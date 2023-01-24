Как не погубить комнатные растения этой зимой

Эта зима выдалась сложной для всех, и наши комнатные растения тоже страдают больше обычного.

По мере того, как дни становятся короче, а температура на улице падает, забота о наших комнатных джунглях становится все более важной для нашего душевного комфорта. В наше время нужно беречь все, что доставляет радость. Поэтому, если вы любите комнатные растения и беспокоитесь о том, как они переживут эту зиму, вам будет интересно узнать, какие советы по уходу дают эксперты по комнатным растениям.

Подробные рекомендации о том, как нужно ухаживать за комнатными растениями зимой, дал Gardens illustrated.

От чего зимой страдают комнатные растения

Причин болезни и гибели комнатных растений в зимний период множество. Центральное отопление сушит воздух, дровяные печи и камины с открытым огнем могут сделать помещение слишком жаркими, а ночью, когда ими не пользуются, температура может упасть слишком низко для некоторых комнатных растений, особенно если они спрятаны за закрытыми шторами.

Растения страдают от недостатка света и от сквозняков. Также, если зимой вы заносите в комнаты все вазоны, которые стояли на балконах или террасах, растения начинают страдать еще и от тесноты.

Потому очень важно следовать всем рекомендациям по уходу за комнатными растениями в зимний период, чтобы дать им возможность продержаться до весны, когда более мягкий температурный режим, яркое солнце и свежий воздух дадут им новые силы для роста и цветения.

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Повысьте влажность воздуха вокруг ваших комнатных растений

Один из лучших способов борьбы с сухим воздухом, возникающим при центральном отоплении, — это сгруппировать комнатные растения вместе, чтобы создать им собственный более влажный микроклимат. Поставьте горшки на поднос, наполненный влажной галькой, песком или керамзитовыми камешками, и вода, испаряясь, увлажнит воздух. Кухни и ванные комнаты также могут быть отличным местом для растений, нуждающихся в повышении влажности.

Вы можете подумать, что опрыскивание — это решение проблемы сухого воздуха, но, к сожалению, это настолько кратковременное увлажнение, что оно на самом деле не помогает растениям, к тому же смачивание листьев может спровоцировать грибковые заболевания.

Также внимательнее присмотритесь к месту, на котором размещены вазоны. Полки над батареями означают верную гибель для большинства комнатных растений, а подоконники, которые оставляют растения на холоде за занавесками, будут очень неудачным выбором для тропических и субтропических видов.

Если у вас есть суккуленты и кактусы, режим, в котором они нуждаются зимой, несколько иной - им будет полезно прохладное помещение с ярким светом, поэтому, если у вас есть неотапливаемая свободная комната или веранда, выходящая на юг, перенесите их туда.

Позаботьтесь об освещении

Перемещение комнатных растений ближе к окнам зимой поможет им поймать весь доступный свет, так же как и раздвигание штор, тюля и поднятие жалюзи каждый раз, как только всходит солнце. Светодиодные светильники можно настроить, чтобы они включались в темное время дня, чтобы избавить себя от необходимости включать и выключать их. Выбирайте лампы с пометкой "полный спектр", если хотите избежать этого розово-фиолетового свечения, которое соседи могут принять за подработку, связанную с выращиванием каннабиса. Конечно, в наших условиях никто не может гарантировать, что электричество будет тогда, когда это нужно растениями, но попробовать можно, тем более что много электроэнергии они не потребляют.

Большинство комнатных растений необходимо расположить на расстоянии около 30 см от источника света, а суккуленты можно разместить чуть ближе.

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Как поливать комнатные растения зимой

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Зимой рост большинства комнатных растений немного замедляется, некоторые полностью уходят в спячку. В результате им требуется меньше воды и питательных веществ. Переувлажненные корни являются основной причиной гибели растений, особенно кактусов и суккулентов. Если ваши кактусы и суккуленты находятся при обычной комнатной температуре, их нужно будет поливать в холодные месяцы только тогда, когда их почва почти полностью высохнет. В неотапливаемом помещении вода им может вообще не понадобиться.

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Как защитить комнатные растения от вредителей

Зима может вызвать стресс у комнатных растений, а растения в стрессе гораздо более подвержены нападению вредителей. Кроме того, если вы переместили зимой в комнату вазоны с открытого балкона, они могла принести с собой вредителей или болезни.

Осмотрите дно горшков на предмет скрытых слизней и тщательно проверьте листья на наличие тли и паутинных клещей, обращая особое внимание на нижнюю сторону листьев и любой новый рост. Чем раньше вы обнаружите заражение до того, как оно закрепится, тем легче с ним справиться. Купите в садовом центре средство, безопасное для детей и домашних животных, им можно регулярно опрыскивать растения для борьбы с паутинными клещами, тлей, трипсами и так далее.

Регулярное протирание листьев влажной тканью является хорошей практикой для комнатных растений, независимо от того, есть ли у вас вредители или нет, так как это помогает очистить устьица (дыхательные отверстия листьев) от пыли и другого мусора. Это может показаться рутиной, но относитесь к этому как к упражнению на внимательность или своеобразной медитации.

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