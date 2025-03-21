Как очистить стиральную машину с верхней загрузкой: полезные советы

Даже если мы стираем почти каждый день, легко забыть, что сама стиральная машина тоже нуждается в регулярном уходе. Остатки моющего средства, ворсинки и даже плесень могут скапливаться внутри, создавать неприятный запах и снижать эффективность работы.
Издание Martha Stewart рассказало, как почистить стиральную машину с верхней загрузкой. Если ваша машина больше не оставляет одежду такой же чистой и безупречно свежей, как раньше, возможно, ее просто нужно почистить. Хорошая новость – это гораздо легче, чем кажется.
Как часто нужно чистить стиральную машину
Чистка стиральной машины с верхней загрузкой является важной частью технического обслуживания прибора и следует выполнять по крайней мере один раз в каждые 30 стирок.
Регулярная очистка предотвращает накопление грязи, остатков моющего средства и неприятных запахов, которые могут повлиять на производительность машины. Для оптимального ухода используйте специальные таблетки для чистки стиральных машин или жидкий отбеливатель раз в месяц. Также следует протирать важные участки, такие как крышка и дозатор моющего средства, чтобы поддерживать чистоту.
Необходимые материалы
- Таблетки для чистки стиральной машины или жидкий хлорный отбеливатель
- Теплая вода с мылом
- Чистая, мягкая ткани или губка
- Жидкое стиральное средство
- Полотенце
- Маленькая миска или контейнер
- Инструкция по эксплуатации
Пошаговая очистка
- Подготовьте машину, вынув все предметы из барабана и убедившись, что он пуст.
- Выберите чистящее средство – положите таблетку для очистки в барабан или налейте 250 мл жидкого отбеливателя непосредственно в корзину. Убедитесь, что машина совместима с отбеливателем, проверьте инструкцию.
- Запустите машину – выберите цикл очистки, если он предусмотрен. В противном случае выберите приложение для объемных вещей и теплую воду.
- Запустите дополнительный цикл полоскания, чтобы устранить остатки моющего средства или отбеливателя.
- Протрите поверхности влажной тряпкой, особенно вокруг дозатора и крышки.
- Дайте машине высохнуть – оставьте крышку открытой, чтобы избежать накопления влаги и образования плесени.
Части машины, о которых не нужно забывать
- Верхняя часть барабана, где моющее средство может покидать налет.
- Дозатор смягчителя ткани, установленный на мешалке.
Для очистки дозатора:
- Снимите его и разделите на составные части.
- Замочите в растворе теплой воды с моющим средством и отбеливателем.
- Очистите щеткой с мягкой щетиной, промойте и сверните на место.
Признаки, что машина требует очистки
Даже если вы регулярно ухаживаете за своей машиной, могут появиться признаки, указывающие на то, что она требует дополнительной очистки:
- Неприятный запах
- Видимые остатки мыла или плесени
- Избыток мыльной пены
- Снижение эффективности стирки
Если вы заметили один из этих "симптомов", как можно скорее проведите очищение. Чтобы уменьшить необходимость частой очистки, обращайте внимание на:
- Протирайте важные участки влажной тканью после каждой стирки.
- Держите барабан сухим, оставляйте крышку открытой после использования.
- Не перегружайте машину – это снизит накопление остатков моющего средства.
- Следуйте инструкциям изготовителя, чтобы избежать повреждений.
Экологический подход к очищению
Для тех, кто стремится к более экологическому уходу, вместо отбеливателя можно использовать природные средства:
- Уксус и сода – 2 стакана белого уксуса во время первого цикла очистки и ½ стакана пищевой соды во время второго.
- Лимонная кислота – отлично борется с известковым налетом и плесенью.
Стиральная машина – незаменимый помощник в каждом доме и ее чистота имеет большое значение. Регулярный уход поможет не только сохранить свежесть белья, но продлить срок службы самого устройства. Следуйте простым рекомендациям и ваша стиральная машина будет всегда работать на максимум.
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