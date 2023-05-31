Как обновить кухню без ремонта: несколько идей от дизайнера

Кухня - это сердце вашего дома. Поэтому она должна быть не только удобной и функциональной, но и красивой.

Как освежить интерьер кухни, не прибегая к дорогостоящему ремонту, дизайнер рассказал Еxpress.co.uk. И к этим советам стоит прислушаться, если вы хотите сделать кухню более интересной.

В наши дни кухни используются не только для приготовления пищи, но и для развлечений и отдыха. Кроме того, элегантная и современная кухня значительно поднимет стоимость вашей недвижимости, если вы вдруг решите продать ее или сдать в аренду.

Добавьте цвет

Как обновить кухню без ремонта / Фото: Credits

Окраска кухонных поверхностей, будь то стены или шкафы, является ключом к созданию эффектной кухни. Цвет — отличный способ выделить вашу кухню. На данный момент актуальными считаются смелые монохромные схемы. Попробуйте поиграть с тремя или четырьмя разными оттенками одного цвета на кухне.

Вы можете перекрасить шкафы и полки, стены, потолок и даже столешницы.

Если вы хотите внести цвет в свою кухню, но хотите, чтобы пространство было максимально нейтральным, покрасьте внутренние части шкафов. Для тех, у кого нейтральная цветовая гамма для кухни, добавление яркого синего, пастельно-розового или изящного зеленого внутри шкафов поможет придать пространству индивидуальность. Это будет выглядеть очень эффектно для кухонь со шкафами-витринами.

Как выбрать цветовую гамму

Как обновить кухню без ремонта / Фото: Credits

Выбор цвета для вашего помещения — одно из самых важных решений, которое вам предстоит принять. Важно, чтобы вы использовали свое личное чувство стиля при выборе цвета, а не просто просматривали журналы по интересам для дома и социальные сети в поисках вдохновения.

Загляните в свой собственный шкаф, посмотрите на предметы вокруг вашего дома и произведения искусства, которые вас привлекают, чтобы понять, какова ваша любимая цветовая палитра.

Учитывайте свет

Как обновить кухню без ремонта / Фото: Credits

Помимо выбора цветов, которые вам нравятся, вы всегда должны учитывать свет в своем пространстве. Естественный солнечный свет влияет на все, особенно на цвет. Вы можете подчеркнуть это с помощью оборудования и рабочих поверхностей, которые будут отражать свет.

Поймать и отразить свет вы можете с помощью металлических поверхностей и кухонной утвари. Купите хромированную или медную посуду, вазы, подсвечники, поменяйте нейтральный белый электрический чайник на металлический. Также вы можете пересадить цветы в горшки с золотым или серебряным покрытием.

Читайте также: