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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
Количество просмотров
207
Время на прочтение
3 мин

Как охладиться без кондиционера: эффективные и нестандартные лайфхаки, которые стоит попробовать

Если у вас нет кондиционера — это не проблема, есть множество простых и проверенных способов охладить комнату в жару, даже если у вас нет вентилятора.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Как охладиться без кондиционера: эффективные и нестандартные лайфхаки, которые стоит попробовать

Как охладиться без кондиционера: эффективные и нестандартные лайфхаки, которые стоит попробовать / © Credits

Издание Woman&Home рассказало об эффективных методах охлаждения воздуха в жару и дизайна жилья, которые помогут быстро снизить температуру в вашем доме.

  • Держите шторы и жалюзи закрытыми. Простой, но очень действенный трюк — закрытые шторы или жалюзи, которые блокируют прямой солнечный свет и уменьшают нагрев комнаты. Особенно эффективны затемняющие (блэкаут) варианты. Вечером, после захода солнца, обязательно откройте окна, чтобы запустить прохладу.

  • Используйте правильно вентилятор. Настольные и напольные вентиляторы ставьте в угол — это будет способствовать лучшей циркуляции. Вентилятор лучше размещать так, чтобы его не блокировала мебель. Потолочный вентилятор должен вращаться против часовой стрелки, это создает поток холодного воздуха вниз.

  • Поставьте миску со льдом перед вентилятором. Настоящий «домашний кондиционер» — миска со льдом или замороженными бутылками перед вентилятором создает прохладный поток воздуха. Еще лучше, добавить в воду соль перед замораживанием, это сделает лед холоднее.

  • Открывайте правильно окна. Создайте сквозняк, откройте окна с противоположных сторон комнаты или помещения. Если есть второй этаж или чердак, откройте и там, чтобы горячий воздух поднимался и выходил наружу.

  • Используйте увлажнитель или осушитель воздуха. Осушитель уменьшает влажность, делает воздух «легче» и прохладнее, а увлажнитель с холодным паром может дать приятное ощущение свежести, особенно в сухую жару.

  • Создайте тень снаружи окон. Поставьте снаружи зонтик, навес, тент или даже передвиньте кусты, вазоны или другие объекты, чтобы закрыть солнце. Это уменьшит перегрев помещения еще до того, как свет попадет в дом.

  • Повесьте влажные простыни на окна или двери. Этот метод охлаждения на основе испарения работает особенно хорошо ночью, просто повесьте мокрую ткань перед открытым окном или дверью и воздух, когда будет проходить сквозь нее, будет охлаждаться.

  • Закрывайте двери в лишние комнаты. Держите прохладу там, где она вам больше всего нужна. Закрытые двери препятствуют распространению горячего воздуха из других помещений.

  • Выключайте электроприборы. Компьютеры, телевизоры, лампы и даже зарядные устройства генерируют тепло. Выключайте все, чем не пользуетесь. Отдельный совет, заменить лампы накаливания на LED, которые почти не нагреваются.

  • Принесите в комнату растения. Некоторые комнатные растения, например фикус, сансевиерия, каучуконос, китайская аглаонема, испаряют влагу, охлаждают пространство естественным образом. Кроме того, они очищают воздух.

  • Готовьте на улице или минимизируйте приготовления пищи. Плита и духовка сильно поднимают температуру. Пользуйтесь микроволновкой, аэрогрилем, мультиваркой или готовьте на балконе, во дворе, на гриле или барбекю.

  • Замените лампочки на энергосберегающие. Старые лампы накаливания выделяют до 90% энергии в виде тепла. Замените их на LED и температура, и счета за электроэнергию снизятся.

  • Делайте влажную уборку. Мытье пола холодной водой или легкое орошение поверхностей (не электроприборов!) помогает быстро освежить воздух. Особенно эффективно делать это ночью.

  • Влажные салфетки или полотенца на шею и запястья. Положите влажное полотенце в холодильник или морозилку, а затем на шею, запястья или лоб — мгновенный эффект охлаждения для тела.

  • Спите в легкой постельной одежде из натуральных тканей. Хлопок и лен хорошо «дышат» и позволяют телу охлаждаться естественным образом. Спите под легкой простыней или вовсе без одеяла.

  • Используйте мобильные охладители (портативные кондиционеры). Хоть это и не «без кондиционера», мобильные охладители гораздо доступнее стационарных систем. Они не требуют монтажа, имеют функции охлаждения, увлажнения и даже очистки воздуха.

Охладить комнату без кондиционера вполне возможно, для этого существует немало простых, доступных и эффективных способов. Важно сочетать несколько методов, а также поддерживать влажность и циркуляцию воздуха. Все эти лайфхаки не только помогут вам комфортно пережить жару, но и сэкономить энергию. Выбирайте те методы, которые лучше всего подходят к вашему пространству и сделайте свое жилье приятным даже в самые жаркие дни.

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