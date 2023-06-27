Как навсегда уничтожить плющ на садовом участке: есть только один способ

Английский плющ обычно покрывает стены, дома и заборы. Выглядит это очень живописно, но, как утверждают владельцы увитых плющом садов, может быть небезопасно для строений.

Плющ, который оплетает стены и заборы, может вызвать структурные повреждения этих конструкций. Поэтому, несмотря на эффектный внешний вид, многие садоводы ищут способы, как от него избавиться.

Растение не только наносит ущерб зданиям, но также может нанести вред растениям в саду, например, деревьям, потому что прикрепляется к опорам, образуя корни вдоль стеблей. О том, как от него избавиться, рассказывает Еxpress.co.uk.

Большинство садоводов сходятся во мнении, что для того, чтобы навсегда избавиться от плюща, его нужно срубить, а затем выкопать.

Просто обрежьте корень у основания, подождите несколько недель, и, когда он засохнет, аккуратно оторвите его от стены или забора. Затем выкопайте корень.

Вы должны уничтожить корень полностью и сорвать все части плюща со стены - это единственный способ навсегда избавиться от этого растения, потому что плющ очень устойчив к большинству гербицидов, а его листья имеют водонепроницаемый слой, который надежно их защищает.

Читайте также: