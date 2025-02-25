Как очистить кирпич на наружном фасаде дома

Кирпичные поверхности считаются символом долговечности и утонченного стиля. Они придают зданию шарма, создают атмосферу надежности и уюта. Однако даже этот прочный материал со временем может загрязняться.

Внутренние кирпичные стены накапливают пыль и копоть, а фасады подвергаются воздействию погодных условий, влаги, грязи и мха. Как же правильно ухаживать за кирпичными поверхностями, не повреждая их структуру, рассказало издание Martha Stewart.

Как часто нужно чистить кирпич

Одним из главных преимуществ кирпича является его неприхотливость в уходе. Фактически, регулярная чистка необходима больше по эстетическим соображениям, чем по практическим. У чистого кирпича ухоженный вид, он делает дом более привлекательным, придает ему аккуратный вид. Однако в некоторых случаях очищение необходимо не только для красоты, но и для сохранения прочности материала. К примеру, пятна от сажи в камине или водоросли и грибок на наружных стенах могут сигнализировать о чрезмерном накоплении влаги. А белые отложения, известные как высолы, могут указывать на проблемы с гидроизоляцией, которые со временем способны привести к серьезным повреждениям конструкции. Поэтому следует внимательно следить за состоянием кирпичных стен и не откладывать чистку в случае появления загрязнений.

Как очистить внутренний кирпич

Если в доме есть кирпичный камин, стена или декоративные элементы, они могут потребовать периодического ухода. Для этого вам понадобятся:

Ведро с теплой водой

Губка для кладки

Щетка с мягкой щетиной

Мягкое мыло

Что делать:

Перед началом уборки проверьте кладку на наличие трещин или повреждений. Если вы заметили серьезные дефекты, сначала устраните их. Уберите мебель, которая стоит рядом, чтобы иметь достаточно места для работы. Намочите губку в теплой воде (для лучшего эффекта можно добавить несколько капель мягкого моющего средства) и осторожно протрите кирпичную поверхность. Если есть особо сложные пятна, аккуратно потрите их щеткой с мягкой щетиной. Промойте кирпич чистой водой, используйте губку. Дайте поверхности высохнуть естественным образом или протрите сухой тряпкой.

Как очистить внешний кирпич

Фасады домов, выложенные кирпичом, постоянно подвергаются воздействию солнца, дождя, снега и ветра, что со временем приводит к их загрязнению. В первую очередь следует определить тип пятен, которые вам нужно удалить. Грязь и водоросли можно легко смыть, а вот ржавые пятна или следы высолов нуждаются в особом подходе.

Вам понадобится:

Мойка высокого давления (с насадкой 25 или 40 градусов)

Специальное чистящее средство

Губка для кладки

Щетка с мягкой щетиной

Водоотталкивающее средство

Что делать:

Если есть большие трещины или повреждения раствора, устраните их перед очисткой. Если вы используете специальный моющий раствор, попробуйте сначала его на незаметном участке. Удалите сложные пятна вручную с помощью губки или щетки. Увлажняйте кирпич водой при низком давлении. Чтобы не повредить кирпич, используйте устройство на низких оборотах. Промойте поверхность чистой водой, дайте ей высохнуть. При необходимости нанесите гидрофобное средство для предотвращения накопления влаги и появления высолов в будущем.

Советы

Большинство современных кирпичей не требует дополнительного ухода, если используется по назначению. Однако, если у вас мягкий или ячеистый кирпич, стоит позаботиться о его защите.

Рекомендуется использовать водоотталкивающие средства, которые помогут предотвратить проникновение влаги и снизят риск появления высолов и пятен. Это особенно важно для старых или пористых видов кирпича, таких как мексиканский саман или старый кирпич.

Кроме того, будьте осторожны, если вы используете мойку высокого давления. Не приближайте насадку слишком близко к поверхности стены, так как чрезмерное давление может повредить структуру кирпича, сделав его более уязвимым к влаге и загрязнениям в будущем.

Кирпичные поверхности придают дому характер, делают его стильным и уютным. Благодаря правильному уходу они будут оставаться чистыми и привлекательными в течение многих лет. Очистка кирпича не является сложным процессом, но требует щадящего подхода. Следуя советам экспертов, вы сможете не только вернуть кирпичным стенам их первоначальный вид, но и продлить их долговечность. Ваш дом заслуживает заботы, а чистый и ухоженный кирпич может стать его лучшей визитной карточкой.

Читайте также: