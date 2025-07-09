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Как обустроить политуннель или теплицу для растений: советы садовода
Выращивайте помидоры, баклажаны и перец даже в прохладную погоду и в не всегда благоприятном климате.
Если вы мечтаете о собственных сочных помидорах, ароматном базилике или экзотических баклажанах — но живете в регионе с нестабильной весной или прохладным летом — вам на помощь придет политуннель. Это простой способ создать теплый, контролируемый микроклимат для выращивания теплолюбивых растений прямо на собственном огороде. Садовод Джейми Уолтон поделился опытом обустройства идеального политуннеля, а мы дополнили его полезными советами.
Политуннель или теплица — это конструкция из металлического или пластикового каркаса, накрытая специальной полиэтиленовой пленкой. Он работает по принципу теплицы, защищает растения от холодного ветра, дождя, града и поддерживает необходимую температуру внутри.
Это идеальная среда для таких культур, как:
томаты
перец
баклажаны
огурцы
базилик
чили
кукуруза
Этап 1: подготовка почвы
Перед установкой тоннеля важно правильно подготовить землю.
Если почва уплотненная:
Используйте широкозубые грабли, чтобы разрыхлить землю без полного переворачивания слоев. Это сохраняет микрофлору и дает доступ кислорода и влаге.
Не бойтесь разового вмешательства в структуру почвы — это позволит вам в будущем работать с землей без перекопки.
Покройте участок картоном:
Картон подавляет сорняки, сохраняет влагу, постепенно перегнивает и обогащает почву.
Этап 2: формирование грядок
Размечайте грядки в соответствии с шириной тоннеля и удобством передвижения.
Насыпьте слой компоста толщиной 10-15 см. Это обеспечит плодородие и защитит почву.
На дорожки между грядками засыпьте древесную щепу — она не только приятна на ощупь и удобна, но и способствует росту грибков, полезных для микробиома почвы.
Этап 3: посадка и мульчирование
После посадки растений не забывайте о мульче:
Используйте солому, сено или кокосовую стружку — это поможет сохранить влагу, уменьшит перегрев и приглушит сорняки.
Высаживайте растения-компаньоны:
календула отпугивает вредителей,
базилик улучшает вкус томатов,
фасоль обогащает почву азотом.
Полив и вентиляция
В солнечные дни температура в туннеле может подниматься до +40°C. Обязательно предусмотрите вентиляцию: боковые окна, двойные двери или открывающиеся сегменты.
Поливайте регулярно, лучше утром или поздно вечером, чтобы избежать перегрева и гнили.
Советы
Установите желоба для сбора дождевой воды — это экологично и экономично.
Сделайте переносной стол или полку для рассады или инструментов.
Зимой используйте туннель для выращивания зелени — шпинат, салаты, горчица.
Преимущества политуннеля
Удлиняет сезон выращивания (с марта по ноябрь)
Дает стабильные урожаи теплолюбивых культур
Снижает потребность в поливе благодаря мульче
Меньше вредителей благодаря изоляции
Политуннель — это не просто накрытие, а настоящая микроферма на вашем участке. Благодаря правильному обустройству, даже в климате с непредсказуемым летом, вы сможете наслаждаться ароматными, свежими овощами с собственного огорода.