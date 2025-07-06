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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
Количество просмотров
89
Время на прочтение
3 мин

Как очистить клавиатуру ноутбука: полезные советы: полезные советы

Клавиатура ноутбука — это настоящий магнит для пыли, крошек, бактерий и остатков косметики. Вы печатаете каждый день, иногда едите рядом и даже не догадываетесь, сколько микробов поселилось между клавишами.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Как очистить клавиатуру ноутбука

Как очистить клавиатуру ноутбука / © Associated Press

Издание Real Simple предоставило полезные советы о том, как правильночистить клавиатуру — без вреда для устройства, а также сделало большую инструкцию специально для читателей.

Что важно знать перед началом

Перед тем как взяться за очистку, обратите внимание на то, что нельзя делать и то, что может испортить клавиатуру:

  • Не чистите клавиатуру, когда ноутбук включен или подключен к зарядке.

  • Не распыляйте жидкость непосредственно на клавиши.

  • Не используйте агрессивные средства: хлор, аммиак, отбеливатель.

  • Не снимайте клавиши, если не уверены, что их можно легко вернуть на место.

Как часто нужно чистить клавиатуру

  • Раз в неделю — если вы работаете на ноутбуке ежедневно.

  • Ежедневно — если часто едите за компьютером или делите ноутбук с другими.

  • После заболевания — обязательная дезинфекция.

Что понадобится для уборки

  • Мягкая щеточка (можно старую зубную щетку)

  • Микрофибровая салфетка микрофибровая салфетка

  • Пылесос с насадкой для мебели или баллончик со сжатым воздухом

  • Деревянные зубочистки

  • Ватные палочки

  • Салфетки с изопропиловым спиртом (от 70%)

  • Антисептические салфетки без содержания хлора

  • Силиконовая накладка для клавиатуры (по желанию)

Как почистить клавиатуру ноутбука

  1. Выключите ноутбук и отсоедините его от сети.

  2. Если можно, снимите батарею (для старых моделей).

  3. Переверните ноутбук вверх дном и легонько постучите или встряхните его над мусором. Поворачивайте под разными углами — так больше пыли и крошек выпадет наружу.

  4. Поставьте ноутбук на ровную поверхность.

  5. Осторожно почистите щели между клавишами щеткой, двигайтесь ряд за рядом.

  6. Затем снова переверните и встряхните.

  7. Пылесосом с мягкой насадкой осторожно пройдитесь по клавиатуре или воспользуйтесь баллончиком со сжатым воздухом: держите под углом и распыляйте между клавишами слева направо, зигзагом.

  8. Не вставляйте трубочку баллончика под клавиши.

  9. Возьмите антисептическую или спиртовую салфетку (не мокрую, а только влажную). Аккуратно протрите каждую клавишу и панель вокруг.

  10. Переверните ноутбук на несколько минут, чтобы стекли излишки влаги.

  11. Дайте полностью высохнуть перед включением.

Лайфгак: если нет специальных салфеток — слегка смочите микрофибру в 70% изопропиловом спирте (но не воде), хорошо отожмите и только тогда используйте.

Как почистить под клавишами

Важно: если клавиши не предназначены для снятия — не рискуйте. Большинство современных моделей имеют хрупкие пластиковые крепления.

  1. Проверьте инструкцию — найдите ее на сайте производителя или в PDF-версии.

  2. Сделайте фото клавиатуры перед снятием клавиш.

  3. Осторожно снимите клавиши маленькой отверткой или пластиковым инструментом.

  4. Очистите под клавишами ватной палочкой, смоченной в спирте. Избегайте чрезмерной влаги.

  5. Верните клавиши на место по фото. Они должны защипнуться легко — не давите силой.

Как поддерживать чистоту клавиатуры как поддерживать чистоту клавиатуры

  • Мойте руки перед работой.

  • Не пользуйтесь ноутбуком после кремов или масел для рук.

  • Не ешьте над клавиатурой и держите напитки как можно дальше.

  • Выберите силиконовую накладку — она защитит от пыли и крошек, а также ее легко снимать и мыть.

Частые вопросы

  • Что делать, если пролили жидкость? Выключите ноутбук и выньте батарею (если это возможно). Переверните и положите на полотенце. Как можно быстрее обратитесь в сервисный центр.

  • Можно чистить салфетками или бумагой? Нет. Бумажные салфетки оставляют волокна, могут поцарапать или застрять между клавишами. Используйте только микрофибру.

  • А влажные салфетки из магазина? Можно, если они не содержат хлора или агрессивных веществ. Они должны быть лишь немного влажными, не мокрыми.

Чистая клавиатура — не только приятна на вид, но и важна для здоровья, долговечности техники и удобства пользования. Если регулярно уделять несколько минут на ее уход — ноутбук прослужит дольше, а вы избежите неожиданных «клавиатурных» проблем.

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