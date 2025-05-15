Как обрезать все виды гортензии и когда это делать: полезные советы / © Credits

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Обрезка — это не только об эстетике. Это о будущем цветении. И неудачный момент для секатора может лишить вас цветов на круглый год. Как сделать все правильно, чтобы не повредить растению, рассказало издание Martha Stewart.

Гортензии формируют цветочные почки двумя способами:

на молодых побегах (новый прирост текущего года),

на старых побегах (прошлогодний рост).

Разные виды имеют разный график развития, поэтому обрезать их нужно в определенное время. Иначе вы срежете не просто ветку, а будущий цветок.

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Гортензии, цветущие на молодых побегах

К этой группе относятся:

Крупнолистные гортензии — например, сорт Annabelle.

Волотистые гортензии — популярные сорта Limelight, Pinky Winky, Phantom.

Когда обрезать:

Ранняя весна или поздняя зима пока растение еще «спит».

Также допустимо легкое формование после цветения.

Как обрезать:

Для формирования — укорачивайте верхушки ветвей.

Для омоложения срезайте до 20-30 см от земли.

Мертвые или больные ветви можно удалить никогда.

Совет: глубокая обрезка стимулирует активный рост и крупные соцветия.

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Гортензии, цветущие на старых побегах

Сюда входят:

Крупнолистные гортензии

Дуболистные гортензии

Садовые гортензии

Черешковые гортензии (плетистые)

Когда обрезать:

Сразу после завершения цветения (середина — конец лета).

Осенью, зимой и весной — не обрезать! Вы рискуете удалить уже сформировавшиеся почки.

Как обрезать:

Удаляйте старые, серые или мертвые ветви — особенно зимой или ранней весной.

В августе-сентябре — легкая формовочная обрезка, но не слишком агрессивная.

Чтобы омолодить куст, ежегодно удаляйте треть старейших побегов.

Совет: для проверки жизнеспособности ветви осторожно поцарапайте ее ногтем — если под корой зелено — стебель живет.

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Обзор по каждому виду

Крупнолистные гортензии

Цветут на старой древесине.

Обрезать сразу после цветения.

Для контроля размера — ежегодно удаляйте треть старейших ветвей.

Дуболистные гортензии

Не требуют частой обрезки.

Укорачивайте до трети объема после цветения (июнь — июль).

Мертвые ветви — удалить зимой или ранней весной.

Гладкие гортензии

Цветут на молодых побегах.

Лучше всего обрезать в феврале — марте.

Для мощного омоложения срезать почти до земли.

Волотистые гортензии

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Цветут на новой древесине.

Мощная обрезка ранней весной обеспечит обильное цветение.

Садовые гортензии

Цветут на старой древесине.

Формировочная обрезка — после завершения цветения.

Мертвые ветки — обрезать ранней весной.

Секреты ухода после обрезки

После обрезки подпитайте растение органическим удобрением — это стимулирует новый прирост.

Замульчуйте основание куста, чтобы сохранить влагу и защитить корни.

Проверяйте наличие вредителей или болезней, особенно в местах срезов.

Обрезка гортензий — это не так сложно, как кажется. Главное — знать свой вид, соблюдать правильное время и не бояться секатора.