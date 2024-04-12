Как омолодить жимолость: садовый эксперт поделился простым методом обрезки

Жимолость - прекрасное долгоцветущее вьющееся растение, которое радует нас прекрасными желтыми, белыми и розовыми цветами с неповторимым ароматом, а также ягодами, которые привлекают в наш сад птиц.

Если ваша жимолость стала выглядеть не очень привлекательно: обнажила древесный стебель и нависает неряшливой шапкой над беседкой или забором - вам стоит действовать радикально.

The Mediterranean Gardener - опытный садовод - показал, как омолодить жимолость.

Прямо сейчас, в середине апреля, мы можем обрезать все растения до 60 см. Не бойтесь поступить с растением слишком радикально, садовод утверждает, что растение ответит вам множеством новых побегов.

Затем вы можете выбрать самые прочные и лучше всего расположенные стебли, чтобы воссоздать каркас, закрывающий решетку, которую вы хотите заплести, или опорную конструкцию.

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