда даже самые послушные пушистики могут преподнести неприятный сюрприз.

Ситуация становится особенно сложной, когда кошачья моча попадает на ковер. Резкий запах аммиака знаком практически каждому владельцу кошки, но мало кто знает, почему его так трудно убрать, об этом рассказало издание Martha Stewart.

По словам эксперта по уборке Кэти Ламберт, проблема заключается не только в видимом пятне. Кошачья моча проникает глубоко в волокна ковра, подложку и даже в напольное покрытие под ним. Кроме того, она содержит кристаллы мочевой кислоты, которые могут вновь активироваться под воздействием влаги даже спустя годы после инцидента. Именно поэтому запах часто возвращается, хотя ковер внешне кажется абсолютно чистым.

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Почему кошачья моча настолько стойкая

Причина кроется в особенностях эволюции кошек. Кошачья моча значительно более концентрированная, чем у многих других животных. В процессе эволюции они приспособились к жизни в засушливых условиях, поэтому их почки научились максимально концентрировать жидкость.

В результате образуются нерастворимые кристаллы мочевой кислоты, которые буквально встраиваются в волокна ковра и его основу. Большинство обычных бытовых средств просто не способны их растворить.

Ситуацию осложняет ещё и то, что в составе кошачьей мочи содержатся соединения, запах которых усиливается в процессе разложения. Из-за этого даже старое пятно может вновь дать о себе знать в дождливую погоду или при повышении влажности воздуха.

Как найти скрытое пятно

Иногда хозяева даже не подозревают, где именно находится источник неприятного запаха. Поэтому в таком случае специалисты советуют воспользоваться ультрафиолетовым или так называемым чёрным светом. Ведь в тёмном помещении кошачья моча обычно светится желтым или зеленоватым оттенком.

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Этот метод помогает не только подтвердить происхождение пятна, но и определить его истинные границы. Ведь загрязнение часто распространяется гораздо дальше, чем кажется на первый взгляд.

Ферментные средства

Если речь идет об эффективном удалении кошачьей мочи, рекомендуются именно ферментные очистители. Такие средства содержат специальные ферменты и полезные бактерии, которые расщепляют кристаллы мочевой кислоты, белки и бактерии, вызывающие запах. В отличие от обычных освежителей, они не маскируют проблему, а устраняют её источник.

Особенно хорошо этот метод работает на синтетических покрытиях, например, на нейлоне, полиэстере и олефине, которые хорошо переносят умеренное увлажнение.

В случае свежих пятен сначала необходимо тщательно промокнуть жидкость бумажными полотенцами. Нельзя тереть поверхность, так как это лишь заставит загрязнение проникнуть глубже в волокна.

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Если пятно старое, перед нанесением средства его рекомендуется слегка смочить холодной водой. Это поможет реактивировать кристаллы и сделает очистку более эффективной.

После нанесения ферментного очистителя нужно дать ему достаточно времени для действия — примерно восемь часов или оставить на ночь. После высыхания следует ещё раз проверить место с помощью ультрафиолетовой лампы. Если остатки загрязнения все еще заметны, процедуру повторяют.

Домашний способ с использованием кухонных запасов

Для свежих пятен могут помочь и доступные домашние средства. Например, рекомендуется смесь белого уксуса и холодной воды в пропорции один к одному. Раствор наносят на пятно, захватывая несколько сантиметров вокруг видимых границ загрязнения. Через несколько минут излишки влаги удаляют бумажными полотенцами или мочалкой. После этого поверхность обильно посыпают пищевой содой, которая помогает впитывать остаточную влагу и запахи.

Для усиления эффекта можно смешать четверть стакана трёхпроцентной перекиси водорода с чайной ложкой жидкого мыла и нанести смесь поверх соды. После полного высыхания остатки соды удаляют пылесосом.

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Однако важно помнить, что уксус и ферментные средства нельзя использовать одновременно. Кислая среда нейтрализует действие ферментов и снижает эффективность очистки. Также уксусный метод не рекомендуется применять для шерстяных ковров и покрытий из натуральных волокон.

Когда следует обращаться к специалистам

Если запах не исчезает или пятно старое и большое, лучшим решением может стать профессиональная чистка. Специалисты используют методы горячей водной экстракции или низковлажной чистки, которые позволяют добраться до загрязнений под поверхностью ковра. Это актуально для больших ковровых покрытий от стены до стены, где моча могла проникнуть гораздо глубже, чем кажется.

В то же время эксперты предостерегают от использования слишком высоких температур. Чрезмерный нагрев может навсегда закрепить компоненты мочи в волокнах ковра, особенно если речь идет о шерсти или смешанных натуральных материалах. Именно поэтому паровая чистка в таких случаях не рекомендуется.

Кошачья моча — одно из самых сложных пятен, с которыми приходится сталкиваться владельцам домашних питомцев. Именно поэтому быстрая реакция имеет решающее значение. Чем раньше начать очистку, тем больше шансов полностью устранить проблему.

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