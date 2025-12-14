- Дата публикации
Как очистить кусочки мандарин от кожуры за несколько минут: советы от шефа
Мандарины, апельсины и другие цитрусовые — любимые зимние фрукты, но кто не сталкивался с тем, что очистка их от кожуры занимает больше времени, чем хочется.
Шеф-повар Александр Огородник поделился секретом, как сделать это без ножа и даже рук, и главный ингредиент здесь — пектиназа.
Пектиназа — это фермент, который расщепляет пектин. Пектин — это природный «клей», который держит клетки фруктов вместе и создает тонкие пленочки между дольками. Именно благодаря пектину у фруктов есть форма и структура, а кусочки держатся вместе.
С пектиназой процесс очистки становится простым и почти магическим, кусочки легко отделяются без ножа, а фруктовая текстура становится идеальной.
Где используют пектиназу
Этот фермент давно знают профессионалы:
Рестораны и кондитерские: для идеальных цитрусовых кусочков в десертах;
Миксология: чтобы получить прозрачные соки без жмыха;
Десерты и муссы: для гладких пюре и текстур без волокон;
Домашняя кухня: чтобы обычные фрукты стали «вау» ингредиентом для ваших блюд.
Пектиназа помогает превратить обычную кухню в маленький ресторан у вас дома.
Как использовать пектиназу
Растворите 1% пектиназы в воде (например, 10 г фермента на 1 л воды).
Погрузите фрукты в раствор.
Оставьте на 24 часа.
Промойте и наслаждайтесь идеально чистыми кусочками.
В результате получите фрукты без кожуры, без косточек и без повреждений, готовые к использованию в десертах, муссах или даже простого перекуса.
Теперь очистка мандаринов не занимает полчаса, а фрукты выглядят так, будто их только что приготовили в ресторанной кухне. Кроме того, это отличный способ добавить текстурного шарма в десерты, муссы и коктейли.
Итак, если хотите почувствовать себя шефом на собственной кухне и удивить гостей без лишних хлопот — пектиназа станет вашим новым секретным ингредиентом.