Как определить лучший момент для размножения многолетних растений и наполнить сад красотой бесплатно

Хоста / © Credits

Реклама

С приближением весны наступает волшебный промежуток времени, который идеально подходит для того, чтобы создавать новые растения . Поймайте его, и размножение бесплатных растений станет настоящим наслаждением.

Многие наши любимые многолетние растения — от астр до эхинацей, от папоротников до хост — можно разделить ранней весной, и это легко сделать, даже если вы начинающий садовод, если вы правильно рассчитаете время.

Как поймать правильный момент для разделения, рассказывает GardeningKnowHow .

Реклама

Этот идеальный момент легко распознать, когда вы знаете, на что обращать внимание. Это происходит, когда земля оттаяла и немного подсохла, и ваши растения только начинают снова просыпаться. Разделите растения на этом этапе, и новые растения отреагируют чрезвычайно хорошо, потому что их недавно спящие корни полны энергии, поэтому они быстро освоятся в своих новых домах и сильно разрастутся.

Точное время наступления этого окна будет зависеть от вашей зоны. В какой бы зоне вы ни находились, выберите мягкий, сухой, но облачный день для разделения, чтобы оголенные корни не быстро высыхали.

Почему стоит делить многолетние растения

Для начала вы можете выращивать растения бесплатно. Есть также много других преимуществ. Разделение поддерживает многолетние растения бодрыми и здоровыми, поскольку дает перегруженным корням пространство для растяжения и поиска пищи и воды. Это также создает больше воздушного потока над землей, что может помочь уменьшить распространенные грибковые заболевания, такие как мучнистая роса. Это отличный способ оживить старые растения или вернуть форму разросшемуся растению. Для большинства многолетних растений разделение каждые 3-5 лет является разумным шагом.

Что делить весной

Обычно летнецветущие растения лучше всего делить весной (или осенью), но подождите до лета или осени, чтобы поделить весеннецветущие растения.

Реклама

Позднелетние и осеннецветущие растения являются основными кандидатами для ранневесеннего деления, такие как астра, монарда, эхинацея, флокс, рудбекия и очиток.

Лилейники можно делить ранней весной, как только появятся побеги.

Хосты также хорошо реагируют. Подождите, пока появятся глазки (почки), но действуйте до того, как листья полностью развернутся.

Декоративные травы, которые переполнены или имеют полую середину, следует делить, как только вы увидите, что появляются новые листья.

Реклама

Папоротники лучше всего делить, когда растение проснулось и появились новые головки.

Подснежники можно делить сразу после того, как они закончат цвести.

Как делить растения

За день или два до того, как вы планируете поделить растение, тщательно полейте его. Это обеспечит его полное увлажнение, что уменьшит шок от пересадки. Далее проверьте почву: делить следует только тогда, когда почва пригодна для обработки, не замерзла и не пропитана влажной водой.

Используйте садовые вилы, чтобы осторожно поднять растение из земли, сначала разрыхляя почву вокруг него, чтобы сохранить как можно больше корней целыми. Теперь вам нужно разделить растение на секции, убедившись, что каждый ком имеет здоровое количество корней и по меньшей мере три побега. Лучший метод разделения зависит от типа растения.

Реклама

Если ком большой и волокнистый, используйте два садовые вилы, соединенные спиной к спине, чтобы разделить его на две части, и повторяйте при необходимости.

Если ком слишком твердый для метода двух вил — возможно, с деревянистой кроной или мясистыми корнями — используйте нож или острую лопату, чтобы разрезать его.

Меньшие, рыхлые комки часто можно осторожно разделить на меньшие части с помощью двух ручных, соединенных спиной к спине.

Некоторые растения образуют маленькие ростки вокруг своего внешнего края, которые легко разделить.

Реклама

Посадите новые части немедленно на ту же глубину и хорошо полейте, чтобы утрамбовать почву вокруг корней и устранить любые воздушные карманы.

Когда вы пересаживаете разделенные растения, воспользуйтесь возможностью добавить питательные вещества в почву, чтобы ускорить рост сильных новых побегов.

Относитесь к своим малышам, как к любому новому растению, регулярно поливая, чтобы почва была равномерно влажной, пока они не приживутся в своем новом доме и не начнут хорошо расти. Слой мульчи вокруг основания растения поможет сохранить влажность почвы.