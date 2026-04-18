Как новичкам вырастить щедрый урожай клубники даже на собственном балконе

Как начинающим вырастить щедрый урожай клубники для начинающих / © Associated Press

Реклама

Клубника — одна из лучших культур для тех, кто только начинает знакомство с садоводством, об этом рассказали на странице Gardening with Ish. Она неприхотлива в уходе, быстро дает результат, легко размножается и растет почти в любом месте. И именно поэтому ее часто называют «идеальным растением для новичков».

Где выращивать клубнику

Одно из главных преимуществ — универсальность. Клубнику можно высаживать:

в ведра или контейнеры

в подвесные кашпо

сразу в грунт

Главное правило — достаточно света. Идеальным будет солнечное место или легкая полутень.

Реклама

Ошибка многих новичков — высаживать слишком много кустов вместе. На самом деле три растения в контейнере дадут больше ягод, чем 5. Это происходит из-за того, что растения не конкурируют за ресурсы, поэтому вся энергия уходит в плоды.

«Усы» и нужно ли их обрезать

Клубника часто выпускает длинные побеги, так называемые «усы», это естественный способ размножения, ведь на конце появляется новое маленькое растение, оно пускает корни и становится отдельным кустом.

Важно понимать, если ваша цель — больше ягод, а не новые растения, то «усы» лучше обрезать, иначе энергия будет идти на размножение, а не на плодоношение.

Размножение клубники

Если вы хотите новые кусты:

Реклама

Дайте «усу» укорениться. Не отрезайте его сразу. Подождите, пока сформируется корневая система. Когда старый побег начнет отмирать, отделите его.

Так вы получите новое полноценное растение, без дополнительных затрат.

Годы плодородия клубники

Есть важный нюанс, первые 2 года — самые урожайные, а на 3-й год ягод становится меньше. Поэтому оптимальной стратегией будет:

2 года — собираем урожай

3-й год — выращиваем новые растения из «усов»

Почва, полив и подкормка почвы

Клубника любит хорошо дренированную почву и питательную землю с органикой. Важно не допускать застоя воды, но и не пересушивать землю.

Хитростью, которая часто удивляет, является то, что лучшая подкормка для клубники — это удобрение для томатов. Оно содержит много калия, который стимулирует цветение, а цветы, это будущие ягоды. Его следует использовать 1 раз в неделю в период цветения.

Реклама

Клубника — это тот случай, когда результат приходит быстро и по-настоящему радует. Она не требует сложного ухода, зато дарит щедрый урожай, легко размножается и подходит даже для городской жизни, поэтому если вы давно хотели начать выращивать что-то свое, начните именно с клубники.