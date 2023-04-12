Как они это делают: пять секретов людей, у которых дома всегда чистота и порядок

Некоторым людям каким-то образом удается всегда содержать свой дом в чистоте и порядке. К ним можно прийти в любое время, не опасаясь застать жилище в беспорядке.
Некоторые люди от природы чистоплотны, они заботятся о своем доме и следят за тем, чтобы все оставалось чистым и опрятным. Но это не значит, что их привычкам и приемам нельзя научиться.
Эксперт поделился с читателями Еxpress.co.uk пятью полезными привычками, которые гарантируют вам дом, который всегда выглядит чистым.
У каждого из нас среди знакомых есть кто-то, у кого в доме всегда идеальная чистота. Их дома всегда сверкают чистотой, прибраны и организованы, в то время как ваш постоянно нуждается в уборке. Кажется, что в этом есть какая-то магия, но на самом деле они просто знают несколько приемов, которые помогают им поддерживать свой дом всегда в лучшем виде с минимальными усилиями.
Они знают разницу между аккуратностью и чистотой
Дом может быть чистым, если поверхности и полы вымыты, а мебель и ковры пропылесосены, но если на неубранной кровати лежит одежда, а на полу - игрушки и повсюду кучи книг и бумаг, этот дом не будет выглядеть чистым, потому что он неопрятен.
Даже в идеально вычищенном доме вы не будете чувствовать себя уютно, если вещи в нем не на своих местах. Но, если все сложено аккуратно, жилище будет выглядеть аккуратным, даже если под кроватью будет лежать пыль.
Они сделали порядок своей повседневной привычкой
Поддержание домашнего порядка требует постоянной бдительности и внимания к деталям. Стоит разработать процедуры наведения порядка для каждого отдельного помещения.
Если каждый вечер поправлять диванные подушки, складывать пледы, просить детей класть игрушки обратно в ящик для игрушек, развешивать одежду в конце каждого дня и правильно складывать белье - дом всегда будет выглядеть прибранным.
Они убираются на ходу
Чистота и порядок поддерживаются ежедневными мелкими делами, пусть и не очень трудозатратными, но регулярными. Именно они избавят вас от еженедельных "больших уборок", требующих значительных усилий и времени. В списке мелких дел у вас всегда должно быть:
- мытье посуды сразу после трапезы;
- ежедневное протирание поверхностей;
- упаковка вещей.
Они собирают меньше вещей
Удивительно, как быстро в доме может скапливаться хлам, который создает ощущение, что на этой жилплощади кроме вашей семьи живет еще 10 человек.
Постарайтесь избежать этого, не накапливая ненужные предметы — убедитесь, что вы не храните ничего, что не является предметом первой необходимости или не используется регулярно.
У них есть ящик для мусора
Некоторые могут не одобрить эту тактику очистки, но нет никаких сомнений в том, что она очень эффективна.
Всегда можно выбросить в ящик вещи, которые почти не используются, но, возможно, еще понадобятся.
Время от времени очищайте этот ящик, договоритесь с домочадцами, что, если вещь, например, не понадобилась никому в течение двух месяцев - она подлежит утилизации.
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