Как обустроить компостную кучу, не привлекая внимания крыс: три главных совета садоводам

Без компостной кучи на садовом участке не обойтись. Но именно она привлекает в наш сад крыс и других животных.

Никто не хочет иметь в своем саду в качестве непрошеных гостей крыс или животных покрупнее, собенно когда их стая. Эксперт предупредил, что садоводы совершают несколько ошибок, которые побуждают крыс и более крупных вредителей проникать в их сады. И рассказал Еxpress.co.uk, как этого избежать.

Компостная куча в саду является идеальным местом для крыс вне зависимости от времени года. Однако боязнь привлечь крыс не должна удерживать вас от того, чтобы сделать компостную кучу. Она не только является отличным способом избавиться от мусора на кухне и в саду, но и помогает добиться хорошего урожая и буйного цветения.

Поэтому не спешите избавляться от компостной кучи, вначале исправьте три типичных ошибки, которые часто являются причиной появления крыс на вашем участке.

Почему важно закрыть компостную кучу

Один из самых простых способов предотвратить создание крысами гнезда в компостных кучах – это обеспечить, чтобы они не могли получить к ним доступ. Открытая компостная куча будет издавать запахи, которые будут особенно привлекательными для крыс, ищущих пищу, поэтому допускать этого нельзя.

Тип покрытия, которое садовники должны использовать для своих контейнеров для компоста, может зависеть от погоды. Если очень влажно, то брезент – идеальное защитное покрытие. Это предотвратит слишком сильное размокание компоста.

Сетчатое или проволочное ограждение также можно использовать для защиты от более крупных вредителей, обеспечивая при этом доступ воздуха и влаги. Важно отметить, что брезент или крышку (если у вас компостный ящик) следует снимать при добавлении новых материалов в кучу и при ее переворачивании, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха и предотвратить появление запахов.

Зачем поддерживать правильное соотношение зеленого и коричневого

Правильное соотношение зеленого и коричневого цветов в компостной куче может быть непростой задачей для любого садовода, однако если вы будете строго чередовать слои компоста, он будет богат питательными веществами и не привлечет вредителей в ваш сад.

Соотношение четырех коричневых частей к одной зеленой части обычно считается лучшим вариантом для компостной кучи. Зеленая включают богатые азотом материалы, такие как скошенная трава, пищевые отходы, кофейная гуща и чайные пакетики, в то время как коричневые содержат много углерода, то есть сухие листья, бумага, ветки и сосновые иголки.

Добавление слишком большого количества зелени, как правило, пищевых отходов, привлечет внимание крыс, ищущих пищу. Обязательно укладывайте коричневые материалы поверх зеленых, чтобы способствовать более быстрому разложению и уменьшить запах пищи, который будет привлекать вредителей.

Не используйте слишком много воды

Как обустроить компостную кучу, не привлекая внимания крыс / Фото: Credits

Размокшая компостная куча может привлекать крыс по нескольким причинам. Во-первых, слишком много воды может привести к тому, что компост станет анаэробным, а это означает, что ему будет не хватать кислорода. Кучи анаэробного компоста часто имеют неприятный запах, который привлекает крыс.

Слишком много воды также замедляет процесс разложения. Это означает, что пищевые отходы, привлекающие крыс, скорее всего, будут лежать в компостной куче гораздо дольше, чем это необходимо.

Хотя точного правила относительно того, сколько воды добавлять в компостную кучу, не существует, обычно лучше всего это определить на ощупь. Компост должен быть влажным, но не мокрым. Если выжать горсть компоста, должно быть всего несколько капель воды.

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