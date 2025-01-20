Как очистить духовку с помощью пищевой соды и уксуса

Вашу духовку легко сделать блестящей без использования агрессивных химических средств. Пищевая сода и уксус – это доступные и безопасные ингредиенты, которые позволят эффективно удалить даже самые стойкие загрязнения.
Издание Martha Stewart рассказало о полезных советах и дало инструкцию что делать тем, кто хочет бережно очистить духовку.
Преимущества использования натуральных ингредиентов
Melissa Poepping, эксперт по природной чистке и автор книг, объясняет, что пищевая сода и уксус – это отличная альтернатива обычным средствам для чистки духовок. Они не оставляют вредных испарений, безопасны для поверхностей контактирующих с пищей и помогают эффективно справиться с устаревшими пятнами и жиром.
Кроме того, по ее словам, для очищения духовки можно добавить несколько капель эфирного масла, например чайного дерева. Оно работает как природный обезжириватель, а также придаст приятный аромат. Если уксусный запах вас раздражает, попробуйте использовать лимонное масло.
Что понадобится
Перед началом чистки подготовьте все необходимые материалы:
- Пищевая сода
- Белый уксус
- Жидкость для мытья посуды
- Кисточка для нанесения пасты
- Пластиковый скребок
- Мягкие ткани
- Перчатки и защитные очки
- Алюминиевая фольга (для защиты внутренних элементов духовки)
Дополнительно могут потребоваться:
- Эфирное масло (для аромата)
- Полотенца (для промокания)
- Старая зубная щетка (для использования в труднодоступных местах)
Что делать
- Смешайте 3/4 стакана пищевой соды и 1/4 стакана теплой воды до образования пасты. Если хотите, добавьте 2–3 капли эфирного масла для аромата. Если у вас духовка большая или слишком загрязнена, сделайте больше пасты, соблюдая пропорцию 3:1.
- Прежде всего, извлеките решетки из духовки. Замочите их в теплой воде с жидкостью для мытья посуды на несколько часов в раковине или ванне, застеленной полотенцами (это предотвратит появление царапин). Затем потрите их губкой, хорошо промойте и высушите.
- Если решетки очень загрязнены, нанесите на них пасту из пищевой соды. Однако это следует делать только на стальных решетках, поскольку сода может обесцвечить алюминий.
- Наносите пасту кисточкой, избегайте голых металлических поверхностей, дверцы духовки, освещения и нагревательных элементов. Для труднодоступных мест воспользуйтесь старой зубной щеткой. Для достижения наилучших результатов оставьте пасту на 12–24 часа.
- Удалите пасту пластиковым скребком, при необходимости смачивая ее. Затем протрите внутреннюю поверхность духовки влажной тряпкой, пока все остатки не исчезнут.
- Для очистки стекла смешайте равные части воды и белого уксуса. Нанесите смесь на дверцу духовки с помощью мягкой ткани. Избегайте чрезмерного увлажнения прокладки.
Как часто нужно чистить духовку
Рекомендуется проводить тщательную чистку духовки каждые несколько недель в зависимости от частоты ее использования. Если же вы готовите часто, следует мыть духовку почаще.
Функция самоочистки может быть полезна, но она не заменяет регулярного ухода. Думайте об этом как о небольшой работе, помогающей поддерживать вашу духовку в хорошем состоянии. Вы, вероятно, потратили много денег на свою печь, поэтому почему бы за ней не ухаживать должным образом.
Очистка духовки с помощью пищевой соды и уксуса – это простой и экономичный способ поддерживать ее в идеальном состоянии. Следуя этим советам, вы сможете легко справиться даже с самыми стойкими загрязнениями без ущерба своему здоровью или вашему прибору.
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