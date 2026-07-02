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Как охладить спальню летом: 7 способов комфортно спать даже в жару
Когда температура ночью не снижается, сон превращается в настоящее испытание. Однако несколько простых изменений в спальне могут заметно уменьшить ощущение жары без дорогостоящего ремонта и сложных систем охлаждения.
Лето часто кажется идеальным временем года, пока не наступает время сна. В комнате скапливается жара, воздух становится тягостным, и заснуть бывает сложнее, чем кажется. Издание Real Simple собрало советы, которые объясняют, как сделать спальню прохладнее ночью и уменьшить перегрев днём.
И хорошая новость заключается в том, что большинство решений не требуют передовых технологий, а лишь немного внимания к мелочам, которые мы часто игнорируем.
Устранить скрытые источники тепла
Один из самых простых шагов — выключить и отключить от розетки ненужную электронику. Телевизоры, ноутбуки, мониторы и зарядные устройства выделяют тепло даже в режиме ожидания.
В маленькой спальне несколько подключенных устройств вместе могут заметно повысить температуру. Отключение техники, которой вы не пользуетесь, снижает перегрев и одновременно экономит энергию.
Контроль окон
Открытое окно днём может сыграть против вас. Лучше держать окна закрытыми в жару и открывать их только ночью, когда на улице прохладнее.Еще один лайфхак — перекрестная вентиляция, когда вы открываете окна с противоположных сторон дома, чтобы создать естественный сквозняк.
Также рекомендуется проверять окна на наличие сквозняков. Простой тест — поднести к щелям пламя свечи или дым от благовоний и посмотреть, движется ли воздух. В случае сквозняка их можно заделать герметиком из строительного магазина.
Шторы Блэкаут
В дневное время шторы должны быть закрыты, особенно если окна выходят на восток, юг или запад. Это помогает избежать нагрева стен, пола и мебели, а также снижает нагрузку на кондиционер.
Однако есть важный нюанс — материал. Тёмные и плотные ткани, напротив, могут накапливать тепло и действовать как «радиатор» в комнате. Лучше выбирать светлые блэкаут-шторы, например белые, и размещать их как можно ближе к стеклу, чтобы отражать солнечный свет.
Максимальный расход воздуха
Циркуляция воздуха — залог прохладной спальни. В домах с ограниченной системой вентиляции лучше держать двери открытыми, чтобы воздух свободнее циркулировал. Впрочем, если в каждой комнате есть отдельные вентиляционные каналы, иногда лучше оставлять двери закрытыми для поддержания более стабильной температуры.
Также развеем распространённый миф о том, что закрытые вентиляционные отверстия в других комнатах не «перенаправляют» холод в спальню, а лишь создают давление в системе и ухудшают воздушный поток.
Правильное расположение вентиляторов
Вентиляторы не понижают температуру воздуха, но создают ощущение прохлады. Поэтому их следует использовать только тогда, когда вы находитесь в комнате.
Если у вас открыты окна, один вентилятор можно направить наружу, чтобы выталкивать тёплый воздух, а другой оставить для притока прохладного ночного воздуха.
Потолочные вентиляторы следует переключить на вращение против часовой стрелки — это создает направленный вниз поток воздуха и эффект «ветрового охлаждения».
Контроль влажности
Высокая влажность делает жару ещё более ощутимой. Снижение уровня влажности помогает комнате «казаться» более прохладной даже без изменения температуры.
В то же время у воздухоосушителей есть один нюанс: во время работы они могут немного нагревать помещение. Поэтому важно параллельно устранять причины повышенной влажности, например, устранять протечки, использовать вытяжки и включать кондиционер, когда это возможно.
Важность расположения кровати
Даже расположение кровати влияет на качество сна. Следует избегать стен, которые днём нагреваются от солнца. Такие материалы, как кирпич, накапливают тепло в течение дня и отдают его ночью. В результате вы фактически спите рядом со «скрытым радиатором».
Охладить спальню летом — это не какой-то один волшебный трюк, а набор небольших решений, которые хорошо работают в комплексе. От отключения лишней техники до правильных штор и грамотной вентиляции — каждый шаг снижает тепловую нагрузку и делает сон более комфортным. Иногда лучший кондиционер — это не техника, а правильно организованное пространство.