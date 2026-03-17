Как они заставляют наш разум мурлыкать: эксперты раскрыли влияние кошек на психическое и физическое здоровье

Вы, наверное, сами это заметили: проведение качественного времени с котом может заставить вас чувствовать себя менее стрессированными, более расслабленными и вообще… лучше. На самом деле, независимо от того, регулярно ли вы боретесь с тревогой или просто сейчас чувствуете себя подавленно, кот может быть отличным источником социальной поддержки.

Почему это происходит и какие еще преимущества для здоровья можно получить от общения с котами, рассказывает GoodHousekeeping.

Коты помогают нам справиться со стрессом

Недавний опрос относительно домашних животных и психического здоровья, показал, что 84% владельцев домашних животных сообщили, что их любимцы положительно влияют на их психическое здоровье. Для двух третей участников опроса предлагаемые домашние животные-компаньоны были ключом к позитивному мышлению. Говард Лю, доктор медицинских наук, взрослый и детский психиатр, говорит, что кошачье общество может быть особенно полезным и значимым для людей, которые борются с тревогой, депрессией и расстройством аутистического спектра, а также для людей, которые имеют травматический анамнез

Конечно, коты — это не волшебная пилюля, говорит доктор Лю. Каждый человек и каждый кот уникальны, поэтому наличие домашнего животного не гарантирует лучшего психического здоровья. Однако люди, живущие с хроническими психическими расстройствами, часто называют проведение времени со своими котами стратегией преодоления трудностей, когда они грустны, тревожны или напуганы.

Сила поглаживания

Это может звучать слишком хорошо, чтобы быть правдой, но просто несколько дружеских поглаживаний вашей кошки могут настроить вас на спокойствие. Поглаживание кошачьей шерсти может снизить кровяное давление и помочь вам чувствовать себя менее стрессированным, снижая уровень гормона стресса кортизола и увеличивая выработку организмом гормона хорошего самочувствия окситоцина. Доктор Лю объясняет, что ласки кошек и их компания могут быть особенно полезными для тех, кто справляется с трудными временами. Мы живем в мире, где люди становятся все более одинокими и изолированными.

Полезные существа

Если у вас проблемы с психическим здоровьем, вам может быть трудно даже встать с постели, принять душ, приготовить еду и справиться с другими аспектами повседневной жизни. Но кошки придерживаются графика, и вам тоже придется это делать, если они у вас есть. Кошка напомнит вам, когда время есть, а когда она хочет внимания. Игра с котом может улучшить ваше настроение и помочь отвлечься от вещей, которые могут негативно повлиять на ваше психическое здоровье. А потребность вашего кота может помочь вам чувствовать себя менее одинокими и поощрить вас пережить трудный день.

Мы знаем, что одиночество является реальным фактором риска для физического и психического здоровья, как и курение. Наличие кота может помочь людям чувствовать связь и дает им ежедневный распорядок, который может быть полезным как для человека, так и для его любимца, говорит доктор Лю. Конечно, наличие кота не заменяет посещение терапии или поиска другой поддержки психического здоровья, но общество с котом может быть важной частью вашего общего плана ухода за психическим здоровьем и системы поддержки. Бонус: Вполне вероятно, что кот также будет чувствовать себя более счастливым.