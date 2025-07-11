Как охладиться без кондиционера: эффективные и нестандартные лайфхаки, которые стоит попробовать / © Credits

Издание Woman&Home рассказало об эффективных методах охлаждения воздуха в жару и дизайна жилья, которые помогут быстро снизить температуру в вашем доме.

Держите шторы и жалюзи закрытыми. Простой, но очень действенный трюк — закрытые шторы или жалюзи, которые блокируют прямой солнечный свет и уменьшают нагрев комнаты. Особенно эффективны затемняющие (блэкаут) варианты. Вечером, после захода солнца, обязательно откройте окна, чтобы запустить прохладу.

Используйте правильно вентилятор. Настольные и напольные вентиляторы ставьте в угол — это будет способствовать лучшей циркуляции. Вентилятор лучше размещать так, чтобы его не блокировала мебель. Потолочный вентилятор должен вращаться против часовой стрелки, это создает поток холодного воздуха вниз.

Поставьте миску со льдом перед вентилятором. Настоящий «домашний кондиционер» — миска со льдом или замороженными бутылками перед вентилятором создает прохладный поток воздуха. Еще лучше, добавить в воду соль перед замораживанием, это сделает лед холоднее.

Открывайте правильно окна. Создайте сквозняк, откройте окна с противоположных сторон комнаты или помещения. Если есть второй этаж или чердак, откройте и там, чтобы горячий воздух поднимался и выходил наружу.

Используйте увлажнитель или осушитель воздуха. Осушитель уменьшает влажность, делает воздух «легче» и прохладнее, а увлажнитель с холодным паром может дать приятное ощущение свежести, особенно в сухую жару.

Создайте тень снаружи окон. Поставьте снаружи зонтик, навес, тент или даже передвиньте кусты, вазоны или другие объекты, чтобы закрыть солнце. Это уменьшит перегрев помещения еще до того, как свет попадет в дом.

Повесьте влажные простыни на окна или двери. Этот метод охлаждения на основе испарения работает особенно хорошо ночью, просто повесьте мокрую ткань перед открытым окном или дверью и воздух, когда будет проходить сквозь нее, будет охлаждаться.

Закрывайте двери в лишние комнаты. Держите прохладу там, где она вам больше всего нужна. Закрытые двери препятствуют распространению горячего воздуха из других помещений.

Выключайте электроприборы. Компьютеры, телевизоры, лампы и даже зарядные устройства генерируют тепло. Выключайте все, чем не пользуетесь. Отдельный совет, заменить лампы накаливания на LED, которые почти не нагреваются.

Принесите в комнату растения. Некоторые комнатные растения, например фикус, сансевиерия, каучуконос, китайская аглаонема, испаряют влагу, охлаждают пространство естественным образом. Кроме того, они очищают воздух.

Готовьте на улице или минимизируйте приготовления пищи. Плита и духовка сильно поднимают температуру. Пользуйтесь микроволновкой, аэрогрилем, мультиваркой или готовьте на балконе, во дворе, на гриле или барбекю.

Замените лампочки на энергосберегающие. Старые лампы накаливания выделяют до 90% энергии в виде тепла. Замените их на LED и температура, и счета за электроэнергию снизятся.

Делайте влажную уборку. Мытье пола холодной водой или легкое орошение поверхностей (не электроприборов!) помогает быстро освежить воздух. Особенно эффективно делать это ночью.

Влажные салфетки или полотенца на шею и запястья. Положите влажное полотенце в холодильник или морозилку, а затем на шею, запястья или лоб — мгновенный эффект охлаждения для тела.

Спите в легкой постельной одежде из натуральных тканей. Хлопок и лен хорошо «дышат» и позволяют телу охлаждаться естественным образом. Спите под легкой простыней или вовсе без одеяла.