Как охладить комнату: 8 проверенных лайфхаков с вентилятором, которые действительно работают

Как охладить комнату / © Credits

Реклама

Издание Woman&Home рассказало о лайфхаках, которые помогут охладить помещение гораздо быстрее, комфортнее и эффективнее. Они работают как в маленькой спальне, так и в большой жаркой гостиной.

Очистите вентилятор от пыли

Грязные лопасти — причина слабого воздушного потока. Пыль не только снижает эффективность, но может вызвать аллергию. Протирайте вентилятор микрофиброй и используйте уксус для дезинфекции. Чистый вентилятор — залог мощного потока прохлады.

Установите правильное направление

Если вы думаете, что вентилятор должен просто дуть на вас, это не всегда так. Если на улице прохладнее, чем в помещении, разверните вентилятор в комнату, чтобы затянуть прохладный воздух. Если же жара на улице — наоборот, направляйте вентилятор на окно, чтобы вытолкнуть горячий воздух наружу.

Реклама

Создайте перекрестный сквозняк

Поставьте вентилятор напротив открытого окна или двери, чтобы воздух циркулировал по комнате. Такой перекрестный поток может охладить все помещение быстрее потока в одном направлении.

Имитация кондиционера

Поставьте перед вентилятором миску со льдом или замороженными бутылками. Воздух, когда будет проходить через лед, охлаждается и создает эффект мягкого прохладного тумана почти как от настоящего кондиционера.

Скорректируйте угол наклона вентилятора

Теплый воздух поднимается вверх — это физика. Поэтому направляйте вентилятор не просто на себя, а чуть-чуть вверх, чтобы выталкивать горячий воздух из уровня вашего тела. Во время сна сосредоточьтесь на прохладе в зоне головы, шеи, рук и стоп, именно эти участки помогают регулировать температуру тела.

Соединяйте с осушителем воздух

Влажный воздух усложняет испарение пота, а значит вам будет жарче. Осушитель убирает излишнюю влагу, а вентилятор разгоняет сухой прохладный воздух. Вместе они превращают душную комнату в приятное место для отдыха.

Реклама

Измените направление вращения потолочного вентилятора

В летнем режиме лопасти должны вращаться против часовой стрелки. Это создает эффект ветерка, который помогает охладить тело. Если у вентилятора есть переключатель направления, обязательно используйте его.

Выключайте лишние электроприборы

Компьютеры, телевизоры, даже зарядные устройства — все они выделяют тепло. Во время жары старайтесь минимизировать использование электроники. Это уменьшит общую температуру в комнате, а вентилятор не будет «напрасно» работать.

Вместо дорогих охлаждающих приборов используйте многофункциональные решения, комбинируйте вентилятор, ночное проветривание и использование натуральных тканей. Спать станет легче, даже когда за окном +35°C.

Даже без кондиционера можно создать свой комфортный климат, главное знать правильные лайфхаки и не забывайте пить много воды.