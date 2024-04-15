Как обустроить ванную комнату: дизайнер интерьеров назвал 5 основных правил

Когда планировка ванной комнаты, организация мест для хранения вещей, декор и освещение хорошо продуманы, она становится местом, в к котором приятно проводить время, добавляя немного роскоши в нашу повседневную жизнь.

Мы начинаем и заканчиваем свой день в ванной комнате, а значит это пространство заслуживает тщательного планирования и внимания к деталям.

Конечно, все ванные комнаты разные, но есть несколько общих правил дизайна, о которых дизайнер Софи Клемсон рассказала Woman&home.

Хороший дизайн ванной комнаты всегда сочетает в себе эстетику - красивую плитку, эффектную ванну, и мебель - с практичностью повседневной жизни, такой как отопление, вентиляция и необходимость хранения большого количества вещей.

Не закладывайте все поверхности плиткой

5 правил организации ванной / Фото: Credits

Софи Клемсон советует своим клиентам избегать использования плитки повсюду в ванной, поскольку, по ее словам, это может выглядеть старомодно напоминать скорее душевую. Размещайте плитку только там, где она вам нужна из-за наличия воды, например, вокруг душа и раковины. Это создаст современный вид, утверждает дизайнер.

Другие способы создать уютную или тихую роскошную эстетику включают мягкую отделку окон, например, тканевые или римские шторы, наложенные поверх жалюзи. Затем добавьте аксессуары, такие как комнатные растения, произведения искусства, низкую табуретку у ванны, коврик для ванной и даже небольшую книжную полку, если есть место, где она не намокнет.

Вы всегда можете смягчить существующую ванную комнату с помощью декора, но если вам нравится идея ванной комнаты, которая приглашает вас задержаться подольше, подумайте о способах добавления визуального тепла и текстуры на этапе ремонта.

Подумайте о месте для хранения

5 правил организации ванной / Фото: Credits

Как правило, ванные комнаты быстро заполняются средствами повседневного ухода за кожей, туалетными принадлежностями, шампунями и полотенцами. Итак, там, где позволяет пространство, всегда разумно разместить все принадлежности для ванной организовав места для сохранения.

Подумайте о душевых нишах, поскольку они всегда выглядят очень нарядно, зеркальном шкафчике, открытых полках, плетеных корзинах, кухонной мойке с выдвижными ящиками внизу и множестве крючков.

5 правил организации ванной / Фото: Credits

Одно из наиболее интересных решений для хранения вещей в ванной — создать скрытый шкаф в деревянной панели ванны, вырезав в панели квадрат и добавив петли и ручку. Это создает много дополнительного места для хранения полотенец или чего-либо еще и не занимает места.

Добавьте свет

Окном в ванной есть далеко не во всех домах, и в этом случае важно подумать об освещении, вентиляции и способах избежать избыточной влажности.

Но, если в вашей ванной комнате есть окно, позвольте естественному свету проникать как можно больше. Для этого выбирайте прозрачные душевые кабины и не забывайте очищать стекло во время уборки.

Зеркала и отражающие поверхности также будут отражать свет, а растения также могут сделать пространство более воздушным — любимый прием дизайна интерьера, позволяющий сделать маленькую комнату визуально больше. Мы все хотим, чтобы наши ванные комнаты были похожи на наш личный спа-центр, а солнечный свет, струящийся через окна, создает ощущение благополучия и связи с природой.

Создайте акцент

5 правил организации ванной комнаты / Фото: Credits

Фокус или, как его часто называют, «вау-момент» в вашей ванной комнате может быть очевиден — красивая ванна с закругленными краями, расположенная у окна, душевая кабина, отделанная темно-зеленой плиткой, или красивая дизайнерская раковина.

Вы можете добавить эффектный светильник, большое произведение искусства или большое зеркало. Каждый из этих элементов создаст акцент в небольших ванных комнатах, привлекая внимание и делая пространство более цельным. Создав область, которая будет в центре внимания, весь дизайн будет выглядеть более целостным, а ваша ванная комната будет выглядеть более дорогой и хорошо продуманной.

Подумайте над планировкой

5 правил организации ванной комнаты / Фото: Credits

Тщательно продумайте наиболее функциональную планировку ванной комнаты, исходя из ваших привычек и количества людей, которые ею пользуются. Неправильное измерение пространства — самая распространенная ошибка при проектировании ванной комнаты, которую следует избегать. Лучше не загромождать пространство слишком большим количеством вещей, так как это может сделать комнату меньше.

Если вам нужно разместить раковину рядом с душем, рассмотрите подвесной шкаф, потому что он поможет создать иллюзию большего пространства, если вы увидите, что находится под раковиной.

Чем больше видимой площади, тем просторнее будет чувствовать себя ванная комната, поэтому рассмотрите шкафы для хранения вещей на ножках и настенные унитазы. Кроме тиого, если вы не будете держать предметы на полу, уборка в ванной станет намного проще.

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