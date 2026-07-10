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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
Количество просмотров
85
Время на прочтение
3 мин

Как охладить автомобиль в жару: 5 эффективных хитростей

Когда салон автомобиля превращается в раскаленную духовку, даже короткая поездка становится испытанием. Но перегрев можно уменьшить ещё до того, как вы повернёте ключ зажигания, и для этого не всегда требуется максимальная мощность кондиционера.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Машина

Машина / © Associated Press

У летней жары есть одна особенно неприятную особенность: автомобиль, оставленный на солнце, нагревается до температур, в которые трудно поверить. Руль обжигает руки, ремни безопасности становятся горячими, а сиденья буквально «приклеивают» кожу.

И хотя первая мысль — сразу включить кондиционер на полную мощность, издание Real Simple подчёркивает, что эффективнее начать с правильного проветривания и предотвращения перегрева ещё до поездки. Именно эти простые привычки могут существенно изменить ощущения от вождения в жару.

Выпустите горячий воздух

Прежде чем охлаждать салон, важно удалить из него перегретый воздух. Следует:

  • слегка приоткрыть окна

  • включить вентилятор на низкую скорость в режиме забора наружного воздуха (не рециркуляции)

  • направить поток воздуха в нижнюю часть салона или в зону ног

Через 1–2 минуты окна можно закрыть и включить кондиционер или оставить естественную вентиляцию — это уже значительно уменьшает «эффект печи». Есть и альтернативный способ, а именно: полностью опустить одно окно и несколько раз быстро открыть и закрыть противоположные двери. Это буквально «выталкивает» перегретый воздух наружу.

Используйте солнцезащитный экран

Один из самых эффективных способов уменьшить нагрев — закрыть лобовое стекло специальным экраном. Он блокирует значительную часть солнечного излучения, которое:

  • нагревает приборную панель

  • нагревает руль

  • повышает температуру сидений

Чем качественнее отражающий экран, тем заметнее эффект: салон остается значительно прохладнее даже после нескольких часов под солнцем.

Паркуйтесь в тени

Тень — ваш главный союзник в жару. Даже частичное затенение от дерева, здания или парковки существенно снижает перегрев. Однако важно учитывать не только место, но и время возвращения: например, если вы возвращаетесь днём, паркуйтесь там, где тень будет именно днём; если вечером, то ориентируйтесь на движение солнца.

Также стоит подумать о направлении: при дневной поездке автомобиль лучше парковать так, чтобы солнце меньше нагревало салон к моменту возвращения, например, «лицом» в сторону, противоположную солнцу.

Тонировка стекол и защита от УФ-лучей

Тонировка помогает блокировать тепло и ультрафиолет ещё до того, как они попадают в салон. Рекомендуется:

  • качественную керамическую пленку для боковых и задних стекол

  • прозрачную УФ-пленку для лобового стекла

  • обязательно соблюдать местные правила по тонировке

  • устанавливать пленку у профессионалов

Речь идет не только о комфорте, но и о защите салона автомобиля от выгорания.

Защищайте руль и сиденье

Темные поверхности нагреваются быстрее, поэтому следует свести к минимуму их контакт с солнцем. Что помогает:

  • светлые чехлы на сиденья и приборную панель

  • любые ткани, которые есть под рукой, для накрытия руля

  • даже обычная кофта или салфетки могут снизить температуру поверхностей.

В машине можно держать полотенце, им можно накрыть руль, ремни безопасности или сиденья. Также его можно использовать в качестве временного «экрана» на боковых окнах.

Слегка приоткрытые окна

Если это безопасно, оставляйте окна слегка приоткрытыми, примерно на 1–2 см. Это позволяет:

  • выпускать горячий воздух

  • снижать пиковую температуру в салоне

  • улучшать вентиляцию

Главное — не открывать слишком широко и только там, где это не создает угрозы безопасности.

Охлаждение салона автомобиля в жару — это не какой-то «волшебный» трюк, а сочетание простых действий. Проветривание, тень, защита от солнца и небольшие повседневные привычки могут снизить температуру в салоне ещё до того, как вы включите кондиционер. И главный секрет прост: самое эффективное охлаждение — это то, которое начинается не в дороге, а ещё на стоянке.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
85
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