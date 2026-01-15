Как обновить ванну в 2026 году / © Credits

В 2026 году дизайнеры советуют смелые решения, от цвета стен до мебели и сантехники. Готовьтесь к тому, что ваша ванная станет яркой, уютной и максимально персонализированной, об этом рассказало издание Martha Stewart.

Мы привыкли думать о ванной как о функциональном пространстве: шкаф для полотенец, раковина и душ. Но в 2026 году тенденции показывают, что даже маленькая ванная может стать арт-пространством и отражать вашу индивидуальность. От насыщенных цветов и текстур до мебели, напоминающей антиквариат.

Мебель, которая имеет вид антиквариата

Ванны и тумбы больше не ограничиваются функциональностью. Замечен рост популярности мебели с «семейным» характером: ножки-вертушки, изящные детали и профили, которые напоминают старинную мебель. Такие предметы создают ощущение тепла и домашнего уюта, а не просто выполняют практическую роль.

Плитка до потолка

Материалы больше не ограничиваются только душем. Плитка до потолка визуально поднимает пространство и делает маленькие ванные комнаты больше. Это недорогой способ добавить ощущение роскоши без лишних усилий, а однотонные или текстурные решения легко сочетаются с другими элементами.

Насыщенные цвета

Серый и белый отходят на второй план. В 2026 году ванные комнаты «погружаются» в цвет, например, оливковый, глиняный, чайная роза или пылево-голубой. Такие цвета создают спокойный, многослойный эффект и делают пространство уютным.

Яркая плитка и узоры

Ручная роспись, марокканские мотивы и известняковая плитка добавляют текстуры и «тепла» в ванную. Такие акценты отходят от холодного блеска мрамора и делают комнату более выразительной и индивидуальной.

Смешанная металлическая фурнитура

Хром возвращается, но не сам, а вместе с бронзой, латунью и антрацитом. Многотонные металлические элементы добавляют современности и гармонично сочетаются с различными стилями. Нелакированные металлы создают естественную патину и ощущение живого пространства.

Отдельные ванны

Душевые кабины уже не являются обязательными соседями ванны. Отдельные ванны становятся центром отдыха и самообслуживания, создают атмосферу домашнего спа. Глубокие ванны превращают простой ритуал купания в настоящее удовольствие.

Земляные цвета и натуральные текстуры

Белый и серый уступают место теплым оттенкам, например, глина, терракота и коричневый. Натуральные текстуры, такие как римская глина, известковая штукатурка или микроцемент, добавляют пространству целостности и современного минимализма. Микроцемент особенно универсален, его можно использовать на стенах, полу и даже мебели.

В 2026 году ванная комната перестает быть просто утилитарным помещением. Она становится пространством для экспериментов с цветом, текстурой и формой, где важны детали и личный стиль. Когда вы планируете ремонт, помните, что даже небольшие изменения могут превратить ванную в ваш любимый уголок дома.