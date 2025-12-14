Как очистить кусочки мандарин от кожуры за несколько минут: советы от шефа

Как очистить кусочки мандарин от кожуры за несколько минут / © Credits

Шеф-повар Александр Огородник поделился секретом, как сделать это без ножа и даже рук, и главный ингредиент здесь — пектиназа.

Пектиназа — это фермент, который расщепляет пектин. Пектин — это природный «клей», который держит клетки фруктов вместе и создает тонкие пленочки между дольками. Именно благодаря пектину у фруктов есть форма и структура, а кусочки держатся вместе.

С пектиназой процесс очистки становится простым и почти магическим, кусочки легко отделяются без ножа, а фруктовая текстура становится идеальной.

Где используют пектиназу

Этот фермент давно знают профессионалы:

Рестораны и кондитерские: для идеальных цитрусовых кусочков в десертах;

Миксология: чтобы получить прозрачные соки без жмыха;

Десерты и муссы: для гладких пюре и текстур без волокон;

Домашняя кухня: чтобы обычные фрукты стали «вау» ингредиентом для ваших блюд.

Пектиназа помогает превратить обычную кухню в маленький ресторан у вас дома.

Как использовать пектиназу

Растворите 1% пектиназы в воде (например, 10 г фермента на 1 л воды). Погрузите фрукты в раствор. Оставьте на 24 часа. Промойте и наслаждайтесь идеально чистыми кусочками.

В результате получите фрукты без кожуры, без косточек и без повреждений, готовые к использованию в десертах, муссах или даже простого перекуса.

Теперь очистка мандаринов не занимает полчаса, а фрукты выглядят так, будто их только что приготовили в ресторанной кухне. Кроме того, это отличный способ добавить текстурного шарма в десерты, муссы и коктейли.

Итак, если хотите почувствовать себя шефом на собственной кухне и удивить гостей без лишних хлопот — пектиназа станет вашим новым секретным ингредиентом.