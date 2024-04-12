Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Как омолодить жимолость: садовый эксперт поделился простым методом обрезки

Как омолодить жимолость: садовый эксперт поделился простым методом обрезки

Как омолодить жимолость / Фото: Credits

Жимолость - прекрасное долгоцветущее вьющееся растение, которое радует нас прекрасными желтыми, белыми и розовыми цветами с неповторимым ароматом, а также ягодами, которые привлекают в наш сад птиц.

Если ваша жимолость стала выглядеть не очень привлекательно: обнажила древесный стебель и нависает неряшливой шапкой над беседкой или забором - вам стоит действовать радикально. 

The Mediterranean Gardener - опытный садовод - показал, как омолодить жимолость. 

Прямо сейчас, в середине апреля, мы можем обрезать все растения до 60 см. Не бойтесь поступить с растением слишком радикально, садовод утверждает, что растение ответит вам множеством новых побегов.

Затем вы можете выбрать самые прочные и лучше всего расположенные стебли, чтобы воссоздать каркас, закрывающий решетку, которую вы хотите заплести, или опорную конструкцию.

Читайте также: 

Как выростить жимолость на даче

Как выростить жимолость на даче

Похожие темы:

Следующая публикация