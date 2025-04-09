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Как обновить газон весной: пошаговая инструкция
Весной газоны часто выглядят заросшими сорняками с голыми, изношенными участками, но траву легко обновить, выполнив несколько простых рекомендаций.
Если ваш газон весной выглядит не так эффектно, как вам хотелось бы, прислушайтесь к советам опытного садовника Тима Стреттона.
Его рекомендации включают в себя первоначальную оценку травы, ее короткую стрижку, ручное удаление сорняков, скарификацию с помощью граблей-пружинников, аэрацию садовыми вилами, подкормку и, наконец, засев износостойкой травосмесью.
Подготовка и стрижка газона
Первый шаг заключается в короткой стрижке газона и подравнивании краев для достижения оптимальной рабочей высоты травы для последующих этапов обновления.
Прополка
Аккуратное ручное удаление широколиственных сорняков с помощью перочинного ножа позволит вам извлечь корень, сводя к минимуму повреждение окружающих участков травы, чтобы не создавать больших дыр в газоне.
Скарификация
Далее следует этап скарификации — здесь Тим использует мягкие грабли, чтобы выгребать мох и слой соломы (мертвую траву). Он стремится создать вертикальные разрезы в верхнем слое почвы и траве, чтобы стимулировать сильный равномерный рост.
Аэрация посредством рыхления
Тим аэрирует газон с помощью садовых вил, чтобы создать отверстия для улучшения дренажа. Этот процесс подготавливает газон к эффективной подкормке.
Подкормка
Затем Тим наносит толстый слой чистого промытого песка большой лопатой по всему пространству. Он использует песок для заполнения лунок, которые он сделал с помощью борозд, и для повышения уровня углублений и впадин на газоне.
Окончательный посев и завершение
Завершает реконструкцию садовник, вручную засевая участок износостойкой смесью семян трав (содержащей райграс и овсяницу).
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