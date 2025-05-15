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Как обрезать все виды гортензии и когда это делать: полезные советы
Гортензии очаровывают своим обильным, красочным цветением и минимальными требованиями по уходу. Но чтобы ваши любимцы ежегодно радовали пышными букетами, очень важно знать, когда и как их обрезать.
Обрезка — это не только об эстетике. Это о будущем цветении. И неудачный момент для секатора может лишить вас цветов на круглый год. Как сделать все правильно, чтобы не повредить растению, рассказало издание Martha Stewart.
Гортензии формируют цветочные почки двумя способами:
на молодых побегах (новый прирост текущего года),
на старых побегах (прошлогодний рост).
Разные виды имеют разный график развития, поэтому обрезать их нужно в определенное время. Иначе вы срежете не просто ветку, а будущий цветок.
Гортензии, цветущие на молодых побегах
К этой группе относятся:
Крупнолистные гортензии — например, сорт Annabelle.
Волотистые гортензии — популярные сорта Limelight, Pinky Winky, Phantom.
Когда обрезать:
Ранняя весна или поздняя зима пока растение еще «спит».
Также допустимо легкое формование после цветения.
Как обрезать:
Для формирования — укорачивайте верхушки ветвей.
Для омоложения срезайте до 20-30 см от земли.
Мертвые или больные ветви можно удалить никогда.
Совет: глубокая обрезка стимулирует активный рост и крупные соцветия.
Гортензии, цветущие на старых побегах
Сюда входят:
Крупнолистные гортензии
Дуболистные гортензии
Садовые гортензии
Черешковые гортензии (плетистые)
Когда обрезать:
Сразу после завершения цветения (середина — конец лета).
Осенью, зимой и весной — не обрезать! Вы рискуете удалить уже сформировавшиеся почки.
Как обрезать:
Удаляйте старые, серые или мертвые ветви — особенно зимой или ранней весной.
В августе-сентябре — легкая формовочная обрезка, но не слишком агрессивная.
Чтобы омолодить куст, ежегодно удаляйте треть старейших побегов.
Совет: для проверки жизнеспособности ветви осторожно поцарапайте ее ногтем — если под корой зелено — стебель живет.
Обзор по каждому виду
Крупнолистные гортензии
Цветут на старой древесине.
Обрезать сразу после цветения.
Для контроля размера — ежегодно удаляйте треть старейших ветвей.
Дуболистные гортензии
Не требуют частой обрезки.
Укорачивайте до трети объема после цветения (июнь — июль).
Мертвые ветви — удалить зимой или ранней весной.
Гладкие гортензии
Цветут на молодых побегах.
Лучше всего обрезать в феврале — марте.
Для мощного омоложения срезать почти до земли.
Волотистые гортензии
Цветут на новой древесине.
Мощная обрезка ранней весной обеспечит обильное цветение.
Садовые гортензии
Цветут на старой древесине.
Формировочная обрезка — после завершения цветения.
Мертвые ветки — обрезать ранней весной.
Секреты ухода после обрезки
После обрезки подпитайте растение органическим удобрением — это стимулирует новый прирост.
Замульчуйте основание куста, чтобы сохранить влагу и защитить корни.
Проверяйте наличие вредителей или болезней, особенно в местах срезов.
Обрезка гортензий — это не так сложно, как кажется. Главное — знать свой вид, соблюдать правильное время и не бояться секатора.