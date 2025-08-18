- Дата публикации
Как не переусердствовать с подкормкой растений: полезные советы
Опытные садоводы хорошо знают, что избыток удобрений для растений — это почти то же самое, что и переедание для человека. Хотя соблазн «накормить» любимые цветы или овощи бывает большим, чрезмерная подкормка может не только навредить их росту, но даже привести к гибели.
Садовница Anya Lautenbach предостерегает, что перекармливание — это самый быстрый путь испортить своих зеленых любимцев. Удобрения в избытке могут обжечь корни, нарушить естественный баланс почвы и сделать растения более уязвимыми к болезням.
Важность меры
Во время вегетационного периода, обычно с весны до начала осени, растения активно потребляют питательные вещества, но даже тогда им нужно равновесие. Чрезмерная доза удобрений:
Провоцирует ожоги корней из-за избытка солей в почве.
Приводит к бурному росту листьев, но уменьшает количество цветов и плодов.
Нарушает микрофлору почвы, снижает ее плодородие в будущем.
Правила подкормки
Кормите раз в неделю в период активного роста, используйте рекомендованную производителем норму.
Чередование — ключ к успеху, чередуйте органические и минеральные удобрения, чтобы почва не «уставала».
Полив перед подкормкой поможет избежать ожогов корней.
Следите за состоянием листьев, бледность или слабость сигнализируют о недостатке питательных веществ, а желтые края или пятна — об избытке.
Не подкармливайте зимой большинство комнатных растений, ведь в состоянии покоя они нуждаются в минимуме питательных веществ.
Ведите дневник ухода за растениями, записывайте даты полива, подкормки и наблюдения за их состоянием. Это поможет избежать случайного «двойного кормления» и сохранит растения здоровыми на долгие годы.