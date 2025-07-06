Как очистить клавиатуру ноутбука: полезные советы: полезные советы

Как очистить клавиатуру ноутбука / © Associated Press

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Издание Real Simple предоставило полезные советы о том, как правильночистить клавиатуру — без вреда для устройства, а также сделало большую инструкцию специально для читателей.

Что важно знать перед началом

Перед тем как взяться за очистку, обратите внимание на то, что нельзя делать и то, что может испортить клавиатуру:

Не чистите клавиатуру, когда ноутбук включен или подключен к зарядке.

Не распыляйте жидкость непосредственно на клавиши.

Не используйте агрессивные средства: хлор, аммиак, отбеливатель.

Не снимайте клавиши, если не уверены, что их можно легко вернуть на место.

Как часто нужно чистить клавиатуру

Раз в неделю — если вы работаете на ноутбуке ежедневно.

Ежедневно — если часто едите за компьютером или делите ноутбук с другими.

После заболевания — обязательная дезинфекция.

Что понадобится для уборки

Мягкая щеточка (можно старую зубную щетку)

Микрофибровая салфетка микрофибровая салфетка

Пылесос с насадкой для мебели или баллончик со сжатым воздухом

Деревянные зубочистки

Ватные палочки

Салфетки с изопропиловым спиртом (от 70%)

Антисептические салфетки без содержания хлора

Силиконовая накладка для клавиатуры (по желанию)

Как почистить клавиатуру ноутбука

Выключите ноутбук и отсоедините его от сети. Если можно, снимите батарею (для старых моделей). Переверните ноутбук вверх дном и легонько постучите или встряхните его над мусором. Поворачивайте под разными углами — так больше пыли и крошек выпадет наружу. Поставьте ноутбук на ровную поверхность. Осторожно почистите щели между клавишами щеткой, двигайтесь ряд за рядом. Затем снова переверните и встряхните. Пылесосом с мягкой насадкой осторожно пройдитесь по клавиатуре или воспользуйтесь баллончиком со сжатым воздухом: держите под углом и распыляйте между клавишами слева направо, зигзагом. Не вставляйте трубочку баллончика под клавиши. Возьмите антисептическую или спиртовую салфетку (не мокрую, а только влажную). Аккуратно протрите каждую клавишу и панель вокруг. Переверните ноутбук на несколько минут, чтобы стекли излишки влаги. Дайте полностью высохнуть перед включением.

Лайфгак: если нет специальных салфеток — слегка смочите микрофибру в 70% изопропиловом спирте (но не воде), хорошо отожмите и только тогда используйте.

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Как почистить под клавишами

Важно: если клавиши не предназначены для снятия — не рискуйте. Большинство современных моделей имеют хрупкие пластиковые крепления.

Проверьте инструкцию — найдите ее на сайте производителя или в PDF-версии. Сделайте фото клавиатуры перед снятием клавиш. Осторожно снимите клавиши маленькой отверткой или пластиковым инструментом. Очистите под клавишами ватной палочкой, смоченной в спирте. Избегайте чрезмерной влаги. Верните клавиши на место по фото. Они должны защипнуться легко — не давите силой.

Как поддерживать чистоту клавиатуры как поддерживать чистоту клавиатуры

Мойте руки перед работой.

Не пользуйтесь ноутбуком после кремов или масел для рук.

Не ешьте над клавиатурой и держите напитки как можно дальше.

Выберите силиконовую накладку — она защитит от пыли и крошек, а также ее легко снимать и мыть.

Частые вопросы

Что делать, если пролили жидкость? Выключите ноутбук и выньте батарею (если это возможно). Переверните и положите на полотенце. Как можно быстрее обратитесь в сервисный центр.

Можно чистить салфетками или бумагой? Нет. Бумажные салфетки оставляют волокна, могут поцарапать или застрять между клавишами. Используйте только микрофибру.

А влажные салфетки из магазина? Можно, если они не содержат хлора или агрессивных веществ. Они должны быть лишь немного влажными, не мокрыми.

Чистая клавиатура — не только приятна на вид, но и важна для здоровья, долговечности техники и удобства пользования. Если регулярно уделять несколько минут на ее уход — ноутбук прослужит дольше, а вы избежите неожиданных «клавиатурных» проблем.