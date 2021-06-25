Как обустроить террасу дома: 3 простые идеи для уюта и комфорта

Как обустроить террасу дома: 3 простые идеи для уюта и комфорта

Наши советы помогут вам создать у своего дома маленький оазис красоты.

Терраса - прекрасное место для отдыха на свежем воздухе. На ней также можно встречаться с друзьями, проводить романтические вечера, просто почитать интересную книгу и выпить чашечку кофе. Для того, чтобы это пространство было более уютным, предлагаем воспользоваться тремя простыми способами, как ее можно обустроить.

Лампочки

Это всегда прекрасное решение для оформления практически любого пространства. Более того, стильные лампочки добавят уюта и романтики. Также можно воспользоваться напольными светильниками.

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Уютная мебель

Не забывайте, что терраса - место для отдыха, поэтому наполните ее удобной мебелью. Выбирайте практичные варианты со съемными подушками и легкие плетеные кресла.

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Цветы и зелень

Ни что так не украшает пространство, как цветы, поэтому наполните террасу вашего дома цветами в горшках. Использовать можно напольные варианты и подвесные. Хорошо будет смотреться и ярко цвести на протяжении всего лета герань.

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