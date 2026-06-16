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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
Количество просмотров
15
Время на прочтение
1 мин

Как оставить растения без присмотра и не беспокоиться о поливе: полезный лайфхак для отпуска

Лето — сезон отпусков, спонтанных путешествий и долгожданного отдыха. Но перед поездкой перед владельцами комнатных и садовых растений часто встает один и тот же важный вопрос: кто будет поливать растения.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Как оставить растения без присмотра и не беспокоиться о поливе

Как оставить растения без присмотра и не беспокоиться о поливе / © Credits

Садовод Саймон Акеройд рассказал о практическом методе, который помогает поддерживать влажность почвы в течение длительного времени без ежедневного полива. Этот трюк особенно полезен во время отпуска, когда растения остаются без присмотра на несколько дней или даже недель.

Секрет профессионалов

В профессиональном садоводстве часто используют специальные пакеты или резервуары с микроскопическими отверстиями в нижней части. Вода из них вытекает очень медленно и постепенно увлажняет землю вокруг растений. Такая система обеспечивает стабильный доступ к влаге и помогает избежать пересыхания почвы.

Хорошая новость заключается в том, что подобный механизм легко воссоздать дома своими руками. Для этого достаточно изготовить простой резервуар для воды с медленной подачей. Например, наполненный водой пакет или емкость с небольшими отверстиями будет постепенно отдавать влагу, поддерживая комфортный уровень увлажнения даже во время вашего отсутствия.

Этот способ особенно эффективен для недавно посаженных растений, которым требуется регулярный полив для успешного укоренения. В то же время он пригодится и владельцам балконных цветов, контейнерных растений или небольшого домашнего сада.

Перед отпуском стоит позаботиться не только о чемоданах, но и о своих растениях. Простой метод медленного капельного полива, который используют профессиональные садоводы, поможет сохранить зелень здоровой и свежей до вашего возвращения.

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Дата публикации
Количество просмотров
15
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