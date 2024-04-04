Как обрезать разные виды гортензий весной: садовод показал, как все сделать правильно

От того, какой сорт гортензии у вас посажен, зависит принцип ее обрезки.

Есть две категории гортензий: одни цветут только на старой древесине, другие - на новой. Вам нужно выбрать принцип обрезки гортензии в зависимости от того, какая ее разновидность вид растет в вашем саду.

The Mediterranean Gardener - опытный садовод - показал, как обрезать оба вида гортензий.

Когда обрезать гортензии

Весной очень важно выбрать правильное время для обрезки гортензий. Производить обрезку лучше всего после того, как миновала угроза заморозков. Следите за погодой, а не за датой.

Как обрезать разные виды гортензий весной

Как обрезать гортензии, цветущие на старой древесине

Удалите старые цветочные головки чуть выше пары бутонов. Бутоны гортензии легко срываются, поэтому аккуратно срезайте ветки секатором. Удалите все тонкие и слабые стебли вокруг основания растения и удалите один или два самых больших и старых стебля как можно ниже, чтобы дать начало новым побегам от основания. Они вырастут в течение следующих нескольких лет и зацветут в будущем.

Как обрезать разные виды гортензий весной

Как обрезать гортензии, которые цветут на молодых побегах

Обрежьте прошлогодний прирост до здоровой структуры примерно на высоте около 30 см. Обрезайте так, чтобы на каждом стебле было несколько здоровых почек.

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