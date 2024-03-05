Как обновить свой дом к весне: 9 простых и бюджетных способов от дизайнеров и специалистов фэншуй

Иногда мы годами не обновляем свое пространство, и это может привести к тому, что наши жилища выглядят усталыми и скучными. Обновить свой дом к весне можно разными способами: организовать уборку или более эффективную организацию пространства, наполнить вазы свежими цветами или добавить пару новых аксессуаров, которые заставят ваше сердце петь.

Весна - время обновления. И перемен требует не только наш гардероб или внешний облик, но и наш дом. По мере того, как дни становятся немного длиннее и теплее, мы начинаем искать способы вывести наши дома из режима спячки, приведя наши интерьеры в соответствие с миром природы снаружи. К счастью, есть простые способы обновить свой дом к весне и оживить любое пространство к новому сезону.

Эксперты по дому поделились с читателями Woman&home самыми простыми способами украсить свой дом к приходу весны.

Избавьтесь от лишнего

Весеннюю уборку гораздо легче проводить в расчищенном помещении, а наведение порядка в доме может оказаться очень полезным. Уберите все, что вам не очень нравится – вы не обязаны держать вокруг себя нелюбимые вещи, утверждают специалисты по фэншуй. Речь идет не только о беспорядке, это касается декора, фотографий, произведений искусства и подарков по всему дому.

Если что-то вызывает грустные, трудные, стрессовые или раздражающие воспоминания или просто беспокоит вас, это на подсознательном уровне усложняет вам жизнь. Просто избавьтесь от этих вещей.

Сделайте уборку

Уборку можно сделать в несколько этапов или составить список задач и пригласить профессионала. Если вы предпочитаете сделать все самостоятельно и за один раз, посвятите этому выходные. В любом случае новый сезон — хороший шанс заняться теми делами, которыми часто пренебрегают, такими как чистка матрасов и ковров.

Почистите пуховые одеяла и подушки — спячка заканчивается, и необходимость в тяжелых и дополнительных одеялах отпадает. Понятно, что после долгой зимы они впитывают пыль, волосы и частицы кожи, поэтому, прежде чем убрать их на хранение на теплые месяцы, поместите их в стиральную машину или отдайте в профессиональную чистку.

Обновите пространство

Пригласите в дом свежий воздух. Открывайте окна всякий раз, когда появляется возможность освежить и оживить пространство. Почините проблемные места или сломанные вещи. Утечки, поврежденное лакокрасочное покрытие и непригодные для использования предметы — все это создает ощущение небрежности в доме, которое может передаться людям, живущим в нем. Весна - идеальное время, чтобы все починить.

Обратите внимание, где образуется паутина. Специалисты по фэншуй говорят, что пауки любят спокойную, застоявшуюся энергию, но застой — это последнее, что вам нужно для здорового, богатого, счастливого и успешного дома. Так что расчистите паутину, очистите и украсьте территорию, и почувствуйте, как вокруг вас растет ощущение благополучия.

Добавьте сезонный аромат

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Ароматизация дома часто упускается из виду, но она может изменить мир к лучшему в новом сезоне.

Чтобы придать дому приятный запах к приходу весны, специалисты по ароматам рекомендуют использовать цветочные запахи, такие как роза, жасмин и герань, в свече или диффузоре могут привнести в помещение свежий и стойкий цветочный аромат.

В это время года также популярны свежие ароматы. Эвкалипт или бергамот идеально подходят для украшения мест в доме с интенсивным движением, таких как коридоры и ванные комнаты. Попробуйте спрей для комнаты, чтобы быстро добиться необходимого аромата.

Добавьте цвет

Как обновить свой дом к весне: / Фото: Credits

Когда мы думаем о весне, мы думаем о легкой пастельной палитре жизнерадостных желтых, синих и сиреневых цветов.

И речь идет не только о добавлении последних тенденций в цвете красок для интерьера: добавление цвета в меньшем масштабе может существенно повлиять на ощущение любой комнаты.

Например, радужные чашки для кофе или яркая масленка могут добавить оптимизма во время завтрака на вашей кухне.

Замена подушек может легко поменять атмосферу в гостиной.

Переставьте мебель

Самый старый трюк, но он действительно работает и ничего не стоит. Можно перенести стул или ковер из спальни в гостиную. Можно передвинуть комнатные растения, произведения искусства или консольные столики.

Помимо добавления нового пледа или яркой подушки к любимому кожаному креслу простое перемещение мебели означает, что мы начинаем смотреть на вещи с другой стороны.

Создание нового фона в вашем жилом пространстве с помощью перемещения зеркал или произведений искусства также может помочь создать ощущение новизны. Как только вы начнете, возможно, вам не захочется останавливаться. Несколько простых перестановок могут преобразить бюджетную гостиную и сделать наше пространство ярким и новым.

Повесть что-то на стену

Как обновить свой дом к весне: / Фото: Credits

Гобелены и холсты — новая тенденция дизайна интерьера 2024 года и отличный способ придать стенам текстуру, забавные узоры и яркие цвета. Настенный гобелен или картина могут легко преобразить простое пространство и представляют собой более уникальный подход, чем зеркало.

Тканевые настенные композиции могут помочь добавить новые цвета весны и стать украшением стены в коридоре. Использование тканей в качестве настенного декора помогает смягчить пространство, добавив тепла и многослойных текстур, привнося ощущение глубины комнаты.

Обновите постельное белье

Как обновить свой дом к весне: / Фото: Credits

Помимо перехода на более легкое пуховое одеяло, весна — хорошее время, чтобы приобрести новые простыни. Постельное белье необходимо менять, когда наступает весна. Ваша кровать является центральным элементом спальни, а это значит, что вам понадобится подходящее для весны постельное белье.

Выберете яркие тона, чтобы поднять энергию. Не забудьте также сменить подушки и пледы, чтобы все постельное белье соответствовало интерьеру комнаты.

Добавьте свежие цветы

Фото: www.credits

Комнатные растения — один из самых простых и быстрых способов привнести текстуру и радостную атмосферу, независимо от того, разбросаны ли они по полкам или стоят на деревянной подставке для комнатных растений в деревенском стиле. Пальма в углу возле кресла создает ощущение пляжного отдыха, а китайское денежное дерево всегда добавляет жизнерадостности журнальным столикам и рабочим столам.

Фото: Credits

И не забудьте избавиться от всех растений, которые уже не выглядят наилучшим образом. Выбросьте все больные комнатные растения или засохшие цветы, ваш дом отражает вашу жизнь, а поникшие комнатные растения никому не добавляют радости.

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