Как организовать домашний кинотеатр под открытым небом в собственном саду

домашний кинотеатр под открытым небом в собственном саду / © Credits

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В жаркий день не всегда хочется смотреть на сад даже на фотографиях. Однако как только солнце садится, температура становится более комфортной, самое время выйти на улицу и насладиться плодами своих садоводческих трудов.

Один из самых уютных вариантов для тёплого вечера — домашний кинотеатр под открытым небом. Блогер Майкл Гриффитс показал, как обустроить зону для просмотра фильмов с друзьями. И хорошая новость в том, что для этого не нужно превращать сад в настоящий кинотеатр.

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Кино под звездами

Главный герой — компактный проектор. Современные модели могут подключаться к стриминговым сервисам, поэтому выбирать фильм можно так же, как на обычном телевизоре. Некоторые устройства также поддерживают подключение DVD-плеера.

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Затем — удобные кресла, садовые стулья, мягкие пледы и экран или светлая ровная поверхность, на которую можно проецировать изображение. А дальше начинается самое приятное — декор.

Гирлянды с тёплым светом создадут атмосферу уютного летнего вечера, а рядом можно поставить небольшой столик с закусками, чтобы гости могли угощаться самостоятельно. Ароматные растения в горшках, поставленные поближе к зоне отдыха, придадут вечеру ещё больше атмосферы.

Никаких ссор с соседями

Самая интересная часть этой идеи — звук. Вместо того чтобы включать фильм на полную громкость, каждому гостю можно раздать беспроводные наушники.

Гриффитс пользовался подержанными наушниками и советует поискать подобные варианты в интернет-магазинах. Специальный передатчик позволяет нескольким наушникам одновременно принимать звук с одного источника.

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Если компания небольшая, например, примерно два-четыре человека, можно воспользоваться многоточечным Bluetooth-передатчиком. Его подключают к аудиовыходу проектора, после чего синхронизируют с совместимыми наушниками. Так кино останется только вашим делом, ведь вы слышите каждую реплику, а соседи — тишину.

Уличный кинотеатр может стать главным летним развлечением без сложной установки и больших затрат. Пара пледов, проектор, наушники, немного теплого света — и обычный сад превращается в уютную киноплощадку.

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