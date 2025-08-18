Как не переусердствовать с подкормкой растений: полезные советы

Как не переусердствовать с подкормкой растений / © Associated Press

Садовница Anya Lautenbach предостерегает, что перекармливание — это самый быстрый путь испортить своих зеленых любимцев. Удобрения в избытке могут обжечь корни, нарушить естественный баланс почвы и сделать растения более уязвимыми к болезням.

Важность меры

Во время вегетационного периода, обычно с весны до начала осени, растения активно потребляют питательные вещества, но даже тогда им нужно равновесие. Чрезмерная доза удобрений:

Провоцирует ожоги корней из-за избытка солей в почве.

Приводит к бурному росту листьев, но уменьшает количество цветов и плодов.

Нарушает микрофлору почвы, снижает ее плодородие в будущем.

Правила подкормки

Кормите раз в неделю в период активного роста, используйте рекомендованную производителем норму. Чередование — ключ к успеху, чередуйте органические и минеральные удобрения, чтобы почва не «уставала». Полив перед подкормкой поможет избежать ожогов корней. Следите за состоянием листьев, бледность или слабость сигнализируют о недостатке питательных веществ, а желтые края или пятна — об избытке. Не подкармливайте зимой большинство комнатных растений, ведь в состоянии покоя они нуждаются в минимуме питательных веществ.

Ведите дневник ухода за растениями, записывайте даты полива, подкормки и наблюдения за их состоянием. Это поможет избежать случайного «двойного кормления» и сохранит растения здоровыми на долгие годы.