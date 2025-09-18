Розы / © ТСН

Розы будут здоровыми и не будут заражаться грибком, если вы выполните простое 10-секундное задание этой осенью, утверждают эксперты.

Что нужно сделать, рассказывает Ехргеѕѕ.co.uk.

Осень — это время, когда многие садоводы надевают свои резиновые сапоги и готовятся к предстоящей суровой холодной погоде, поэтому они могут не осознавать, что сейчас это также может быть очень опасным временем для роз. Розы уязвимы к грибковым заболеваниям, когда погода становится намного дождливее, поскольку болезни распространяются через влагу, и одной из самых серьезных инфекций, которая может возникнуть, является черная пятнистость. Черная пятнистость получила свое название, поскольку сначала она проявляется в виде темных пятен на листьях роз, а когда она попадает в сад, ее тяжело лечить, и она, вероятно, будет возвращаться год за годом. Эта болезнь приводит к опаданию листьев с розы, что значительно ослабляет ее, поскольку она не может накапливать энергию, и с наступлением зимы растение, скорее всего, погибнет.

Однако не стоит волноваться, поскольку черную пятнистость очень легко предотвратить, если вы выработаете привычку выполнять одну быструю работу по садоводству в течение осени.

Эксперт по садоводству сказал, что естественный способ предотвратить черную пятнистость — это просто убрать почву вокруг ваших роз.

Регулярно собирайте и уничтожайте опавшие листья, которые могут содержать споры. Во время обрезки удаляйте любые стебли, имеющие признаки заражения.

Споры черной пятнистости могут долго выживать на гниющих листьях, и если их оставить на земле, они могут перейти в состояние покоя зимой, а затем снова начать заражать растения, когда наступит весна.

Споры распространяются во время дождя, поскольку вода брызгается на опавшие листья, а затем возвращается в почву вокруг розы, в результате чего она заражается.

Если вы уделите время уборке листьев в вашем саду, это уменьшит количество спор и улучшит циркуляцию воздуха вокруг роз, что сделает грибок маловероятным для роста.

Также может помочь нанесение натуральной мульчи, такой как кора или древесная щепа, вокруг роз, поскольку это защитит почву от брызг дождя, чтобы споры не могли распространяться.

Если вы действительно волнуетесь из-за черной пятнистости, существуют природные средства для уничтожения спор, такие как пищевая сода, масло нима и даже молоко, что может показаться странным, но работает.

Однако простая прогулка по саду и сбор листьев — это простой, но один из самых эффективных способов защитить розы от спор, чтобы они оставались здоровыми этой осенью.