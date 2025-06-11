Как очистить грязные и потертые плинтусы: полезные советы

Как очистить грязные и потертые плинтусы / © Credits

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Плинтусы скрывают щели между стеной и полом, защищают от влаги и следов от мебели и обуви. Но именно плинтусы часто забывают помыть, а со временем они накапливают пыль, грязь и даже темнеют от потертостей. Как ухаживать за плинтусами, чтобы они выглядели как новые, рассказало издание Real Simple.

Плинтусы, особенно в квартирах с активной жизнью и домашними питомцами, быстро собирают пыль, пятна от рук, следы от обуви, капли грязи и даже остатки пищи. Если их не очищать регулярно, на поверхности появляются стойкие загрязнения, которые трудно оттереть. Также потертые места портят внешний вид комнаты и создают ощущение неухоженности.

Что понадобится для очистки

Пылесос с насадкой для мебели или длинной насадкой

Микрофибровые салфетки (желательно несколько штук)

Маленькое ведерко или тазик

Моющее средство для посуды (жирорастворимое)

Меламиновая губка

Ватные палочки для труднодоступных мест

Ластик

Как очистить плинтусы

Уберите мебель

Чтобы удобно добраться до плинтуса, стоит немного отодвинуть мебель от стен. Это создаст простор для тщательной уборки и сохранит мебель от случайных повреждений.

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Удалите пыль и паутину

Сначала удалите пыль и паутину, ведь сухая чистка поможет избежать размазывания грязи во время влажной уборки. Используйте пылесос с мягкой насадкой, дустер с длинной ручкой или микрофибровую салфетку. Работайте сверху вниз, не забывайте про углы.

Подготовьте моющий раствор

В тазик или ведерко налейте теплую воду и добавьте несколько капель моющего средства (примерно ½ ч. л на 2 л воды). Если плинтусы находятся на кухне или сильно загрязнены жиром, увеличьте количество моющего средства до 1 часа. л.

Протрите плинтусы

Возьмите микрофибровую салфетку, смочите ее в растворе и хорошо отожмите, чтобы она была влажной, но не капала. Двигайтесь сверху вниз, аккуратно снимайте грязь. Для труднодоступных участков и углов воспользуйтесь ватными палочками, смоченными в мыльной воде.

Удалите сложные загрязнения

Потертости и следы от обуви — прекрасно поможет меламиновая губка.

Слой пыли и загрязнений на натуральном дереве или окрашенных плинтусах — используйте ластик для карандашей.

Плинтусы с сильными потертостями — примените специальный аэрозоль. Нанесите небольшое количество на мягкую салфетку и протрите проблемное место.

Высушите плинтусы

После влажной уборки протрите плинтусы сухой салфеткой и дайте им полностью высохнуть перед тем, как ставить мебель назад.

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Как часто чистить плинтусы

Пыль и легкие загрязнения рекомендуется удалять во время регулярной уборки, по крайней мере, раз в две недели.

Глубокое мытье и удаление потертостей — минимум один раз в год.

Немедленное очищение — любые следы от пролитой жидкости, пищи или грязи лучше убирать сразу, чтобы избежать устаревших пятен.

Советы

Регулярно пылесосьте плинтусы, чтобы не оседала пыль.

Вытирайте пятна сразу, не допускайте их засыхания.

Для предотвращения накопления пыли попробуйте протирать плинтусы сухой салфеткой или даже обычной гладильной сухой тканью. Она оставляет тонкую силиконовую плёнку, которая помогает отталкивать пыль.

Избегайте чрезмерного увлажнения за мытье, чтобы не повредить краску или дерево.

Если у вас есть домашние животные, уделите особое внимание чистоте плинтусов, ведь они часто становятся жертвами лап и слюны.

Плинтусы — маленькие, но очень важные детали интерьера, влияющие на общее впечатление от дома. Регулярный уход поможет сохранить их свежий вид, а правильные методы очистки — избавят от лишних хлопот с отмыванием стойких загрязнений.