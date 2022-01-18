Как оформить квартиру в скандинавском стиле: 5 простых правил

Услышав о скандинавском интерьере, многие в первую очередь представляют себе полупустую квартиру с белыми стенами, но это не единственная черта этого стиля.

Скандинавский дизайн - это детально продуманный, удобный и относительно дешевый интерьер, который может позволить себе каждый.

Говоря о Скандинавии, многие подразумевают три страны Северной Европы: Норвегию, Швецию и Данию. Но иногда, несмотря на культурный и исторический разрыв, к этому списку любят добавлять Финляндию, Исландию и Гренландию. Именно в этих холодных странах в середине 20 века из-за стремительного развития и переосмысления дизайна и зародился так называемый скандинавский стиль.

Чтобы вы могли создать дома подобную уютную атмосферу Скандинавии, мы выделили пять правил, которых нужно придерживаться.

1. Стены

Главной отличительной чертой в скандинавском дизайне является цвет стен - они всегда должны быть светлыми. Это могут быть белые или серые оттенки. Причина выбора этих цветов очень проста - жители холодных стран хотели наполнить свой дом светом, поэтому они начали активно их использовать в отделке стен и потолка.

Часто хорошим акцентом на таких идеально отштукатуренных и светлых стенах являются картины. Используются большие черные или деревянные рамки - они придают интерьеру нужную глубину.

2. Полы

Выбирая пол для скандинавского дизайна, в идеале использовать натуральный паркет, но если все же вы остановились на ламинате, то лучше всего отдавать предпочтение тем его видам, которые максимально имитируют деревянную доску.

А чтобы придать уюта, часто в скандинавском стиле принято класть на пол красивое ковровое покрытие. Ковры в таком интерьере лучше всего выбирать не большие, яркие, с максимально простым декором: прямые линии, геометрический принт, однотонность.

3. Мебель

Если говорить о мебели в скандинавском интерьере, то главным его синонимом будет слово "минимализм". Вся мебель обычно скромная: однотонная, часто на ножках, с прямыми линиями, деревянная или с имитацией под дерево.

4. Декор

Выбирая декор для дома в этом стиле, вы получите огромное удовольствие, ведь здесь предпочтительно использовать много мелких деталей, но при этом не загромождать пространство. Например, идеально впишутся в такой интерьер различные подушки, стеклянные вазы, рамки, зеркала. Часто, выбирая подобные вещи, можно не сдерживать себя и покупать самые яркие варианты. Цветной декор будет интересно смотреться на фоне белоснежных стен и хорошо контрастировать с ними.

Но цвета должны быть очень простыми: синим, глубоким зеленым, нежные пастельные оттенки. Главное правило - оттенки должны быть максимально природными.

5. Текстиль

Декорируя свой дом в скандинавском стиле, обратите внимание на текстиль. По возможности выбирайте максимально натуральные материалы, они и смотрятся приятнее и экологичны. Иногда окна оставляют максимально открытыми, используя светлые тюли и занавески. Такой прием делает комнату еще светлее и просторнее, а это особенно актуально для маленьких квартир.

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