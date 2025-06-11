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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
Количество просмотров
79
Время на прочтение
3 мин

Как очистить грязные и потертые плинтусы: полезные советы

Плинтусы — это не только декоративный элемент, который делает интерьер завершенным и гармоничным, но и практическую защиту для стен от пыли, грязи, царапин и механических повреждений.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Как очистить грязные и потертые плинтусы

Как очистить грязные и потертые плинтусы / © Credits

Плинтусы скрывают щели между стеной и полом, защищают от влаги и следов от мебели и обуви. Но именно плинтусы часто забывают помыть, а со временем они накапливают пыль, грязь и даже темнеют от потертостей. Как ухаживать за плинтусами, чтобы они выглядели как новые, рассказало издание Real Simple.

Плинтусы, особенно в квартирах с активной жизнью и домашними питомцами, быстро собирают пыль, пятна от рук, следы от обуви, капли грязи и даже остатки пищи. Если их не очищать регулярно, на поверхности появляются стойкие загрязнения, которые трудно оттереть. Также потертые места портят внешний вид комнаты и создают ощущение неухоженности.

Что понадобится для очистки

  • Пылесос с насадкой для мебели или длинной насадкой

  • Микрофибровые салфетки (желательно несколько штук)

  • Маленькое ведерко или тазик

  • Моющее средство для посуды (жирорастворимое)

  • Меламиновая губка

  • Ватные палочки для труднодоступных мест

  • Ластик

Как очистить плинтусы

Уберите мебель

Чтобы удобно добраться до плинтуса, стоит немного отодвинуть мебель от стен. Это создаст простор для тщательной уборки и сохранит мебель от случайных повреждений.

Удалите пыль и паутину

Сначала удалите пыль и паутину, ведь сухая чистка поможет избежать размазывания грязи во время влажной уборки. Используйте пылесос с мягкой насадкой, дустер с длинной ручкой или микрофибровую салфетку. Работайте сверху вниз, не забывайте про углы.

Подготовьте моющий раствор

В тазик или ведерко налейте теплую воду и добавьте несколько капель моющего средства (примерно ½ ч. л на 2 л воды). Если плинтусы находятся на кухне или сильно загрязнены жиром, увеличьте количество моющего средства до 1 часа. л.

Протрите плинтусы

Возьмите микрофибровую салфетку, смочите ее в растворе и хорошо отожмите, чтобы она была влажной, но не капала. Двигайтесь сверху вниз, аккуратно снимайте грязь. Для труднодоступных участков и углов воспользуйтесь ватными палочками, смоченными в мыльной воде.

Удалите сложные загрязнения

  • Потертости и следы от обуви — прекрасно поможет меламиновая губка.

  • Слой пыли и загрязнений на натуральном дереве или окрашенных плинтусах — используйте ластик для карандашей.

  • Плинтусы с сильными потертостями — примените специальный аэрозоль. Нанесите небольшое количество на мягкую салфетку и протрите проблемное место.

Высушите плинтусы

После влажной уборки протрите плинтусы сухой салфеткой и дайте им полностью высохнуть перед тем, как ставить мебель назад.

Как часто чистить плинтусы

  • Пыль и легкие загрязнения рекомендуется удалять во время регулярной уборки, по крайней мере, раз в две недели.

  • Глубокое мытье и удаление потертостей — минимум один раз в год.

  • Немедленное очищение — любые следы от пролитой жидкости, пищи или грязи лучше убирать сразу, чтобы избежать устаревших пятен.

Советы

  • Регулярно пылесосьте плинтусы, чтобы не оседала пыль.

  • Вытирайте пятна сразу, не допускайте их засыхания.

  • Для предотвращения накопления пыли попробуйте протирать плинтусы сухой салфеткой или даже обычной гладильной сухой тканью. Она оставляет тонкую силиконовую плёнку, которая помогает отталкивать пыль.

  • Избегайте чрезмерного увлажнения за мытье, чтобы не повредить краску или дерево.

  • Если у вас есть домашние животные, уделите особое внимание чистоте плинтусов, ведь они часто становятся жертвами лап и слюны.

Плинтусы — маленькие, но очень важные детали интерьера, влияющие на общее впечатление от дома. Регулярный уход поможет сохранить их свежий вид, а правильные методы очистки — избавят от лишних хлопот с отмыванием стойких загрязнений.

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Дата публикации
Количество просмотров
79
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