Как обезопасить себя от насекомых: что нужно сделать с цветами, прежде чем занести их в дом 

С приближением холодов вам нужно будет вернуть растения в дом, если на лето вы выносили их на террасу или открытый балкон.

Наступила осень, а вместе с ней и понижение температуры. Поскольку мы готовим наши комнатные растения к предстоящей долгой зиме, пришло время перенести их в помещение.

О том, что нужно сделать, прежде чем занести вазоны внутрь на зимовку, рассказывает эксперт по растениям Мэди Габлер.

Оказывается, прежде чем переселить растения внутрь, вы должны залить их водой, это поможет спасти вас от нежелательных насекомых.

Мэди Габлер объясняет, что для того, чтобы удержать вредителей снаружи, вам нужно затопить горшечные растения и заставить всех вредителей покинуть горшки.

Не бойтесь, что обильный полив нарушит ваш режим полива растений, говорит Мади, нет причин для беспокойства. Пока в ваших горшках хороший дренаж, вам не придется беспокоиться о чрезмерном поливе.

По ее словам, "наводнение" дает любому нежелательному вредителю понять, что пришло время найти новый дом и быстро сбежать. Этот метод полива также вымывает соли, которые со временем накапливаются в почве, что затрудняет поглощение воды растениями. Так что это беспроигрышный вариант.

После того, как вы залили растения и убедились, что в горшках или вокруг них больше не живут насекомые, вам просто нужно оставить их высыхать на воздухе. После того как они высохнут, вы можете смело вносить растения в дом.

Этот метод также хорош, если вы пытаетесь избавиться от маленьких мошек в своем доме: яйца мух часто спрятаны на листьях и стеблях растений, поэтому "наводнение" смоет и их.

Перемещение растений внутрь после того, как они провели лето на свежем воздухе, может быть немного травматичным для растений, поэтому продолжайте соблюдать режим подкормки и полива, чтобы растения были счастливы всю зиму.

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