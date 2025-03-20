Как очистить стиральную машину с боковой загрузкой, чтобы избавиться от запаха и плесени

Стирка белья является важной частью домашнего обихода, однако многие забывают об уходе за самой стиральной машиной.

Особенно это касается моделей с передней загрузкой, которые из-за своей конструкции могут накапливать влагу, остатки моющих средств и грязь, что приводит к появлению неприятного запаха и плесени. Чтобы избежать этих проблем, необходимо регулярно производить чистку стиральной машины, об этом рассказало издание Martha Stewart.

Важность очистки стиральной машины

Стиральная машина работает с водой, что создает идеальную среду для развития бактерий, плесени и грибков. Кроме того, остатки моющих средств и кондиционеров могут накапливаться на внутренних поверхностях, вызывать появление плохого запаха и снижение эффективности стирки. Регулярная очистка не только предотвращает эти проблемы, но и продлевает срок службы устройства.

Необходимые материалы

Пищевая сода

Белый уксус

Отбеливатель (при необходимости)

Салфетка из микрофибры

Зубная щетка

Щетка с мягким или нейлоновым ворсом

Вода

Распылитель

Таблетки для чистки стиральной машины (необязательно)

Инструкция

Удалите мусор. Откройте дверцу стиральной машины и проверьте, нет ли в ней волос, ворсинок или других загрязнений. Удалите их вручную или с помощью влажной тряпки. Очистите резиновую прокладку. Именно здесь чаще всего скапливается вода и появляется плесень. Оттяните уплотнитель и проверьте, нет ли там загрязнений. Сбрызните его раствором белого уксуса (или смесью уксуса и соды) и протрите сухой тканью. Для труднодоступных мест используйте зубную щетку. Очистка барабана. Добавьте 2 стакана белого уксуса прямо в барабан машины и запустите цикл стирки с горячей водой (без белья). Если у вас есть таблетки для стирки, можно использовать их вместо уксуса и выбрать цикл "Чистая стиральная машина". Удаление плесени. Если внутри стиральной машины есть следы плесени, обработайте раствором отбеливателя (1 часть отбеливателя на 10 частей воды) с помощью щетки. Важно: не смешивайте отбеливатель и уксус, поскольку их реакция может вызвать выделение вредных газов. Очистка диспенсеров и фильтров. Извлеките контейнер для моющих средств и промойте его под проточной водой. Если есть остатки порошка или кондиционера, используйте губку или зубную щетку. Также не забудьте очистить фильтр слива, поскольку в нем могут скапливаться волосы и мусор. Завершающая очистка. После завершения всех процедур протрите внутренние поверхности машины сухой салфеткой, чтобы удалить остатки влаги.

Как часто нужно очищать стиральную машину

Рекомендуется проводить глубокую очистку стиральной машины по меньшей мере раз в месяц или после 30 стирок. Это поможет избежать неприятного запаха и поддерживать машину в исправном состоянии.

Признаки того, что вашу стиральную машину нужно очистить

Затхлый или плесень запах от стиральной машины

Чистое белье все равно имеет неприятный запах

Видимые следы плесени или грязь в барабане или на уплотнителе

Остатки моющих средств в контейнере после стирки

Советы

Держите внутренние поверхности сухими. Регулярно протирайте резиновую прокладку, барабан и дверцу во избежание накопления влаги.

Оставляйте дверцу открытой. Это позволяет воздуху циркулировать внутри машины и предотвращает развитие плесени.

Регулярно чистите диспенсеры и фильтры. Дозатор моющих средств и фильтр слива следует промывать хотя бы раз в две недели.

Используйте правильное количество моющего средства. Чрезмерное количество порошка или кондиционера способствует образованию налета на внутренних деталях машины.

Добавляйте уксус к стирке. Время от времени можно добавлять пол стакана уксуса во время стирки белья, чтобы предотвратить появление запаха и осадка в барабане.

Проверяйте сливное отверстие. Если вода сливается медленно или остаются лужи, возможно, сливное отверстие забито. Регулярно проверяйте и очищайте при необходимости.

Очистка стиральной машины с передней загрузкой – это важная процедура, которая не только устраняет неприятные запахи, но и предотвращает образование плесени и бактерий. Соблюдая регулярный уход и профилактические меры, вы сможете сохранить свою машину в отличном состоянии на долгие годы и обеспечить свежесть вашей одежды после каждой стирки.

Мы также писали о том, как правильно мыть стиральную машинку и нужно ли это делать.

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