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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
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Как обрезать все виды гортензии и когда это делать: полезные советы

Гортензии очаровывают своим обильным, красочным цветением и минимальными требованиями по уходу. Но чтобы ваши любимцы ежегодно радовали пышными букетами, очень важно знать, когда и как их обрезать.

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Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Как обрезать все виды гортензии и когда это делать: полезные советы

Как обрезать все виды гортензии и когда это делать: полезные советы / © Credits

Обрезка — это не только об эстетике. Это о будущем цветении. И неудачный момент для секатора может лишить вас цветов на круглый год. Как сделать все правильно, чтобы не повредить растению, рассказало издание Martha Stewart.

Гортензии формируют цветочные почки двумя способами:

  • на молодых побегах (новый прирост текущего года),

  • на старых побегах (прошлогодний рост).

Разные виды имеют разный график развития, поэтому обрезать их нужно в определенное время. Иначе вы срежете не просто ветку, а будущий цветок.

Гортензии, цветущие на молодых побегах

К этой группе относятся:

  • Крупнолистные гортензии — например, сорт Annabelle.

  • Волотистые гортензии — популярные сорта Limelight, Pinky Winky, Phantom.

Когда обрезать:

  • Ранняя весна или поздняя зима пока растение еще «спит».

  • Также допустимо легкое формование после цветения.

Как обрезать:

  • Для формирования — укорачивайте верхушки ветвей.

  • Для омоложения срезайте до 20-30 см от земли.

  • Мертвые или больные ветви можно удалить никогда.

Совет: глубокая обрезка стимулирует активный рост и крупные соцветия.

Гортензии, цветущие на старых побегах

Сюда входят:

  • Крупнолистные гортензии

  • Дуболистные гортензии

  • Садовые гортензии

  • Черешковые гортензии (плетистые)

Когда обрезать:

  • Сразу после завершения цветения (середина — конец лета).

  • Осенью, зимой и весной — не обрезать! Вы рискуете удалить уже сформировавшиеся почки.

Как обрезать:

  • Удаляйте старые, серые или мертвые ветви — особенно зимой или ранней весной.

  • В августе-сентябре — легкая формовочная обрезка, но не слишком агрессивная.

  • Чтобы омолодить куст, ежегодно удаляйте треть старейших побегов.

Совет: для проверки жизнеспособности ветви осторожно поцарапайте ее ногтем — если под корой зелено — стебель живет.

Обзор по каждому виду

Крупнолистные гортензии

  • Цветут на старой древесине.

  • Обрезать сразу после цветения.

  • Для контроля размера — ежегодно удаляйте треть старейших ветвей.

Дуболистные гортензии

  • Не требуют частой обрезки.

  • Укорачивайте до трети объема после цветения (июнь — июль).

  • Мертвые ветви — удалить зимой или ранней весной.

Гладкие гортензии

  • Цветут на молодых побегах.

  • Лучше всего обрезать в феврале — марте.

  • Для мощного омоложения срезать почти до земли.

Волотистые гортензии

  • Цветут на новой древесине.

  • Мощная обрезка ранней весной обеспечит обильное цветение.

Садовые гортензии

  • Цветут на старой древесине.

  • Формировочная обрезка — после завершения цветения.

  • Мертвые ветки — обрезать ранней весной.

Секреты ухода после обрезки

  • После обрезки подпитайте растение органическим удобрением — это стимулирует новый прирост.

  • Замульчуйте основание куста, чтобы сохранить влагу и защитить корни.

  • Проверяйте наличие вредителей или болезней, особенно в местах срезов.

Обрезка гортензий — это не так сложно, как кажется. Главное — знать свой вид, соблюдать правильное время и не бояться секатора.

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