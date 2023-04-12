Как они это делают: пять секретов людей, у которых дома всегда чистота и порядок

Некоторым людям каким-то образом удается всегда содержать свой дом в чистоте и порядке. К ним можно прийти в любое время, не опасаясь застать жилище в беспорядке.

Некоторые люди от природы чистоплотны, они заботятся о своем доме и следят за тем, чтобы все оставалось чистым и опрятным. Но это не значит, что их привычкам и приемам нельзя научиться.

Эксперт поделился с читателями Еxpress.co.uk пятью полезными привычками, которые гарантируют вам дом, который всегда выглядит чистым.

У каждого из нас среди знакомых есть кто-то, у кого в доме всегда идеальная чистота. Их дома всегда сверкают чистотой, прибраны и организованы, в то время как ваш постоянно нуждается в уборке. Кажется, что в этом есть какая-то магия, но на самом деле они просто знают несколько приемов, которые помогают им поддерживать свой дом всегда в лучшем виде с минимальными усилиями.

Они знают разницу между аккуратностью и чистотой

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Дом может быть чистым, если поверхности и полы вымыты, а мебель и ковры пропылесосены, но если на неубранной кровати лежит одежда, а на полу - игрушки и повсюду кучи книг и бумаг, этот дом не будет выглядеть чистым, потому что он неопрятен.

Даже в идеально вычищенном доме вы не будете чувствовать себя уютно, если вещи в нем не на своих местах. Но, если все сложено аккуратно, жилище будет выглядеть аккуратным, даже если под кроватью будет лежать пыль.

Они сделали порядок своей повседневной привычкой

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Поддержание домашнего порядка требует постоянной бдительности и внимания к деталям. Стоит разработать процедуры наведения порядка для каждого отдельного помещения.

Если каждый вечер поправлять диванные подушки, складывать пледы, просить детей класть игрушки обратно в ящик для игрушек, развешивать одежду в конце каждого дня и правильно складывать белье - дом всегда будет выглядеть прибранным.

Они убираются на ходу

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Чистота и порядок поддерживаются ежедневными мелкими делами, пусть и не очень трудозатратными, но регулярными. Именно они избавят вас от еженедельных "больших уборок", требующих значительных усилий и времени. В списке мелких дел у вас всегда должно быть:

мытье посуды сразу после трапезы;

ежедневное протирание поверхностей;

упаковка вещей.

Они собирают меньше вещей

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Удивительно, как быстро в доме может скапливаться хлам, который создает ощущение, что на этой жилплощади кроме вашей семьи живет еще 10 человек.

Постарайтесь избежать этого, не накапливая ненужные предметы — убедитесь, что вы не храните ничего, что не является предметом первой необходимости или не используется регулярно.

У них есть ящик для мусора

Некоторые могут не одобрить эту тактику очистки, но нет никаких сомнений в том, что она очень эффективна.

Всегда можно выбросить в ящик вещи, которые почти не используются, но, возможно, еще понадобятся.

Время от времени очищайте этот ящик, договоритесь с домочадцами, что, если вещь, например, не понадобилась никому в течение двух месяцев - она подлежит утилизации.

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