Как не испортить посадку георгин и получить яркий цветник, вплоть до поздней осени

Георгина — одна из самых эффектных садовых растений, она добавляет саду цвета и держит цветение с лета до поздней осени. При условии регулярного удаления увядших цветов, она продолжает формировать новые бутоны почти без остановки. Садовник Ish Kamran объяснил, почему поспешная посадка может испортить даже самые здоровые клубни, и как дать растению правильный старт, а так же предупредил, что энтузиазм весной часто играет против садоводов.

Георгины растут из клубней, которые сначала выглядят как небольшие, «странные» корневидные образования. Со временем из них вырастает пышное растение с большим количеством сортов и оттенков, от нежных пастельных до насыщенных ярких.

Главное их преимущество — долгий период цветения, активное формирование новых цветов в течение сезона и большое разнообразие сортов.

Главная ошибка

По словам садовода, в марте многие люди уже высаживают клубни в открытый грунт. Но это подходит только для теплого климата. В более прохладных условиях есть две проблемы:

холод может повредить клубни

чрезмерная влажность приводит к их загниванию

Клубни просто не выдерживают холодной, сырой почвы.

Посадка в горшок

Используйте горшок не слишком большой, но с хорошим дренажем

Почва должна быть легкая, хорошо дренированный компост, немного влаги, но без «болота».

Посадка клубня. Можно оставить верхушку немного открытой или слегка прикрытой компостом. Оба варианта работают одинаково хорошо.

Полив. Не поливайте сразу слишком активно, ждите первых признаков роста и почва должна быть лишь слегка влажной на ощупь.

Уход после посадки

Защита от холода. Держите горшки в теплице или в месте без мороза, и не высаживайте в открытый грунт до стабильного потепления

Пересадка . Когда станет теплее, вынесите на солнце и выберите хорошо дренированную почву

Подкормка. Каждые несколько недель добавляйте удобрение, это стимулирует непрерывное цветение

Если соблюдать правила ухода, георгины цветут непрерывно весь сезон, создают яркие акценты в саду и не требуют сложного ухода, только правильного старта.

Георгина — это растение, которое «благодарит» за терпение. Самая большая ошибка садоводов — поспешить с посадкой в холодную почву. зато старт в горшке, умеренная влажность и правильное время пересадки обеспечивают результат, который держится месяцами.