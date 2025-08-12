Как не потерять урожай: что поможет защитить помидоры от вирусов в период созревания

© ТСН

Заядлые садоводы вскоре будут готовиться к концу сезона сбора урожая помидоров. Пик сбора помидоров обычно заканчивается в сентябре, поэтому еще осталось немного времени, чтобы позаботиться о своих томатах.

Но в это время года есть определенные проблемы, которые могут испортить ваши растения помидоров. Грибковые заболевания могут появиться на листьях вашего растения и испортить плоды, если с ними не бороться. Однако, эксперты по садоводству рассказали Ехргеѕѕ.co.uk, что посыпание почвы одним натуральным средством может помочь предотвратить это.

Что нужно вашим помидорам

Помидоры этой поры могут быть чувствительными к колебаниям температуры и сокращению светового дня, поэтому должное внимание является критически важным для обеспечения обильного урожая и здоровых растений.

А если вы хотите предотвратить болезни, добавление слоя мульчи в почву, где растут ваши растения помидоров, может иметь огромное значение. Этот натуральный материал, который часто изготавливается из листьев или коры, может помочь предотвратить контакт лишнего грунта с листьями растения.

Чрезмерно густая листва может препятствовать циркуляции воздуха и задерживать влагу, создавая рассадник грибковых заболеваний.

Чтобы предотвратить это, вы можете посыпать слой мульчи вокруг нижней части ваших растений помидоров. Мульча поможет регулировать температуру почвы, поддерживать растение влагой и уменьшать количество брызг почвы на листьях, что может способствовать переносу болезней.

Лучшая мульча для растений помидоров

По словам экспертов, органическая мульча, такая как солома, скошенная трава или измельченные листья, прекрасно подходит для растений помидоров.

Они прекрасно способствуют росту, а также могут улучшить состояние почвы. А разлагаясь, они обеспечивают медленное высвобождение необходимых питательных веществ — вам все равно нужно будет удобрять, но это даст вашим растениям хороший толчок.

Единственным недостатком таких видов мульчи является то, что их нужно часто заменять. Если вы не хотите этого делать, можно использовать неорганическую мульчу, такую как агроволокно.

Хотя это не обеспечит почву питательными веществами, но сохранит ее теплой и защищенной, что может пригодиться позже.