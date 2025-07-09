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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
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Как обустроить политуннель или теплицу для растений: советы садовода

Выращивайте помидоры, баклажаны и перец даже в прохладную погоду и в не всегда благоприятном климате.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Как обустроить политуннель для растений

Как обустроить политуннель для растений / © Credits

Если вы мечтаете о собственных сочных помидорах, ароматном базилике или экзотических баклажанах — но живете в регионе с нестабильной весной или прохладным летом — вам на помощь придет политуннель. Это простой способ создать теплый, контролируемый микроклимат для выращивания теплолюбивых растений прямо на собственном огороде. Садовод Джейми Уолтон поделился опытом обустройства идеального политуннеля, а мы дополнили его полезными советами.

Политуннель или теплица — это конструкция из металлического или пластикового каркаса, накрытая специальной полиэтиленовой пленкой. Он работает по принципу теплицы, защищает растения от холодного ветра, дождя, града и поддерживает необходимую температуру внутри.

Это идеальная среда для таких культур, как:

  • томаты

  • перец

  • баклажаны

  • огурцы

  • базилик

  • чили

  • кукуруза

Этап 1: подготовка почвы

Перед установкой тоннеля важно правильно подготовить землю.

Если почва уплотненная:

  • Используйте широкозубые грабли, чтобы разрыхлить землю без полного переворачивания слоев. Это сохраняет микрофлору и дает доступ кислорода и влаге.

  • Не бойтесь разового вмешательства в структуру почвы — это позволит вам в будущем работать с землей без перекопки.

Покройте участок картоном:

  • Картон подавляет сорняки, сохраняет влагу, постепенно перегнивает и обогащает почву.

Этап 2: формирование грядок

  • Размечайте грядки в соответствии с шириной тоннеля и удобством передвижения.

  • Насыпьте слой компоста толщиной 10-15 см. Это обеспечит плодородие и защитит почву.

  • На дорожки между грядками засыпьте древесную щепу — она не только приятна на ощупь и удобна, но и способствует росту грибков, полезных для микробиома почвы.

Этап 3: посадка и мульчирование

После посадки растений не забывайте о мульче:

  • Используйте солому, сено или кокосовую стружку — это поможет сохранить влагу, уменьшит перегрев и приглушит сорняки.

Высаживайте растения-компаньоны:

  • календула отпугивает вредителей,

  • базилик улучшает вкус томатов,

  • фасоль обогащает почву азотом.

Полив и вентиляция

  • В солнечные дни температура в туннеле может подниматься до +40°C. Обязательно предусмотрите вентиляцию: боковые окна, двойные двери или открывающиеся сегменты.

  • Поливайте регулярно, лучше утром или поздно вечером, чтобы избежать перегрева и гнили.

Советы

Установите желоба для сбора дождевой воды — это экологично и экономично.
Сделайте переносной стол или полку для рассады или инструментов.
Зимой используйте туннель для выращивания зелени — шпинат, салаты, горчица.

Преимущества политуннеля

  • Удлиняет сезон выращивания (с марта по ноябрь)

  • Дает стабильные урожаи теплолюбивых культур

  • Снижает потребность в поливе благодаря мульче

  • Меньше вредителей благодаря изоляции

Политуннель — это не просто накрытие, а настоящая микроферма на вашем участке. Благодаря правильному обустройству, даже в климате с непредсказуемым летом, вы сможете наслаждаться ароматными, свежими овощами с собственного огорода.

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