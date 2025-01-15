Как определить тип почвы и какие растения на ней выращивать

Ухоженный сад начинается с понимания того, какая почва в вашем дворе.

В зависимости от местности у вас, вероятно, один из шести основных типов почвы: суглинок, глина, песок, ил, мел или торф. Знание типа вашей почвы поможет выбрать правильные растения, создать пышный сад и избежать проблем с уходом. А если что-то вас не устраивает, всегда можно улучшить почву, используя проверенные методы, о которых рассказало издание Martha Stewart.

Узнайте все о своей почве

Чтобы определить тип почвы, иногда достаточно обратиться в местные ресурсы. Большинство почв в определенном регионе схожи, можно воспользоваться следующими источниками:

местные садоводческие клубы;

сельскохозяйственные организации;

факультеты сельского хозяйства или садоводства местных колледжей;

местные садоводческие группы в Facebook.

Не забывайте о соседях, ведь опыт других садоводов в вашей местности может стать неоценимым ресурсом.

Как проверить почву

Существует два простых метода: тест оседания и тест на pH.

Тест на оседание

Возьмите чашку грунта и засыпьте в большую стеклянную банку. Налейте воды, хорошо встряхните и оставьте на ночь. На следующее утро проверьте состояние воды:

Заиленные и глинистые почвы: мутная вода.

Песчаные грунты: чистая вода.

Торфяные грунты: частицы плавают по поверхности.

Меловые грунты: серая вода и песок на дне.

Суглинистые почвы: чистая вода с мелкими частицами сверху.

Тест на pH почвы

Набор для тестирования pH поможет определить кислотность. Это важно, ведь каждый тип почвы имеет специфический уровень pH, влияющий на выбор растений.

Типы грунтов

Глинистый грунт

Глинистый грунт содержит не менее 25% глины и хорошо содержит питательные вещества. Однако он может быть уплотненным и трудным для работы. Чтобы улучшить его, культивируйте осенью или добавьте растительный компост.

Признаки: липкий, хорошо держится при сжатии.

Растения:

Розы

Картофель

Лилейники

Хосты

Сирень

Песчаная почва

Песчаная почва быстро дренируется и плохо содержит питательные вещества. Добавление органического материала улучшает его плодородие.

Признаки: не держится вместе, рассыпается между пальцами.

Растения:

Морковь

Свекла

Суккуленты

Картофель

Илистая почва

Илистая почва хорошо удерживает воду и питательные вещества, но подвержена эрозии. Добавьте компост и мульчу для улучшения.

Признаки: мыльный, гладкий на ощупь.

Растения:

Декоративные травы

Ивы

Картофельные растения

Суглинистая почва

Это самый лучший тип для садоводства. Он сочетает преимущества глины, песка и ила.

Признаки: немного держится, но легко рассыпается.

Растения:

Большинство садовых культур

Многолетние цветы

Торфяная почва

Торфяная почва — редкая, но идеальная. Он порист и прекрасно удерживает воду.

Признаки: органический материал с низким pH.

Растения:

Рододендроны

Камелии

Азалии

Меловый грунт

Щелочной тип почвы, насыщенный известью. Для улучшения добавляйте органический материал.

Признаки: пенится при взаимодействии с уксусом.

Растения:

Спаржа

Гвоздики

Лаванда

Форзиция

Сирень

Как улучшить почву

Добавляйте органику. Все типы почвы выигрывают от хорошо разложенного компоста. Измените рН. Добавьте известь для повышения щелочности или сульфат алюминия для понижения. Используйте зеленый песок. Это улучшит глинистые и песчаные почвы.

Не торопитесь менять почву. Для начала выберите растения, которые хорошо адаптируются к вашему типу почвы. Локальные виды обычно лучше всего подходят для долгосрочного успеха.

Мы также писали о том, как избавиться от плесени на почве в горшках комнатных растений.

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