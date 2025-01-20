Как очистить духовку с помощью пищевой соды и уксуса

Вашу духовку легко сделать блестящей без использования агрессивных химических средств. Пищевая сода и уксус – это доступные и безопасные ингредиенты, которые позволят эффективно удалить даже самые стойкие загрязнения.

Издание Martha Stewart рассказало о полезных советах и дало инструкцию что делать тем, кто хочет бережно очистить духовку.

Преимущества использования натуральных ингредиентов

Melissa Poepping, эксперт по природной чистке и автор книг, объясняет, что пищевая сода и уксус – это отличная альтернатива обычным средствам для чистки духовок. Они не оставляют вредных испарений, безопасны для поверхностей контактирующих с пищей и помогают эффективно справиться с устаревшими пятнами и жиром.

Кроме того, по ее словам, для очищения духовки можно добавить несколько капель эфирного масла, например чайного дерева. Оно работает как природный обезжириватель, а также придаст приятный аромат. Если уксусный запах вас раздражает, попробуйте использовать лимонное масло.

Что понадобится

Перед началом чистки подготовьте все необходимые материалы:

Пищевая сода

Белый уксус

Жидкость для мытья посуды

Кисточка для нанесения пасты

Пластиковый скребок

Мягкие ткани

Перчатки и защитные очки

Алюминиевая фольга (для защиты внутренних элементов духовки)

Дополнительно могут потребоваться:

Эфирное масло (для аромата)

Полотенца (для промокания)

Старая зубная щетка (для использования в труднодоступных местах)

Что делать

Смешайте 3/4 стакана пищевой соды и 1/4 стакана теплой воды до образования пасты. Если хотите, добавьте 2–3 капли эфирного масла для аромата. Если у вас духовка большая или слишком загрязнена, сделайте больше пасты, соблюдая пропорцию 3:1. Прежде всего, извлеките решетки из духовки. Замочите их в теплой воде с жидкостью для мытья посуды на несколько часов в раковине или ванне, застеленной полотенцами (это предотвратит появление царапин). Затем потрите их губкой, хорошо промойте и высушите. Если решетки очень загрязнены, нанесите на них пасту из пищевой соды. Однако это следует делать только на стальных решетках, поскольку сода может обесцвечить алюминий. Наносите пасту кисточкой, избегайте голых металлических поверхностей, дверцы духовки, освещения и нагревательных элементов. Для труднодоступных мест воспользуйтесь старой зубной щеткой. Для достижения наилучших результатов оставьте пасту на 12–24 часа. Удалите пасту пластиковым скребком, при необходимости смачивая ее. Затем протрите внутреннюю поверхность духовки влажной тряпкой, пока все остатки не исчезнут. Для очистки стекла смешайте равные части воды и белого уксуса. Нанесите смесь на дверцу духовки с помощью мягкой ткани. Избегайте чрезмерного увлажнения прокладки.

Как часто нужно чистить духовку

Рекомендуется проводить тщательную чистку духовки каждые несколько недель в зависимости от частоты ее использования. Если же вы готовите часто, следует мыть духовку почаще.

Функция самоочистки может быть полезна, но она не заменяет регулярного ухода. Думайте об этом как о небольшой работе, помогающей поддерживать вашу духовку в хорошем состоянии. Вы, вероятно, потратили много денег на свою печь, поэтому почему бы за ней не ухаживать должным образом.

Очистка духовки с помощью пищевой соды и уксуса – это простой и экономичный способ поддерживать ее в идеальном состоянии. Следуя этим советам, вы сможете легко справиться даже с самыми стойкими загрязнениями без ущерба своему здоровью или вашему прибору.

Читайте также: