Как очистить сковороду от жира: полезные советы / © Associated Press

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После жарки бекона, котлет или рыбы часто остается плотный слой жира, который сложно отмыть. Но не стоит сразу выбрасывать любимую сковороду — есть безопасные и действенные способы ее спасти, об этом рассказало издание Martha Stewart.

Жир, оставшийся на поверхности после приготовления, особенно пригоревший, не только портит внешний вид посуды, но может повлиять на вкус будущих блюд. Кроме того, постоянное накопление жира со временем образует липкую пленку — результат полимеризации жиров под действием тепла. Этот пласт сложно удалить и он может сократить срок службы даже качественной посуды.

Самые эффективные способы очищения сковородок от жира

Главное — не использовать жесткие металлические губки (особенно с антипригарным покрытием!) и действовать постепенно.

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Пищевая сода: природный абразив без ущерба для поверхности

Подходит для: антипригарных, стальных и чугунных сковородок.

Что нужно: сода, вода, губка.

Как действовать:

Удалите остатки жира бумажным полотенцем. Смешайте пищевую соду с водой до состояния густой пасты. Нанесите пасту на жирный участок и оставьте на 20–30 минут. Осторожно потрите мягкой губкой. Промойте теплой водой и дайте высохнуть.

Совет: для пригоревшего жира смешайте соду с каплей моющего средства — это усилит очищающий эффект.

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Белый уксус: кислотная сила против жира

Подходит для: стальных сковородок (не для чугуна!).

Что нужно: дистиллированный уксус, вода, губка.

Инструкция:

Вылейте уксус в сковороду так, чтобы жирные места были покрыты. Подогрейте уксус на медленном огне 1–2 мин (не кипятите!). Дайте жидкости остыть. Потрите мягкой щеткой или губкой. Промойте посуду с мылом и водой.

Вместо уксуса можно использовать лимонный сок — он имеет подобную кислотность и хорошо растворяет жир.

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Моющее средство для посуды: не подводящая классика

Подходит для любых типов сковородок.

Что нужно: жидкость для мытья, горячая вода, губка.

Как мыть:

Добавьте моющее средство в сковороду. Наполните его горячей водой. Оставьте на 20–30 мин (можно дольше, если устаревший жир). Очистите мягкой губкой. Тщательно промойте и протрите насухо.

Лимонный сок: природная дезинфекция и аромат

Преимущества: не только очищает, но и освежает.

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Как мыть:

Выдавите свежий лимонный сок на сковороду. Оставьте на 10-15 мин. Потрите и смойте водой.

Экологически чистый метод без использования химии, особенно актуален для семей с детьми.

Пригоревший жир: специальные методы

Если жир не только остался, но и пригорел, потребуется немного больше усилий:

Метод кипячения с лимоном:

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Залейте сковороду водой с лимонным соком.

Доведите до кипения, варите 5 минут.

Дайте остыть, потрите и промойте.

Метод с алюминиевой фольгой:

Сделайте пасту из соды и воды.

Используйте смятую фольгу как мягкую щетку.

Протрите осторожно, не повредив поверхность.

Избегайте этого метода для деликатных или тефлоновых покрытий.

Как не допустить пригорание жира

Предотвратить — лучше, чем чистить.

Мойте сковороду сразу после использования, чтобы жир не застывал.

Медленно нагрейте сковороду, прежде чем добавить масло.

Контролируйте температуру приготовления.

Удаляйте излишки жира во время приготовления (используйте бумажные полотенца).

Быстрый чек-лист для хозяйки

Пищевая сода — мягкий скраб для ежедневного использования.

Белый уксус или лимон — естественный обезжириватель и дезинфектор.

Средство для посуды — лучшее для замачивания.

Алюминиевая фольга — только для стойких сковородок!

Профилактика — половина успеха!

Чистая сковорода — это не только красиво, но и безопасно. Выбирайте метод, подходящий именно вам и пусть ваша кухня сияет чистотой без чрезмерных усилий.

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