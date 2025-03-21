Как очистить стиральную машину с верхней загрузкой: полезные советы

Даже если мы стираем почти каждый день, легко забыть, что сама стиральная машина тоже нуждается в регулярном уходе. Остатки моющего средства, ворсинки и даже плесень могут скапливаться внутри, создавать неприятный запах и снижать эффективность работы.

Издание Martha Stewart рассказало, как почистить стиральную машину с верхней загрузкой. Если ваша машина больше не оставляет одежду такой же чистой и безупречно свежей, как раньше, возможно, ее просто нужно почистить. Хорошая новость – это гораздо легче, чем кажется.

Как часто нужно чистить стиральную машину

Чистка стиральной машины с верхней загрузкой является важной частью технического обслуживания прибора и следует выполнять по крайней мере один раз в каждые 30 стирок.

Регулярная очистка предотвращает накопление грязи, остатков моющего средства и неприятных запахов, которые могут повлиять на производительность машины. Для оптимального ухода используйте специальные таблетки для чистки стиральных машин или жидкий отбеливатель раз в месяц. Также следует протирать важные участки, такие как крышка и дозатор моющего средства, чтобы поддерживать чистоту.

Необходимые материалы

Таблетки для чистки стиральной машины или жидкий хлорный отбеливатель

Теплая вода с мылом

Чистая, мягкая ткани или губка

Жидкое стиральное средство

Полотенце

Маленькая миска или контейнер

Инструкция по эксплуатации

Пошаговая очистка

Подготовьте машину, вынув все предметы из барабана и убедившись, что он пуст. Выберите чистящее средство – положите таблетку для очистки в барабан или налейте 250 мл жидкого отбеливателя непосредственно в корзину. Убедитесь, что машина совместима с отбеливателем, проверьте инструкцию. Запустите машину – выберите цикл очистки, если он предусмотрен. В противном случае выберите приложение для объемных вещей и теплую воду. Запустите дополнительный цикл полоскания, чтобы устранить остатки моющего средства или отбеливателя. Протрите поверхности влажной тряпкой, особенно вокруг дозатора и крышки. Дайте машине высохнуть – оставьте крышку открытой, чтобы избежать накопления влаги и образования плесени.

Части машины, о которых не нужно забывать

Верхняя часть барабана, где моющее средство может покидать налет.

Дозатор смягчителя ткани, установленный на мешалке.

Для очистки дозатора:

Снимите его и разделите на составные части. Замочите в растворе теплой воды с моющим средством и отбеливателем. Очистите щеткой с мягкой щетиной, промойте и сверните на место.

Признаки, что машина требует очистки

Даже если вы регулярно ухаживаете за своей машиной, могут появиться признаки, указывающие на то, что она требует дополнительной очистки:

Неприятный запах

Видимые остатки мыла или плесени

Избыток мыльной пены

Снижение эффективности стирки

Если вы заметили один из этих "симптомов", как можно скорее проведите очищение. Чтобы уменьшить необходимость частой очистки, обращайте внимание на:

Протирайте важные участки влажной тканью после каждой стирки.

Держите барабан сухим, оставляйте крышку открытой после использования.

Не перегружайте машину – это снизит накопление остатков моющего средства.

Следуйте инструкциям изготовителя, чтобы избежать повреждений.

Экологический подход к очищению

Для тех, кто стремится к более экологическому уходу, вместо отбеливателя можно использовать природные средства:

Уксус и сода – 2 стакана белого уксуса во время первого цикла очистки и ½ стакана пищевой соды во время второго.

Лимонная кислота – отлично борется с известковым налетом и плесенью.

Стиральная машина – незаменимый помощник в каждом доме и ее чистота имеет большое значение. Регулярный уход поможет не только сохранить свежесть белья, но продлить срок службы самого устройства. Следуйте простым рекомендациям и ваша стиральная машина будет всегда работать на максимум.

Мы также писали о том, как правильно мыть стиральную машинку и нужно ли это делать.

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