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Как очистить стиральную машину с верхней загрузкой: полезные советы

Как очистить стиральную машину с верхней загрузкой: полезные советы

Как очистить стиральную машину с верхней загрузкой / Фото: Credits

Даже если мы стираем почти каждый день, легко забыть, что сама стиральная машина тоже нуждается в регулярном уходе. Остатки моющего средства, ворсинки и даже плесень могут скапливаться внутри, создавать неприятный запах и снижать эффективность работы.

Издание Martha Stewart рассказало, как почистить стиральную машину с верхней загрузкой. Если ваша машина больше не оставляет одежду такой же чистой и безупречно свежей, как раньше, возможно, ее просто нужно почистить. Хорошая новость – это гораздо легче, чем кажется.

Как часто нужно чистить стиральную машину

Чистка стиральной машины с верхней загрузкой является важной частью технического обслуживания прибора и следует выполнять по крайней мере один раз в каждые 30 стирок.

Регулярная очистка предотвращает накопление грязи, остатков моющего средства и неприятных запахов, которые могут повлиять на производительность машины. Для оптимального ухода используйте специальные таблетки для чистки стиральных машин или жидкий отбеливатель раз в месяц. Также следует протирать важные участки, такие как крышка и дозатор моющего средства, чтобы поддерживать чистоту.

Необходимые материалы

  • Таблетки для чистки стиральной машины или жидкий хлорный отбеливатель
  • Теплая вода с мылом
  • Чистая, мягкая ткани или губка
  • Жидкое стиральное средство
  • Полотенце
  • Маленькая миска или контейнер
  • Инструкция по эксплуатации

Пошаговая очистка

  1. Подготовьте машину, вынув все предметы из барабана и убедившись, что он пуст.
  2. Выберите чистящее средство – положите таблетку для очистки в барабан или налейте 250 мл жидкого отбеливателя непосредственно в корзину. Убедитесь, что машина совместима с отбеливателем, проверьте инструкцию.
  3. Запустите машину – выберите цикл очистки, если он предусмотрен. В противном случае выберите приложение для объемных вещей и теплую воду.
  4. Запустите дополнительный цикл полоскания, чтобы устранить остатки моющего средства или отбеливателя.
  5. Протрите поверхности влажной тряпкой, особенно вокруг дозатора и крышки.
  6. Дайте машине высохнуть – оставьте крышку открытой, чтобы избежать накопления влаги и образования плесени.

Части машины, о которых не нужно забывать

  • Верхняя часть барабана, где моющее средство может покидать налет.
  • Дозатор смягчителя ткани, установленный на мешалке.

Для очистки дозатора:

  1. Снимите его и разделите на составные части.
  2. Замочите в растворе теплой воды с моющим средством и отбеливателем.
  3. Очистите щеткой с мягкой щетиной, промойте и сверните на место.

Признаки, что машина требует очистки

Даже если вы регулярно ухаживаете за своей машиной, могут появиться признаки, указывающие на то, что она требует дополнительной очистки:

  • Неприятный запах
  • Видимые остатки мыла или плесени
  • Избыток мыльной пены
  • Снижение эффективности стирки

Если вы заметили один из этих "симптомов", как можно скорее проведите очищение. Чтобы уменьшить необходимость частой очистки, обращайте внимание на:

  • Протирайте важные участки влажной тканью после каждой стирки.
  • Держите барабан сухим, оставляйте крышку открытой после использования.
  • Не перегружайте машину – это снизит накопление остатков моющего средства.
  • Следуйте инструкциям изготовителя, чтобы избежать повреждений.

Экологический подход к очищению

Для тех, кто стремится к более экологическому уходу, вместо отбеливателя можно использовать природные средства:

  • Уксус и сода – 2 стакана белого уксуса во время первого цикла очистки и ½ стакана пищевой соды во время второго.
  • Лимонная кислота – отлично борется с известковым налетом и плесенью.

Стиральная машина – незаменимый помощник в каждом доме и ее чистота имеет большое значение. Регулярный уход поможет не только сохранить свежесть белья, но продлить срок службы самого устройства. Следуйте простым рекомендациям и ваша стиральная машина будет всегда работать на максимум.

Мы также писали о том, как правильно мыть стиральную машинку и нужно ли это делать.

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