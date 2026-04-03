Как очистить оконные сетки и наслаждаться по-настоящему свежим воздухом в доме

Открыть окно весной — как нажать кнопку «обновить» для всей жизни. Но есть нюанс, если сетки и рамы покрыты пылью, пыльцой и грязью, свежий воздух уже не такой и свежий.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Как очистить оконные сетки

Как очистить оконные сетки / © Credits

Весна — это не только о новом гардеробе и кофе на террасах, но и о ревизии дома. И если генеральная уборка часто откладывается «на потом», то очистка оконных сеток — один из тех простых ритуалов, который сразу дает ощутимый результат, об этом рассказало издание Real Simple.

Пыль, пыльца, паутина, следы насекомых и даже легкая плесень — все это накапливается именно там, где мы этого почти не замечаем. И именно поэтому воздух, который попадает в дом, не такой чистый, как кажется.

Эксперты советуют чистить оконные сетки минимум дважды в год, а именно весной и осенью. Именно в эти сезоны мы чаще всего открываем окна.

Если зимой сетки снимали, то весна идеальный момент, чтобы освежить их после хранения. А еще, это прекрасная возможность быстро протереть сами окна, чтобы солнечный свет беспрепятственно проникал внутрь.

Что вам понадобится

  • ведро

  • мягкая щетка

  • старая зубная щетка

  • микрофибровые салфетки

  • пылесос с насадками

  • теплая вода

  • средство для мытья посуды

  • уксус

  • садовый шланг (по желанию)

Как правильно чистить сетки

  1. Снимите сетки. Большинство сеток легко снимаются изнутри без использования внешней лестницы. Найдите пружинные крепления, слегка нажмите и аккуратно вытяните сетку. Делайте это в солнечный день и сразу вынесите сетки на балкон или двор.

  2. Очистите направляющие, именно здесь скапливается больше всего грязи. Пропылесосьте щели или удалите пыль щеткой. Смешайте уксус и теплую воду в пропорции 1:1 и несколько капель моющего средства. Нанесите смесь зубной щеткой, оставьте на 15 мин и протрите влажной салфеткой. Дайте высохнуть.

  3. Вымойте сетки. Положите их на ровную поверхность. Уберите пыль пылесосом или веником. Сделайте мыльный раствор и аккуратно почистите мягкой щеткой. Промойте прохладной водой, идеально использовать для этого шланг.

  4. Высушите и установите обратно. Сетки можно оставить сушиться на воздухе или вытереть микрофиброй. После этого верните их на место.

Если сетки не снимаются

  1. Пропылесосьте поверхность

  2. Распылите раствор воды, уксуса и моющего средства

  3. Подождите 10 мин

  4. Пройдитесь щеткой

  5. Вытрите салфеткой

  6. Смойте чистой водой и высушите

Чистые сетки — не только эстетика. Это меньше аллергенов в воздухе, отсутствие неприятного запаха, больше света и ощущение «чистого старта». Кроме того, свежий воздух после такой уборки ощущается совсем иначе.

Иногда лучшие изменения — не ремонт и не новая мебель, а маленькие детали, которые мы долго игнорируем. Чистые оконные сетки — именно такая деталь. Если вы потратите несколько часов на их мытье, то получите не просто опрятные окна, а ощущение легкости, свежести и контроля над пространством.

