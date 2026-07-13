Как охладить квартиру или дом без кондиционера: 8 простых способов, которые помогают в летнюю жару

Как охладить квартиру или дом без кондиционера / © Associated Press

Реклама

Жаркие летние дни заставляют нас искать любой способ освежить дом. Бессонные ночи, перегретые комнаты и проблемы с концентрацией во время работы знакомы многим. Хорошая новость заключается в том, что даже без кондиционера можно значительно снизить температуру в доме или квартире — достаточно знать несколько простых хитростей. Издание RTÉ собрало практические советы, которые помогут быстро сделать дом прохладнее без дорогостоящего оборудования и лишних затрат.

Защитите окна от солнца

Если ваши окна выходят на юг или на солнечную сторону, важно не дать солнечным лучам нагревать стекло. Стоит закрывать окна снаружи светлыми простынями или даже газетами. Хотя это выглядит не слишком эстетично, такой способ может уменьшить проникновение тепла в дом на 80–90%, если материал полностью перекрывает солнечные лучи.

Выключите технику, которая нагревает воздух

Многие электроприборы продолжают выделять тепло даже тогда, когда ими не пользуются. Зарядные устройства, ноутбуки, стационарные компьютеры, которые остаются подключенными к сети, постепенно нагревают помещение.

Реклама

В самые жаркие дни эксперты также советуют по возможности реже пользоваться сушильной машиной, стиральной машиной и посудомоечной машиной — все они выделяют немало тепла.

Проветривайте только в подходящее время

Открытые окна днём не всегда помогают, иногда они лишь впускают горячий воздух. Лучшее время для проветривания — ранним утром и поздно вечером, когда на улице прохладнее, чем в квартире.

Нужно ориентироваться на прогноз погоды и открывать окна сразу же, как только температура на улице станет ниже, чем в помещении. Например, если утром температура в доме составляет 24°C, а на улице — всего 18°C. Уже через час открытые двери и окна снизят температуру в комнате на два градуса и создадут приятный сквозняк.

Меньше готовьте в духовке

Включенная духовка быстро превращает кухню в настоящую сауну. В жаркие дни, если есть возможность, готовьте на гриле или устраивайте барбекю на открытом воздухе.

Реклама

Еще одно простое решение: выбирать блюда, не требующие термической обработки, например, холодные мясные нарезки, ветчину, свежие овощи или большие летние салаты. Так можно избежать использования духовки, гриля или аэрофритюрницы и лишний раз не нагревать дом.

Переставьте кровать

Этот совет может показаться неожиданным, но у него есть вполне логичное объяснение. Если днём солнце долго нагревает стену возле кровати, она накапливает тепло, а вечером постепенно отдаёт его обратно в комнату. Поэтому стоит немного отодвинуть кровать от стены — это поможет сделать сон более комфортным даже в очень тёплые ночи.

Поставьте вентилятор лицом к окну

Если на улице уже прохладнее, чем в квартире, вентилятор может работать ещё эффективнее. Поставьте его у открытого окна так, чтобы он выдувал воздух наружу. Это поможет быстрее вывести горячий воздух из комнаты и одновременно втянуть внутрь более прохладный.

Для еще большего эффекта можно установить второй вентилятор в комнате и направить его прямо на себя.

Реклама

Сделайте домашний «кондиционер»

Еще один простой способ охладить комнату — использовать лед. Наполните пластиковый контейнер водой, заморозьте его, а затем поставьте перед вентилятором. Воздух, проходя над льдом, станет заметно прохладнее. Правда, эффект продлится только до тех пор, пока лёд не растает.

Замените шторы

Не все знают, что шторы также могут помочь справиться с жарой. Специальные светоотражающие подкладки для штор отражают часть солнечных лучей ещё до того, как они нагреют комнату. Такой простой аксессуар способен существенно снизить нагрев помещения в течение дня.

Пережить летнюю жару без кондиционера вполне реально. Наилучший результат дает сочетание нескольких простых привычек — именно они помогут сохранить прохладу, комфорт и хорошее самочувствие даже в самые жаркие летние дни.

Новости партнеров