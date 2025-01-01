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Как очистить зеркала без разводов и остатков ворсинок

Как очистить зеркала без разводов и остатков ворсинок

Как очистить зеркала, без полос и остатков ворсинок / Фото: Credits

Вероятно, при чистке зеркал вы совершаете определенные ошибки, но у нас есть секреты, которые помогут вам избежать проблем и сделают процесс более эффективным.

Издание Real Simple рассказало, как сделать зеркала идеально чистыми без лишних усилий.

Типичные ошибки

  • Использование коммерческого чистящего раствора. Хотя такие средства справляются со своей работой, существует простой и более дешевый способ создать эффективный раствор дома. Это позволит избежать использования лишних химикатов в вашем доме и уменьшить количество пластика, попадающего на свалки.
  • Бумажное полотенце и круговые движения. Кажется, это самый простой способ, но именно он приводит к полосам и остаткам ворсинок.

Подготовка

Очистите раму

Сначала следует очистить раму зеркала. Если вы сделаете это после чистки зеркала, могут остаться пятна и вам придется начинать сначала.

Правильный очиститель

Используйте самодельный раствор на основе уксуса и воды. Это экологично, недорого и эффективно. Кроме того, такое средство предотвращает запаривание зеркала после приема душа примерно на неделю.

Для приготовления раствора смешайте 1 часть уксуса с 1 частью дистиллированной воды. Распылите его на зеркало и дайте минуту постоять перед вытиранием.

Не используйте уксус на каменных поверхностях или затирке, чтобы избежать их повреждения .

Инструменты

Замените бумажные полотенца на безворсовые ткани или полотенца из микрофибры. Они отлично собирают грязь и жир, не оставляют ворсинок. Если вы используете газету, выбирайте старые экземпляры – они содержат меньше чернил.

Использование пароочистителя

Если у вас есть пароочиститель с раковиной насадкой, это один из лучших способов очистки зеркал. Пара удаляет грязь без химикатов.

Как очистить зеркало

Метод с уксусом

  • Смешайте раствор: 1 часть уксуса + 1 часть дистиллированной воды.
  • Распылите: нанесите раствор на ткань во избежание попадания средства под покрытие зеркала.
  • Вытрите: выполняйте движения в форме "S" сверху вниз и избегайте круговых движений.
  • Проверьте: осмотрите зеркало под разным освещением, чтобы убедиться в отсутствии полос.

Метод с пищевой содой (для пятен от жесткой воды)

  • Сделайте пасту: смешайте равные части соды и воды.
  • Пасту следует наложить на пятно и оставить высыхать.
  • Смывание: используйте влажную ткань для удаления остатков пасты.

Избегайте агрессивных химикатов

  • Аммиак может повредить тонированные зеркала.
  • Отбеливатель оставляет полосы и тусклость.
  • Мыльные средства создают осадок.
  • Используйте уксус, перекись водорода или изопропиловый спирт или средства, разработанные специально для стекла.

Частая очистка

Регулярная чистка – лучший способ поддерживать зеркала в идеальном состоянии. Чем чаще вы их очищаете, тем меньше времени на это уходит.

Советы

  • Распыляйте раствор на ткань, а не непосредственно на зеркало.
  • Используйте ткани, не покидающие ворса.
  • Если у вас жесткая вода, запаситесь дистиллированной.
  • Всегда осматривайте зеркало под разными углами.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете без труда очистить зеркала и наслаждаться их безупречной чистотой.

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