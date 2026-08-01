Как обеспечить свой сад водой: 7 профессиональных лайфхаков для полива

Полив из лейки / © Associated Press

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Жара делает наши газоны коричневыми, а цветы — поникшими.

Gardensi Ilustrated обратились за экспертным советом о том, как адаптировать свою стратегию полива — и свой сад — для борьбы с жаркой погодой.

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Одно можно сказать точно: даже если вы не можете полностью отказаться от шланга, разумный полив играет ключевую роль. Это не только сэкономит ваше время и силы при уходе за садом и позволит вырастить более здоровые и выносливые растения, но и улучшит состояние планеты в целом. Даже простые изменения в вашем режиме полива могут иметь большое значение.

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7 лучших советов по поливу вашего сада

Сохраняйте дождевую воду

Первый совет очевиден: когда идет ливень, имеет смысл сохранять как можно больше воды.

Вам не нужно загромождать свой сад уродливым чёрным пластиком. Достаточно грамотно его разместить, к тому же существуют отличные варианты хранения воды, в частности оцинкованные стальные бочки для воды или желоба.

Лучше всего отводить воду с крыши с помощью водосточных труб и желобов, поскольку даже во время ливня открытые емкости соберут не так уж много воды.

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Правильно рассчитывайте время

Если посадить растения в землю в период между осенью и весной (учитывая их морозостойкость), они успеют укорениться, прежде чем станет слишком сухо. Это снизит необходимость поливать ваши посадки.

Если вы поливаете, делайте это в первую очередь утром, но если это невозможно, лучший вариант — вечер. Поливайте только укоренившиеся деревья, кустарники и многолетние растения во время сильной засухи. Газоны не нуждаются в поливе.

​​Поливайте с умом

Использование лейки вместо шланга или дождевателя может быть немного более трудоемким, но это позволит доставить воду туда, куда нужно. Вы даже можете сделать небольшие углубления в почве вокруг растений, что позволит воде ненадолго скапливаться, помогая ей добраться прямо до корней.

Поливайте растения обильно и медленно — а не понемногу и часто — и у основания стеблей. Постоянная влажность позволяет им просыхать между поливами. Проведите тест пальцем: если на глубине 5–7 см ощущается сухость, тогда полейте растения.

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Улучшите свою почву

Влагоудерживающая почва может значительно снизить нагрузку на полив. Благодаря мульче из хорошо перепревшего компоста или навоза ваши бордюры смогут дольше удерживать влагу и питательные вещества.

Защитите контейнеры

Растения в контейнерах естественным образом высыхают быстрее, особенно если они находятся в пористых терракотовых горшках. Однако их легче переместить подальше от яркого солнечного света, хотя будьте осторожны, чтобы не поставить их в тень или под навес, куда не попадает дождь. Даже если почва в контейнере выглядит сухой, поливать её может не понадобиться. Опять же, проверьте пальцем: если ниже поверхности она влажная, поливать ещё не нужно.

Относитесь к ним плохо

Молодые растения и кусты действительно нуждаются в регулярном поливе, чтобы помочь им прижиться, но как только они приживутся, вы можете оказать им услугу, сократив график полива — если не отменив его вовсе.

Растениям нужно стимулировать глубокое укоренение, стресс помогает им искать воду. Нужно позволить им страдать. Как только что-то пустит корни, оно перенесет любую засуху.

Измените свой подход к садоводству

Растения, которые вы 30 лет назад и не мечтали посадить в своём саду, вероятно, сейчас растут довольно хорошо. Действительно, многие опытные садовые дизайнеры обращаются к сухим садам или экстенсивным засухоустойчивым посадкам, хотя даже новые идеи черпают вдохновение из прошлого.

Если ваш сад постоянно страдает от засухи, выберите такие растения, как лаванда, розмарин и скальная роза. Они умеют рационально регулировать устьица — крошечные поры на листьях, закрываясь во время засухи, чтобы уменьшить потерю воды, а это значит, что они лучше переносят жаркие засушливые периоды, не подвергаясь обычному увяданию.

Независимо от того, решите ли вы перейти на более сухую посадку, внедрить меры по экономии воды в своём саду или просто перейти на более разумный режим полива, мы все можем сделать больше, чтобы помочь нашим садам процветать, независимо от погоды.

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